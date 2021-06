Marschall Georgi Schukow: Der beste sowjetische Militärkommandant des Zweiten Weltkriegs

Er war einer der Hauptverantwortlichen für den Triumph der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. Marschall Georgi Konstantinowitsch Schukow war an der Ausarbeitung der wichtigsten strategischen Operationen der Roten Armee während des Zweiten Weltkriegs beteiligt. Soldaten pflegten über ihn zu sagen: „Wo Schukow ist, da ist der Sieg“.

Marschall der Sowjetunion Georgi Schukow. Sputnik Sputnik

Georgi Schukow begann seine militärische Karriere auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs. Er stieg in den Rang eines Geschwaderkommandanten auf und wurde zweimal mit dem Georgskreuz ausgezeichnet. Nach der Revolution von 1917 schloss er sich den Bolschewiken an und nahm am Bürgerkrieg teil. Sein Debüt als großer Militärkommandant erfolgte erst viel später - im Sommer 1939 während der Kämpfe gegen die kaiserliche japanische Armee am Fluss Chalchin Gol.

Kommandant des 39. Buzuluk-Kavallerieregiments G. K. Schukow, 1923. Public domain Public domain

Als er das Kommando über die 1. Armeegruppe übernahm - sie hatte Schwierigkeiten, die Japaner nach ihrem Einfall in das Gebiet des Verbündeten der UdSSR, der Mongolei, zurückzuhalten - verwandelte Schukow die drohende Niederlage in einen Sieg. Er wehrte nicht nur einen geplanten feindlichen Angriff auf die Nachhut seiner Truppen ab, sondern schaffte es auch, den Feind einzukesseln und vernichtend zu schlagen.

Kommandant des 1. Weißrussischen Frontmarschalls der Sowjetunion Konstantin Rokossowski (v.l.) und Vertreter des Hauptquartiers Marschall der Sowjetunion Georgi Schukow in Polen. Max Alpert / Sputnik Max Alpert / Sputnik

„Meiner Meinung nach ist Georgi Konstantinowitsch Schukow ein Mann mit starkem Willen und Entschlossenheit, der reichlich mit allen für einen militärischen Führer notwendigen Eigenschaften ausgestattet ist“, sagte der angesehene sowjetische Militärkommandant, Konstantin Rokossowski, über den General.

Kommandant des Kiewer Militärbezirks, General der Armee Georgi Schukow und Divisionskommissar Mironow. Pawel Troschkin / MAMM / MDF / russiainphoto.ru

Schukow zögerte nie, kühn und entschlossen zu handeln. Er wusste, wie man eine komplizierte strategische Situation richtig einschätzt und unter kritischen und sich schnell ändernden Umständen die richtigen Entscheidungen trifft. Schukow war einer der ersten sowjetischen Militärführer, der die wichtige Rolle mechanisierter Formationen in der modernen Kriegsführung erkannte, und er setzte sie effektiv ein.

General der Armee Georgi Schukow bei einer Feldübung. Sputnik Sputnik

Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion war Schukow sehr gefragt. Er war nicht nur ständiges Mitglied des Obersten Hauptquartiers des Oberkommandos und Stellvertreter des Oberbefehlshabers Josef Stalin, sondern befehligte zu verschiedenen Zeiten die Streitkräfte an gleich fünf Frontabschnitten.

Josef Stalin und Georgi Schukow auf dem Podium des Mausoleums während einer Siegesparade. Ewgeni Chaldej / MAMM / MDF / russiainphoto.ru

Im September 1941 traf Georgi Schukow in Leningrad ein. Die Stadt stand damals am Rande einer Katastrophe. Auf seinen Befehl hin sollte bei einem unerlaubten Rückzug oder Verlassen der Verteidigungslinie um die Stadt jeder Kommandant oder Soldat sofort erschossen werden. Nachdem der General alle knappen Ressourcen der Stadt mobilisiert hatte, stabilisierte er schließlich die Front und verhinderte die Einnahme der Stadt durch den Feind sowie die Vereinigung der deutschen und finnischen Armeen.

Im Oktober, als die deutsche Operation Taifun in Richtung Moskau vorrückte, wurde Schukow in die Hauptstadt versetzt. Die Truppen der Westfront unter seinem Kommando hielten den Hauptangriffen des Feindes stand und zermürbten und schwächten die Deutschen. Am 5. Dezember begann die groß angelegte Gegenoffensive der Roten Armee, an deren Planung Schukow aktiv beteiligt war. Infolgedessen wurde die Wehrmacht 100 bis 250 km von der Hauptstadt zurückgedrängt. „In der Zeit der besonders erbitterten Kämpfe... konnte ich persönlich nicht mehr als zwei Stunden am Tag schlafen, und selbst dann waren es nur wenige Momente“, erinnerte sich Schukow. „Als die Krise in der Schlacht um Moskau vorüber war, schlief ich so fest ein, dass ich lange Zeit nicht geweckt werden konnte. Stalin rief mich in dieser Zeit zweimal an. Man sagte ihm: ‚Schukow schläft, und wir können ihn nicht wecken.‘ Der Chef sagte: ‚Wecken Sie ihn nicht - warten Sie, bis er von selbst aufwacht.‘“

In der postsowjetischen Zeit verbreitete sich die Ansicht, Georgi Schukow sei ein echter „Schlächter“ und „Wilderer des russischen Volkes“ gewesen, der seine Männer nicht schonte und auf dem Schlachtfeld Leichenberge anhäufte. „Er zeichnet sich durch eine niedrige Zahl von Verlusten aus“, sagt dagegen der Historiker Aleksei Isajew. „Wenn man sich die Zahlen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Männer an der Front ansieht, hat er prozentual durchweg niedrigere Verluste als andere Kommandeure - zum Beispiel Konew oder Malinowski. Deshalb wurde ihm eine Front mit einer Million Mann anvertraut. Man wusste, dass er es schaffen würde, die Front zu managen und die Verluste in Grenzen zu halten, denn er war wirklich ein absoluter Profi.“

Der General musste aber auch bedeutende Rückschläge hinnehmen - vor allem die Zweite Rschew-Sytschewka-Operation, auch bekannt als Operation Mars, die unter seinem Kommando stand. Sie begann am 25. November 1942, nur eine Woche nach dem Beginn der Offensive der sowjetischen Truppen in Stalingrad. Die Operation Mars endete mit einem Misserfolg, hatte aber auch positive Aspekte. Die geschwächte Heeresgruppe Mitte war nicht in der Lage, Reserven zu schicken, um die 6. Armee von Friedrich Paulus zu unterstützen, die in Stalingrad eingekesselt war.

Schukow war der Architekt des Sieges der Roten Armee in der Schlacht von Kursk im Sommer 1943, nach dem die Deutschen die Initiative im Krieg gegen die UdSSR endgültig verloren. Schukow war es, der der Obersten Heeresleitung von einer Großoffensive abriet, sondern aus einer defensiven Haltung heraus operierte - ein Plan, der im Juli 1943 grandios in die Tat umgesetzt wurde.

Großer Vaterländischer Krieg 1941-1945 Während der Offensive in der Nähe von Rschew. Nordwestfront 1942. Anatolij Garanin / Sputnik Anatolij Garanin / Sputnik

Nachdem Georgi Konstantinowitsch Schukow 1943 Marschall der Sowjetunion geworden war, führte er groß angelegte Offensivoperationen durch, die den Feind buchstäblich lähmten und vernichteten. So beschrieb General Friedrich Wilhelm von Mellenthin die Weichsel-Oder-Operation, bei der Schukows 1. weißrussische Front 35 deutsche Divisionen ausschaltete und den Weg nach Berlin freimachte: „Die russische Offensive jenseits der Weichsel entwickelte sich mit einer beispiellosen Kraft und Schnelligkeit; es ist unmöglich, alles zu beschreiben, was sich in den ersten Monaten des Jahres 1945 zwischen Weichsel und Oder abspielte. Es war eine Tragödie unerhörten Ausmaßes... So etwas hatte Europa seit der Zerstörung des Römischen Reiches nicht mehr gesehen.“

Es war nicht überraschend, dass Stalin Schukow mit der Einnahme der Hauptstadt des Dritten Reiches und anschließend mit der Inspektion der Siegesparade auf dem Roten Platz in Moskau am 24. Juni betraute. Obwohl Georgi Konstantinowitsch in der Nachkriegszeit immer wieder wegen Meinungsverschiedenheiten mit Stalin und dessen Nachfolger Nikita Chruschtschow in Ungnade fiel, genoss er stets die große Zuneigung des Volkes. Sie nannten ihn den „Marschall des Sieges“. Schukow seinerseits schrieb in seinen Memoiren: „Das Wichtigste für mich war, meinem Vaterland und meinem Volk zu dienen. Und ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich alles getan habe, um meine Pflicht zu erfüllen.“

