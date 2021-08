„King Kong“: Ein amerikanischer Pilot ersann die Geschichte in sowjetischer Gefangenschaft

Nach dem Zusammenbruch des Russischen Reiches entstanden aus dessen Bruchstücken eine ganze Reihe neuer Staaten, von denen Sowjetrussland und die Republik Polen die mächtigsten waren. Anfang 1919 lieferten sich die beiden Länder einen erbitterten Kampf um ukrainische und weißrussische Gebiete.

Mehrere dutzend amerikanischer Flieger nahmen auf der Seite Warschaus an dem Konflikt teil. Was hatte sie in das ferne Osteuropa gelockt?

Die Kościuszko-Staffel

Die Idee, amerikanische Militärpiloten in den Krieg gegen die Bolschewiki einzubeziehen, kam dem Hauptmann (und Flieger) der US-Armee Merian Cooper, als er im Frühjahr 1919 als Mitglied der humanitären Mission der American Relief Administration Polen besuchte. Zu diesem Zeitpunkt waren US-Militärkontingente bereits seit fast einem Jahr an einer groß angelegten Intervention in Sowjetrussland beteiligt und operierten im Norden und Fernen Osten des Landes. Polen könnte für die Amerikaner eine weitere Front im Kampf gegen die Kommunisten werden.

Für Coopers Entscheidung, für Polen zu kämpfen, gab es auch persönliche Gründe. Sein Ururgroßvater hatte Seite an Seite mit Kazimierz Pułaski, einem polnischstämmigen General und Helden des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges, gekämpft und dessen Tod in der Schlacht von Savannah 1779 miterlebt. Das Andenken an den berühmten Polen wurde in Merians Familie in Ehren gehalten, und der Flieger wollte einen Weg finden, die Schuld gegenüber Pułaskis historischem Heimatland zurückzuzahlen. „Es betrübt mich jeden Tag, dass ich so wenig für die Sache der polnischen Freiheit tue, während Pulaski so viel für uns getan hat", schrieb Cooper an seinen Vater.

General Tadeusz Jordan-Rozwadowski und dann das polnische Staatsoberhaupt, Józef Piłsudski, unterstützten Coopers Idee. Der Hauptmann reiste nach Frankreich, um Kollegen zu rekrutieren, die sich nach dem Ersten Weltkriegs noch in Europa aufhielten. Große Unterstützung erhielt er von Major Cedric Fauntleroy, der der erste Kommandeur der amerikanischen Freiwilligeneinheit der Luftwaffe werden sollte.

Die ersten sieben Amerikaner trafen im September 1919 in Polen ein. Insgesamt nahmen 21 amerikanische Piloten am Sowjetisch-Polnischen Krieg teil.

Das 7. Jagdgeschwader, in das die Amerikaner eingezogen wurden, wurde bald in Tadeusz Kościuszko 7th Fighter Squadron umbenannt. Kościuszko wurde in Polen und in den USA als Held der Unabhängigkeitskriege beider Länder verehrt.

Der Weg in den Kampf

Die sowjetische Luftwaffe befand sich zu dieser Zeit in einem desolaten Zustand, und die Piloten der Kościuszko-Staffel mussten sich nur selten an Luftkämpfen beteiligen. Während der Kiew-Offensive der polnischen Armee im April 1920 führten die Amerikaner mit ihren Albatros D.III- und Ansaldo A.1-Jagdflugzeugen Aufklärungsflüge durch, transportierten Nachschub, bombardierten sowjetische Städte, griffen feindliche Kräfte an, versenkten Schiffe der Dnjepr-Flottille und unterstützten polnische Einheiten und Abteilungen.

Ende Mai desselben Jahres unternahm die 1. Kavalleriearmee von Semjon Budjonny eine groß angelegte Offensive, die die polnischen Truppen zwang, Kiew aufzugeben und sich überstürzt nach Westen zurückzuziehen. Mehrmals waren die amerikanischen Piloten nur um Haaresbreite davon entfernt, von der Roten Kavallerie gefangen genommen zu werden. Sie mussten ihre Flugzeuge auf Flugplätzen aufgeben und sich in Sicherheit bringen.

Die Sternstunde der Kościuszko-Staffel schlug bei den Kämpfen um Lwów im Juli-August 1920. Die amerikanischen Piloten flogen täglich mehrere Dutzend Einsätze und setzten den Feind mit ständigen Angriffen unter Druck. Auf diese Weise trugen sie wesentlich dazu bei, dass die 1. Kavalleriearmee von Budjonny bei Lwów festsaß und nicht rechtzeitig nach Warschau vordringen konnte, wo die Truppen von Michail Tuchatschewski eine schwere Niederlage erlitten.

„Die amerikanischen Piloten sind zwar erschöpft, aber sie kämpfen wie verrückt. Ohne ihre Hilfe wären wir längst aufgeschmissen gewesen", so der polnische General Antoni Listowski. Während der gesamten Kampfzeit, die im Frühjahr 1921 endete, verlor das Geschwader drei Piloten.

Nach dem Friedensschluss dienten einige Amerikaner weiterhin in der polnischen Luftwaffe, die dringend Piloten mit einer solchen Fülle an Kampferfahrung benötigte.

Interessant ist, was mit Merian Cooper geschah, der im Juli 1920 abgeschossen wurde und neun Monate in sowjetischer Gefangenschaft verbrachte. Schließlich gelang es ihm, zu entkommen und über Lettland nach Polen zurückzukehren. Später, zurück in Amerika, war der Flieger einer der Gründer der bekannten amerikanischen Fluggesellschaft Pan Am und wurde auch als der Filmregisseur berühmt, der 1933 den Kultfilm „King Kong“ drehte.

Die Legende besagt, dass Cooper sich das berühmte Monster in der Gefangenschaft ausgedacht hat. Um sich die Zeit zu vertreiben, lernte er die russische Sprache und begann das Märchen „Das Krokodil“ des sowjetischen Kinderbuchautors Kornej Tschukowski zu lesen, in dem unter anderem ein wilder Gorilla beschrieben wird, der ein junges Mädchen, Ljalja, entführt und mit ihr auf den Sims eines hohen Gebäudes klettert.

