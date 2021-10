Sieben russische Festungen, die im Laufe der Zeit verfallen sind

1. Kitai Gorod

Kitaj-gorod, 1887. Public domain Public domain

Der Kreml war nicht die einzige Festung in Moskau. Mitte des 16. Jahrhunderts beschloss die damalige russische Regentin, die Mutter von Iwan dem Schrecklichen, eine weitere Verteidigungslinie um das Herz der Hauptstadt zu errichten. Die 2,5 km lange Kitai-Gorod-Mauer wurde in Rekordzeit errichtet. Sie war niedriger, aber breiter als die Kremlmauer und besser für die Aufstellung von Wallgeschützen geeignet.

Im Kitaj-gorod, 1920er Jahre. Public domain Public domain

Die Mauer bewies ihren Wert, als sie mehreren Angriffen standhielt. Am Ende des 18. Jahrhunderts verlor sie jedoch ihre Bedeutung als Verteidigungsanlage. Lange Zeit blieb sie nur ein Symbol des alten Moskaus, doch während der Stalinzeit wurde beschlossen, die Stadt grundlegend umzugestalten. Die Straßen mussten verbreitert und neue Durchgangsstraßen gebaut werden. Die Mauer von Kitai-Gorod mit ihren acht Toren erwies sich als Verkehrshindernis. In den 1930er Jahren wurde sie abgerissen. Einige Teile der Mauer sind noch heute erhalten und wurden in den 1990er und 2000er Jahren restauriert.

2. Beli Gorod

Apollinarij Wasnezow. Holzmarkt auf dem Moskauer Truba-Platz im 17. Jahrhundert, 1926 Museum von Moskau Museum von Moskau

Einen weiteren Festungsring um Moskau bildete die Mauer von Beli Gorod [Weiße Stadt], die am Ende des 16. Jahrhunderts entstand. In der Zeit der Wirren wurde die Mauer von Beli Gorod schwer beschädigt und lieferte keinen zuverlässigen Schutz mehr für die Stadt. Die Einwohner begannen, sie abzubauen und die Steine zum Bau von Häusern zu verwenden.

Der öffentliche Raum Jama am Chochlowskaja-Platz in Moskau Sergej Wedjaschkin / Moscow Agency Sergej Wedjaschkin / Moscow Agency

Ende des 18. Jahrhunderts ordnete Katharina II. den Abriss der Mauer an. An ihrer Stelle entstand eine Straße - der heutige Boulevard Ring. Teilweise sind noch Reste der Fundamente erhalten, so zum Beispiel am Chochlowskaja-Platz. Ein Abschnitt der früheren Mauer ist heute Teil eines trendigen öffentlichen Raums, der als Jama [die Grube] bekannt ist.

3. Der Kreml von Serpuchow

Apollinary Wasnezow. Alter Serpuchow. Das 17. Jahrhundert, 1920. Museum für Geschichte und Kunst von Serpuchow Museum für Geschichte und Kunst von Serpuchow

Viele russische Städte hatten früher ihren eigenen Kreml. Allein in der heutigen Region Moskau gibt es noch etwa ein Dutzend, aber viele der Zitadellen haben nicht bis in unsere Zeit überlebt. So sind von dem im 14. Jahrhundert errichteten Kreml von Serpuchow nur noch einige Fragmente der Festungsmauer und der Fundamente erhalten.

Sobornaja Gora in Serpuchow. Legion Media Legion Media

Er wurde als wichtiges Verteidigungsbauwerk gegen die Tataren-Mongolen auf ihrem Weg nach Moskau errichtet. In der Mitte des 18. Jahrhunderts verlor Serpuchow jedoch seine militärische Bedeutung, und die Mauer wurde allmählich abgetragen. In den 1930er Jahren diente der Rest als Baumaterial für die Moskauer Metro. Heute wird der hohe Hügel, auf dem der Serpuchow-Kreml einst stand, Sobornaja Gora [Kathedralenhügel] genannt.

4. Der Irkutsker Kreml

Nicolaes Witten. Der Kreml von Irkutsk, 1692. Public domain Public domain

Er wäre der östlichste Kreml Russlands, wenn er bis heute erhalten geblieben wäre. Doch in Sibirien steht nur noch ein einziger Kreml - in Tobolsk. Während der russischen Eroberung von Ostsibirien und Irkutsk im 17. Jahrhundert wurde an dieser Stelle eine Holzfestung errichtet, an deren Stelle später ein Kreml gebaut wurde.

Die Erlöserkirche in Irkutsk. Legion Media Legion Media

Im Laufe ihrer Geschichte wurde ihre Verteidigungsfunktion nicht mehr beansprucht. Als sich die Grenzen Russlands ausdehnten, verlor die Festung völlig ihre Daseinsberechtigung. Zudem wurde das Mauerwerk durch einen Großbrand schwer beschädigt. An der Stelle des ehemaligen Kremls wurde im 19. Jahrhundert ein Garten angelegt, und die einzige noch erhaltene Erinnerung an den Kreml ist die Erlöserkirche, eines der ältesten Steinbauten der Stadt.

5. Der Kreml von Wladimir

Altes Wladimir-Modell im örtlichen Historischen Museum. Woewoda (CC BY-SA 4.0) Woewoda (CC BY-SA 4.0)

Im 12. bis 14. Jahrhundert war die Stadt Wladimir, 200 km von Moskau entfernt, die Hauptstadt des mächtigsten russischen Fürstentums und strebte danach, die Hauptstadt von ganz Russland zu werden. Im 12. Jahrhundert wurde hier ein gewaltiges Befestigungssystem mit Erdwällen und mehrstufigen Festungsmauern errichtet. Beim tatarisch-mongolischen Angriff auf die Stadt im 13. Jahrhundert wurde die Mauer schwer beschädigt. Später wurde sie wieder aufgebaut. Doch mit dem Erstarken Moskaus verlor Wladimir an Bedeutung und verfiel allmählich, während die Mauer bröckelte und schließlich zerfiel.

Die Mariä-Entschlafens-Kathedrale in Wladimir. Mikhey77777 (CC BY-SA 4.0) Mikhey77777 (CC BY-SA 4.0)

Einige Steinbauten aus dem 12. Jahrhundert sind bis heute erhalten geblieben: die Mariä-Entschlafens-Kathedrale und das Goldene Tor von Wladimir. Der Legende nach blieb 1767 eine Kutsche mit Katharina II. bei der Einfahrt nach Wladimir durch das Goldene Tor in einer Pfütze stecken. Die verärgerte Kaiserin ordnete an, die alten Erdwälle einzuebnen, damit das Tor umfahren werden konnte. Ein Fragment eines der Wälle ist links auf dem Foto zu sehen.

Das Goldene Tor in Wladimir. Legion Media Legion Media

6. Jam-Kreml

O. Koswinzew. Die Yam-Festung, 15. Jahrhundert, 2004. Kingisepp Museum für Geschichte und Heimatkunde Kingisepp Museum für Geschichte und Heimatkunde

Heute liegt hier die Stadt Kingisepp im Leningrader Gebiet. Aber im 14. Jahrhundert errichtete die Republik Nowgorod eine Festung am Ufer des Flusses Luga, um die Republik vor dem Livländischen Orden zu schützen. Die in Rekordzeit von 33 Tagen errichtete Jam-Festung hielt allen Belagerungen stand.

Die Überreste eines Turms. Dmitry Kudryasсhow (CC BY-SA 4.0) Dmitry Kudryasсhow (CC BY-SA 4.0)

Sie wurde schließlich doch noch von den Schweden eingenommen und 1703 von Peter dem Großen zurückerobert. Die Gefahr, die von den Schweden ausging, war vorüber und die Festung wurde abgerissen.

Die Überreste der Mauer. Ekaterina Borisowa (CC BY-SA 4.0) Ekaterina Borisowa (CC BY-SA 4.0)

Heute befindet sich an der Stelle der Festung ein Park mit einer großen archäologischen Ausgrabungsstätte mit Resten der in verschiedenen Jahrhunderten errichteten Mauern.

7. Die Festung Ostrow

Die Festung Ostrow, Ende des 19. Jahrhunderts. Public domain Public domain

An der Westgrenze des alten Russlands, in der Region Pskow, wurden aus Angst vor Angriffen durch den Livländischen Orden zahlreiche Verteidigungsanlagen errichtet. Eine von ihnen - die Festung Isborsk - hielt mehreren Belagerungen stand und ist bis heute erhalten geblieben.

Kirche St. Nikolaus der Wundertäter. A.Sawin/WikiCommons A.Sawin/WikiCommons

Die Festung in der Stadt Ostrow jedoch wurde Ende des 16. Jahrhunderts von der Armee des polnischen Königs Stefan Batory schwer beschädigt. Danach verfiel die Stadt, und es bestand keine Notwendigkeit, die Festungsanlagen wieder aufzubauen. Im 17. Jahrhundert verfiel auch die Festung. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Ostrow von den Nazis besetzt, die alles zerstörten, was von den alten Gebäuden noch übrig war. Heute ist von der ehemaligen Festung Ostrow nur noch eine Steinkirche übrig - die Kirche des Heiligen Nikolaus des Wundertäters (erbaut im Jahr 1542).

