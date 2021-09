Wie die Russen Peking eroberten

1. Im späten 19. Jahrhundert war das einst mächtige Qing-Reich praktisch eine Halbkolonie der europäischen Mächte, der Vereinigten Staaten und Japans, die es gnadenlos für ihre eigenen Interessen ausbeuteten. Unfähig, sich dem Druck von außen zu widersetzen, ging es der politischen Elite des Landes nur noch um den Machterhalt. Unterdessen verarmte die überwältigende Mehrheit der chinesischen Bevölkerung zusehends.

Französische politische Karikatur der späten 1890er Jahre. Der Kuchen verkörpert China, das von der englischen Königin Wiktoria, dem deutschen Kaiser Wilhelm II. , Nikolaus II., die Französin Marianne und der japanische Kaiser Meiji. Hinten steht ein Vertreter des Qing-Gerichts. Henri Meyer Henri Meyer

2. Die Unzufriedenheit der Chinesen mit der Fremdherrschaft führte zur Gründung der so genannten Miliz der Rechtschaffenheit (chinesisch: Yìhéquán), deren Mitglieder als Boxer bekannt wurden, weil viele von ihnen Kampfsportarten ausübten.

Foto aus Peking. Sanshichiro Yamamoto Sanshichiro Yamamoto

3. Im Jahr 1899 führten sie den sogenannten Boxer-Aufstand gegen die „Teufel aus Übersee“ an, die ihrer Meinung nach fremde und gefährliche Praktiken in das Reich der Mitte einführten und die jahrhundertealten Grundlagen der traditionellen chinesischen Gesellschaft untergruben. Die Boxer ermordeten Ausländer, darunter auch christliche Missionare, sowie andere zum Christentum konvertierte Chinesen. „Die Boxer begnügten sich nicht damit, Kirchen und Klöster zu zerstören und niederzubrennen, sondern töteten fast die gesamte orthodoxe Gemeinde und zahlreiche christliche Albaziner [Nachkommen russischer Kosaken, die sich ab dem 17. Jahrhundert in China niederließen] sowohl in der Mission selbst als auch in der Umgebung... Die Leichen unserer Christen wurden in Brunnen geworfen, zusammen mit den Lebenden... sogar Bäume wurden gefällt. Die Boxer entweihten auch den russischen Friedhof außerhalb der Stadtmauern, zerstörten die Grabsteine und warfen die Gebeine der Begrabenen weg", beschrieb der russische Diplomat Iwan Korostowez die Zerschlagung der russischen geistlichen Mission in Beiguan.

Boxer Soldaten. Public domain Public domain

4. Die Regierung von Kaiserin Cixi war nicht in der Lage, den Aufstand zu unterdrücken, und schloss sich ihm bald selbst an, woraufhin eine groß angelegte Intervention der sogenannten Acht-Nationen-Allianz begann: Russland, Deutsches Kaiserreich, Großbritannien, Frankreich, die USA, Japan, Österreich-Ungarn und Italien. Im Juni 1900 griffen die Chinesen die in russischem Besitz befindliche Chinesische Ostbahn in der Mandschurei an und belagerten das Botschafterviertel in Peking, wo ausländische Diplomaten und ihre Familienangehörigen unter dem Schutz von mehreren hundert Soldaten Zuflucht gefunden hatten. „Während der zweimonatigen Belagerung waren die ersten drei Wochen die schwierigsten und am meisten beängstigenden für uns, da wir bei Sonnenaufgang nicht wussten, ob wir bei Sonnenuntergang noch am Leben sein würden, und bei Sonnenuntergang bei Sonnenaufgang", erinnerte sich der Arzt Wladimir Korsakow, ein Zeitzeuge.

Russische Truppen verteidigen das Botschaftsviertel in Peking. Public domain Public domain

5. Trotz ihres zahlenmäßigen Vorteils waren die Qing-Truppen und die Boxer-Einheiten den Alliierten in Bezug auf ihre Kampffähigkeiten deutlich unterlegen. „Der chinesische Soldat ist kein Feigling, aber er ist nicht darauf trainiert, vorzupreschen, er ist nicht darauf trainiert, sich zu beherrschen, er ist nicht daran gewöhnt, ein Soldat wie ein Europäer zu sein", bemerkte Korsakow. Nach der Einnahme der Dagu-Festungen an der Mündung des Hai-Flusses und der Eroberung von Tianjin nahmen die Truppen der Allianz die Hauptstadt ins Visier. Den 30.000 Verteidigern Pekings standen 9.000 japanische, 5.000 russische, 2.000 amerikanische und 800 französische Soldaten sowie 3.000 von Großbritannien entsandte indische Sepoys gegenüber.

Der Sturm auf das Pekinger Tor durch die Abteilung von General Wasilewski. Public domain Public domain

6. Als erste griffen die russischen Truppen an. In der Nacht zum 14. August überraschte die Kompanie von Stabskapitän Jaroslaw Gorski die Wache am Dongbianmen-Tor, einem Teil der Pekinger Befestigungsanlagen, und zerstörte es mit Artilleriefeuer. Die Soldaten drangen in das Innere der Festung ein, fassten auf der Mauer Fuß und hissten die russische Flagge auf ihr. „Der Donner und die Blitze der Kanonen, die abrupten Salven unserer Schützen, das chaotische Schießen der Chinesen und das bedrohliche Dröhnen der russischen Maschinengewehre, die Tore und majestätischen Mauern der tausendjährigen Hauptstadt, geschwärzt von Jahrhunderten im Halbmondlicht... Dies war der erste russische Angriff auf Peking", beschrieb der Kriegsberichterstatter Dmitri Jantschewetzki die Szene.

Russische Kanonen feuern in der Nacht auf Pekings Tore. 14. August 1900. D.G.Jantchewetski D.G.Jantchewetski

7. Die Alliierten begannen erst am Morgen mit der Erstürmung der Stadt. Einen ganzen Tag lang leistete das japanische Kommando am Qihuamen-Tor erbitterten Widerstand und bat sogar die Russen um Artillerieunterstützung. In der letzten Phase schlossen sich die Amerikaner den Kämpfen an, während die Briten und Franzosen praktisch ungehindert in die Stadt eindrangen. Die Truppen der Allianz durchbrachen die Blockade des Botschafterviertels und hatten bei Einbruch der Dunkelheit die Stadt unter Kontrolle.

Ich werde es versuchen, Sir!. Amerikanische Truppen bei der Unterstützung von Peking in China am 14. August 1900 während des Boxeraufstandes. Hugh Charles McBarron Jr. Hugh Charles McBarron Jr.

8. Am 15. August besetzten die Alliierten nach kurzem Beschuss durch US-Artillerie den Palastkomplex der Verbotenen Stadt, den Kaiserin Cixi bereits verlassen hatte. In den folgenden Tagen kam es in der Stadt zu verheerenden Plünderungen und zur Ermordung von Boxern, Regierungssoldaten und Zivilisten durch die Besatzungstruppen. Noch lange Zeit danach beschuldigten sich die Allianzmächte gegenseitig, diese Gräueltaten begangen zu haben.

Russische Truppen in Peking. D.G.Jantchewetski D.G.Jantchewetski

9. Nach der Einnahme Pekings besiegten die Russen den Feind in der Mandschurei und übernahmen vorübergehend die volle Kontrolle über die Region, was ihnen den Wiederaufbau der chinesischen Osteisenbahn ermöglichte. Im September 1900 machte Kaiserin Cixi eine Kehrtwende und befahl ihren Truppen, die Boxer landesweit auszurotten. Ein Jahr später war der Boxeraufstand weitgehend niedergeschlagen, und die Alliierten zwangen China zur Unterzeichnung des Boxerprotokolls, das unter anderem die Zahlung von Entschädigungen, ein zweijähriges Verbot der Einfuhr von Waffen und Munition, die Zerstörung der Dagu-Festungen und die Übergabe einer Reihe von Festungen von der Küste bis zur Hauptstadt an die europäischen Mächte, die USA und Japan vorsah.

Ein chinesischer Gefangener, möglicherweise ein Boxer, wird vor einer Menge Chinesen enthauptet. Europäische Beamte überwachen das Verfahren. Wellcome Images (CC BY 4.0) Wellcome Images (CC BY 4.0)

10. „Peking wurde durch das Blut und den Schweiß zweier treuer Verbündeter eingenommen: der Russen und der Japaner, mit denen wir unter Feuer und Kanonenkugeln zum ersten Mal eine Waffenbrüderschaft erlebten", schrieb Jantschewetzki. Diese Beziehung war jedoch nicht von langer Dauer. Innerhalb weniger Jahre brach zwischen den beiden Reichen ein erbitterter Krieg aus, der für Russland in einer Katastrophe endete.

Russische Kavallerie in China während der Niederschlagung des Ihetuan-Aufstands. Alphonse Lalauze Alphonse Lalauze

