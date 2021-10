Stalins Fehltritt, der zur NATO-Mitgliedschaft der Türkei führte

Schwierige Nachbarschaft

Karte der Grenze zwischen Russland und der Türkei, Erster Weltkrieg. "Karte zur Veranschaulichung des katastrophalen Vorstoßes der Türkei im Kaukasus und ihrer Invasion in Persien - Dezember 1914 - Januar 1915". Aus "Der Große Weltkrieg - Eine Geschichte" Band II, herausgegeben von Frank A Mumby. Getty Images Getty Images

Die Politik der Türkei während des Zweiten Weltkriegs hatte im Kreml sehr widersprüchliche Gefühle hervorgerufen. Einerseits verkündete Ankara seine Neutralität und weigerte sich, die Wehrmacht durch türkisches Gebiet zu lassen. Andererseits unterhielten die Türken in den dunkelsten Tagen der sowjetisch-deutschen Konfrontation ein großes Truppenkontingent an der Südgrenze der UdSSR. Im Herbst 1941 besuchten türkische Armeegeneräle auf Einladung von Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt die besetzten sowjetischen Gebiete.

Der Kreml glaubte, dass die Türken im Falle einer Niederlage der Roten Armee und des Falls von Moskau und Stalingrad in den sowjetischen Kaukasus eindringen könnten. „Mitte 1942 konnte niemand garantieren, dass sich die Türkei nicht auf die Seite Deutschlands stellen würde", schrieb General Semjon Schtemenko in seinen Memoiren. Um einen möglichen Angriff abwehren zu können, wurden Streitkräfte benötigt, die anderswo dringend gebraucht wurden.

An der Grenze zur Türkei sind sowjetische Grenzsoldaten im Einsatz. 1940 Jahr. Armenien. Dmitry Debabow / Sputnik Dmitry Debabow / Sputnik

Außerdem war die UdSSR davon überzeugt, dass Ankara wiederholt gegen das Montreux-Abkommen von 1936 über den Status des Bosporus und der Dardanellen verstoßen hatte, indem es die Hilfskriegsschiffe der Kriegsmarine, die getarnt als Handelsschiffe in die Meerengen einfuhren, ignorierte. Die Frage der türkischen Souveränität über die Meerengen hatte Stalin schon vor dem Krieg beschäftigt; jetzt, 1945, hatte er die Gelegenheit, sie zu klären.

Sowjetische Offensive

Erkilet und Erden an der Ostfront. 31. Oktober 1941. Public Domain Public Domain

Moskau bereitete sich auf einen diplomatischen Konflikt mit der Türkei vor, der auch durch den Beitritt der Türkei zur Anti-Hitler-Koalition am 23. Februar 1945 nicht abgewendet werden konnte. Im März desselben Jahres hob die UdSSR den sowjetisch-türkischen Freundschafts- und Neutralitätsvertrag von 1925 auf.

Der türkischen Seite wurde mitgeteilt, dass Ankara nicht in der Lage sei, die Meerengen ordnungsgemäß zu kontrollieren, so dass diese von nun an auch von der Sowjetunion überwacht würden, deren Marine mehrere Stützpunkte im Bosporus und in den Dardanellen erhalten würde.

Außerdem bestand die UdSSR darauf, den Moskauer Vertrag von 1921 zu revidieren, mit dem die Bolschewiki der Türkei die Städte Kars, Ardahan und Artvin sowie ausgedehnte umliegenden Gebiete, die zuvor zum Russischen Reich gehört hatten, übertragen hatten. Da sich die Regierungen von Lenin und Kemal Atatürk freundschaftlich gegenüberstanden und gemeinsam gegen die Entente opponierten, wurde dieses Zugeständnis damals in Moskau als wichtiger und rechtzeitiger Schritt zum Aufbau eines starken, langfristigen Bündnisses angesehen.

Ein türkischer Offizier inspiziert seine Soldaten an der russisch-türkischen Grenze. Getty Images Getty Images

In den späten 1940er Jahren betrachtete die UdSSR die Situation jedoch aus einem ganz anderen Blickwinkel. Die sowjetische Presse schrieb über den „Verrat der Türken“, die die Schwäche Sowjetrusslands und der kaukasischen Sowjetrepubliken ausgenutzt hätten. „Es gibt keine vernünftigen Argumente gegen die Rückgabe dieser Gebiete an ihre rechtmäßigen Eigentümer, die armenischen und georgischen Völker", hieß es in einem Bericht für die Führung des Landes im August 1945.

Gegenmaßnahmen

Der Druck Moskaus löste in der türkischen Gesellschaft einen starken Anstieg der antisowjetischen Stimmung aus. Stalin wurde als „Erbe der russischen Zaren“ gebrandmarkt, die jahrhundertelang versucht hatten, die Meerengen am Schwarzen Meer zu erobern.

Der sowjetische Staatschef Joseph Stalin, der US-Präsident Harry Truman und der britische Premierminister Winston Churchill vor der Sitzung ihres geschichtsträchtigen Treffens der "Großen Drei" im Berliner Vorort Potsdam. Getty Images Getty Images

Die Frage der Rückgabe der „rechtmäßig zur Sowjetunion gehörenden Gebiete“ und der Revision des Status des Bosporus und der Dardanellen wurde von der UdSSR auch in den Verhandlungen mit den Westmächten aufgeworfen. „Das Montreux-Abkommen richtet sich direkt gegen Russland... Der Türkei wurde das Recht eingeräumt, die Meerengen für unsere Schifffahrt zu sperren, und zwar nicht nur im Kriegsfall, sondern auch dann, wenn die Türkei die Gefahr eines Krieges, welche von ihnen selbst ausgerufen wird, für gegeben hält...“, erklärte Stalin auf der Potsdamer Konferenz im Juli 1945: „Es zeigt sich, dass ein kleiner Staat, der von Großbritannien unterstützt wird, einen großen Staat an der Kehle packen und ihn nicht vorbeiziehen lassen kann... Die Frage betrifft die freie Durchfahrt unserer Schiffe durch das Schwarze Meer und zurück. Aber da die Türkei schwach ist [...], müssen wir eine Art Garantie haben, dass diese freie Durchfahrt gewährleistet ist.“

Der britische Premierminister Winston Churchill und US-Präsident Harry Truman stimmten zwar mündlich darin überein, dass das Abkommen über die Meerengen überprüft werden müsse, wiesen aber diplomatisch alle Forderungen der UdSSR nach Stützpunkten und Ansprüchen auf türkische Gebiete zurück. Auch das Montreux-Abkommen wurde nicht revidiert, wie sich herausstellte.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs verschlechterten sich die Beziehungen zwischen den ehemaligen Verbündeten rapide, wobei die Türkeifrage als einer der Katalysatoren des beginnenden Kalten Krieges wirkte. Churchill brachte das Thema in seiner berühmten Rede zum Eisernen Vorhang am 5. März 1946 in Fulton zur Sprache.

Amerikanische Panzer 1952 in der Türkei. Im Februar 1952, während der neunten Sitzung des Nordatlantikrats in Lissabon, einigten sich Griechenland und die Türkei auf ein Bündnis. Von diesem Moment an lagerten amerikanische Truppen in der Türkei auf einem Militärstützpunkt in der Region Izmir. Getty Images Getty Images

Der diplomatische Druck, den er auf Ankara ausübte, brachte der Sowjetunion keine Vorteile. Im Gegenteil, er beschleunigte die Annäherung der Türkei an die USA und Großbritannien. Bereits 1952 trat sie dem Nordatlantischen Bündnis bei.

Nach Stalins Tod 1953 gab Moskau „im Namen der Wahrung gutnachbarlicher Beziehungen und der Stärkung von Frieden und Sicherheit“ schließlich seine Ansprüche auf. Jahre später bezeichnete einer der damaligen Hauptakteure, Molotow, die Ereignisse als ein „unzeitgemäßes, undurchführbares Unterfangen". „Ich halte Stalin für einen wunderbaren Politiker, aber er hat Fehler gemacht“, sagte der ehemalige Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten.

1957 gab der sowjetische Staatschef Nikita Chruschtschow eine emotionale Bewertung der stalinistischen Politik ab: „Wir hatten die Deutschen besiegt. Es war zum Haare raufen. Türken, Kameraden, Freunde. Lasst uns einen Brief schreiben, und sie werden uns sofort die Dardanellen überlassen. Niemand ist so dumm. Die Dardanellen gehören nicht zur Türkei, sie sind ein Staatenverbund. Sie [...] haben geantwortet, wir würden den Freundschaftsvertrag kündigen und ihnen ins Gesicht spucken... Das war dumm. Am Ende haben wir die befreundete Türkei verloren und haben jetzt US-Stützpunkte im Süden, mit unserer Südflanke im Fadenkreuz...".

