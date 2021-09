Nischni Nowgorod: Die russische „Autostadt“ im Wandel der Zeiten (FOTOS)

Die 1221 gegründete Stadt Nischni Nowgorod ist eine der meistbesuchten und bevölkerungsreichsten Städte Russlands (sie hat mehr als 1,2 Millionen Einwohner). Der alte Kreml, die gemütlichen gepflasterten Straßen mit jahrhundertealten Gebäuden und der malerische Blick auf die Wolga lassen die Herzen von Einheimischen und Touristen höher schlagen.

Oft wird die Stadt mit Weliki Nowgorod (gegründet 859) im Nordwesten Russlands verwechselt. Im Russischen bedeutet das Wort „Nowgorod“ wörtlich „neue Stadt“, und glücklicherweise gibt es im ganzen Land nur zwei davon: „Untere neue Stadt“ und „Große neue Stadt“. Eines der ältesten und größten Automobilwerke, das GAZ-Autos produziert, befindet sich immer noch in Nischni (die Russen lassen „Nowgorod“ oft weg). In der Sowjetzeit trug die Stadt den Namen des bedeutenden sowjetischen Schriftstellers Maxim Gorki, der hier geboren wurde.

Wir haben einige alte und aktuelle Fotos der Stadt verglichen.

1 Kreml

Dmitrowskaja-Turm des Nischni Nowgorod Kreml, in dessen Räumlichkeiten von 1896 bis 1919. beherbergte das Kunstmuseum, 1913. Maxim Dmitriew / Public Domain Maxim Dmitriew / Public Domain

Die steinerne Zitadelle von Nischni Nowgorod wurde im 16. Jahrhundert erbaut. Hier ist die berühmteste Ansicht der Festung mit dem Dmitrijewskaja-Turm. Früher verlief vor dem Turm ein Wassergraben. Ende des 18. Jahrhunderts wurde der Graben zugeschüttet und der Turm etwa sechs Meter tief in den Boden versenkt. Erst Ende des 19. Jahrhunderts erhielt der Turm seine typisch russische Fassade.

2 Platz der nationalen Einheit

Platz in der Majakowski-Straße (Klammer), 1957. Russland / Postkarte Russland / Postkarte

Auf dem Roten Platz in Moskau steht ein Denkmal für Minin und Poscharski, die Anführer der Volksmiliz gegen die polnische Intervention von 1611. Genau dasselbe Denkmal steht auch in Nischni Nowgorod! Der Stadtbeamte Kusma Minin rief alle Einwohner zum Kampf auf und Fürst Dmitri Poscharski wurde zum Anführer der Miliz gewählt. Das Datum der Befreiung Moskaus von den Polen (4. November) wird in Russland seit 2005 als Tag der nationalen Einheit begangen. Im selben Jahr wurde der Skoba-Platz in Nischni Nowgorod, auf dem sich die Miliz versammelt hatte, in „Platz der nationalen Einheit“ umbenannt und ein Denkmal für die beiden Nationalhelden errichtet.

3 Tschkalow-Treppe

Blick auf den Wolgahang vom Dorf Bor, 1886. Public Domain Public Domain

Mit 560 Stufen ist diese Treppe eine der längsten in Russland! Die Treppe, die nach dem Piloten Waleri Tschkalow benannt ist, verbindet den oberen und unteren Damm im historischen Zentrum von Nischni Nowgorod.

4 Kreml-Seilbahn

Seilbahn. Public Domain Public Domain

Ende des 19. Jahrhunderts waren in der Nähe des Kremls zwei Standseilbahnen in Betrieb. Man stelle sich einen Wassertank im Wagen vor: an der oberen Station gefüllt, an der unteren Station leer. Wenn ein Wagen nach unten fuhr, fuhr der untere durch seine Schwerkraft nach oben. Sie würden sich gleichzeitig bewegen. Die Standseilbahn wurde in den 1920er Jahren aufgegeben, als eine Straßenbahnlinie gebaut wurde. Heute stehen nur noch Ruinen an der Stelle der historischen Standseilbahnen. In Nischni Nowgorod ist noch eine weitere Standseilbahn in Betrieb, die die Stadt mit der Stadt Bor auf der anderen Seite der Wolga verbindet.

5 Bolschaja Pokrowskaja Straße

Bolschaja Pokrowskaja Straße , 1880er Jahre. MAMM / MDF / Public Domain MAMM / MDF / Public Domain

Die Hauptstraße von Nischni Nowgorod hat im Laufe der Jahrhunderte viele Veränderungen erfahren. Vor der Revolution von 1917 war sie das bevorzugte Wohngebiet des Adels. Man kann hier noch alte Steinhäuser, Theater und Kirchen sehen. Eines der schönsten Gebäude ist die im neorussischen Stil errichtete Hauptstaatsbank. Sie wurde zum 300-jährigen Bestehen des Hauses Romanow im Jahr 1913 eröffnet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fuhr hier eine Straßenbahnlinie - eine der ersten in Russland. Doch seit den 1980er Jahren ist die Straße nur noch Fußgängerzone.

6 Roschdestwenskaja-Straße

Roschdestwenskaja-Straße, 1890. Archiv der audiovisuellen Dokumentation der Region Nischni Nowgorod / Public Domain Archiv der audiovisuellen Dokumentation der Region Nischni Nowgorod / Public Domain

In der anderen ältesten Straße, der Roschdestwenskaja, ist eine historische Straßenbahnlinie erhalten geblieben. Heute ist sie jedoch ausschließlich eine Touristenattraktion und verkehrt nur noch im Sommer. Die Straße hat auch ihr Aussehen aus der vorrevolutionären Zeit bewahrt. Hier kann man viele Gebäude aus dem zaristischen Russland bewundern, darunter die Anwesen der Stroganows und Golizyns, die Geburtskirche der Heiligen Jungfrau Maria und die Blinow-Passage - das erste Einkaufszentrum außerhalb von Moskau und St. Petersburg.

7 Metro

Nizhny Novgorod. Der Bau der Station Burevestnik wird von den Spezialisten der Gormetrostroy JSC, 1996, durchgeführt. Nikolaj Moschkow / TASS Nikolaj Moschkow / TASS

Nischni Nowgorod ist eine der sieben russischen Städte mit einer eigenen U-Bahn. Die Metro hier wurde 1985 eröffnet: Zu Sowjetzeiten hatten nur Städte mit mehr als einer Million Einwohnern eine U-Bahn. Sie besteht aus nur zwei Linien und wird täglich von etwa 115.000 Pendlern genutzt. In naher Zukunft ist der Bau neuer Stationen auf der anderen Seite des Flusses Oka geplant.

8 GAZ-Automobilwerk

Das erste Automontagewerk in Nischni Nowgorod (später Gorki-Autowerk), 1930. Max Alpert / Sputnik Max Alpert / Sputnik

Das GAZ-Werk (Gorki-Automobilwerk) war eines der ersten in Russland. Die ersten Lkw- und Pkw-Modelle wurden unter einer Ford-Lizenz hergestellt. In den 1920er und 1930er Jahren halfen amerikanische Spezialisten beim Aufbau des Werks. In den Nachkriegsjahren waren die Modelle „Wolga“ und „Tschaika"-Autos die teuersten unter den sowjetischen Autos. Heute ist das Werk immer noch in Betrieb, stellt aber hauptsächlich Lastwagen und Kleinbusse her.

9 Alexander-Newski-Kathedrale

Alexander-Newski-Kathedrale während der Flut, 1890er Jahre. Archiv der audiovisuellen Dokumentation der Region Nischni Nowgorod / Public Domain Archiv der audiovisuellen Dokumentation der Region Nischni Nowgorod / Public Domain

Die Kathedrale der Stadt liegt am malerischen Zusammenfluss der Flüsse Wolga und Oka. Früher nannte man sie „Messekirche“, da ihre Gemeindemitglieder Kaufleute waren, die aus dem ganzen Land zu den Messen kamen. Außerdem war sie nur im Sommer geöffnet. In den Jahren der Sowjetunion wurde die Ikonostase abgebaut, um Brennholz zum Heizen von Häusern zu gewinnen. Es war sogar geplant, sie abzureißen. Dennoch blieb die Kathedrale erhalten (in den 1980er Jahren von Freiwilligen restauriert) und wurde 2009 wieder als Hauptkirche der Stadt eingesetzt.

