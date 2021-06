Wie die Sowjetunion plante, die NATO in nur einer Woche zu vernichten

Während der Ära des Kalten Krieges waren die beiden rivalisierenden Supermächte - die UdSSR und die USA - jede Sekunde bereit für den Ausbruch eines echten Krieges. Jeder war sich sicher, dass der dritte Weltkrieg ein nuklearer sein würde und eine gegenseitige Zerstörung die Folge wäre.

1979 entwickelten die Sowjets jedoch einen Plan, wie sie ihren erbittertsten Feind vernichten und die allgemeine nukleare Apokalypse vermeiden könnten. Der Plan „Sieben Tage bis zum Rhein“ (der erst 2005 vom polnischen Verteidigungsministerium veröffentlicht wurde) versprach, dass die NATO-Streitkräfte in Europa in nur einer Woche zerschlagen würden.

Eine Militärparade auf dem Roten Platz anlässlich des 55. Jahrestages der Oktoberrevolution. Juri Abramotschkin/Sputnik Juri Abramotschkin/Sputnik

Eine Reaktion auf Aggression

Moskau unterstellte einen geplanten Erstschlag der NATO, bei der 25 Objekte in Polen entlang der Weichsel mit Atombomben angegriffen würden, was das Land in ein verwüstetes, verseuchtes Gebiet verwandeln und die sowjetischen Truppen in Ostdeutschland, Ungarn und der Tschechoslowakei effektiv von ihren Hauptstützpunkten in der UdSSR abschneiden würde.

Der Warschauer Pakt würde daher einen Präventivschlag veranlassen. Die sowjetischen Nuklearstreitkräfte sollten Deutschland, Belgien, die Niederlande, Dänemark und Norditalien angreifen. Das NATO-Hauptquartier in Brüssel sollte zerstört werden.

Kampfübungen von Guards Fallschirmjägern. Lew Polikaschin/Sputnik Lew Polikaschin/Sputnik

Indem die Sowjets die USA, Frankreich und das Vereinigte Königreich nicht mit Atomwaffen angreifen wollten, wollten sie eine Spaltung zwischen den westlichen Verbündeten herbeiführen. Sie wussten, dass nicht das NATO-Hauptkommando, sondern die US-amerikanische, französische und britische Führung getrennt voneinander entschieden, wie und wann sie ihre Atomwaffen einsetzen würden. Durch ein solches Manöver würden sie vor eine schwierige Wahl gestellt werden: Einsatz von Atomwaffen gegen die Sowjets und im Gegenzug ein vernichtender Schlag oder Kampf mit konventionellen Waffen bzw. sich aus dem Konflikt heraushalten. Angesichts der komplizierten Beziehungen Frankreichs zur NATO (Frankreich war 1966 ausgetreten), war eine solches Szenario nicht ganz unwahrscheinlich.

Nachdem die Atomschläge erfolgt wären, planten die sowjetische und die tschechoslowakische Armee, die feindlichen Linien in Richtung Rhein zu durchbrechen. Da ihre Panzer der Allianz zahlenmäßig um ein Vielfaches überlegen waren, waren sie sich des Erfolgs sicher. Gleichzeitig musste auch das neutrale, aber strategisch wichtige Österreich angegriffen und von den Ungarn besetzt werden.

Während sowjetische Landungstrupps wichtige Brücken über Flüsse erobern sollten, war die Luftwaffe des Warschauer Paktes dazu bestimmt, die europäischen Flugplätze und Militärbasen der NATO zu zerstören.

Die wichtige Mission wurde der sowjetischen Marine anvertraut. Ihre Aufgabe war nicht weniger, als die gesamte Kommunikation zwischen den Vereinigten Staaten und Europa im Atlantik zu kappen und die Amerikaner daran zu hindern, Verstärkung zu ihren Verbündeten zu schicken. Sowjetische U-Boote sollten den Haupttrumpf der USA - Flugzeugträger-Sturmgruppen - jagen und zerstören. In der Zwischenzeit mussten die sowjetischen Atom-U-Boote im Arktischen Ozean bereit sein, auf einen möglichen Atomschlag der USA zu reagieren.

Naiver Plan

Moskau glaubte, dass, wenn alles nach dem Plan verliefe, die Haupttruppen der NATO in Europa innerhalb von sieben Tagen zerschlagen sein würden. Falls nötig, würde die Sowjetarmee ihren Vormarsch in Richtung Frankreich fortsetzen. Die schockierte und abgelenkte Führung der westlichen Länder hätte keine andere Wahl, als sich an den Verhandlungstisch zu setzen, und der ausgewachsene Atomkrieg könnte vermieden werden.

Das sowjetische Kommando ignorierte vollständig die kollektive Verteidigungsdoktrin der NATO, die im Nordatlantikvertrag von 1949 festgeschrieben wurde und die besagte, dass ein Angriff auf ein Mitglied der Allianz als Angriff auf alle zählt. Die NATO war bereit, den Atomkrieg in vollem Umfang eskalieren zu lassen, falls auch nur ein einziger Mitgliedsstaat atomar angegriffen würde, unabhängig davon, ob er eigene Atomwaffen besaß oder nicht.

Selbst die engsten sowjetischen Verbündeten im Warschauer Pakt hielten den Plan „Sieben Tage bis zum Rhein“ für zu optimistisch und kaum durchführbar. Dennoch hielten die Sowjets zehn Jahre lang bis in die späten 1980er Jahre geheime Manöver auf der Grundlage dieses Plans ab.

