Leben und Sterben deutscher Kriegsgefangener in der UdSSR

Über vier Millionen Deutsche gerieten in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Bei weitem nicht alle von ihnen kehrten in die Heimat zurück.

„Kriegsgefangene wurden von der UdSSR nicht nur als Arbeitskräfte betrachtet, sondern auch als Ressource, die für die Wirtschaft des Landes nicht nur während des Krieges, sondern vor allem in der Nachkriegszeit genutzt werden sollte", schreibt der Historiker Wladimir Wsewolodow. Auf unmenschliche Weise sahen die sowjetischen Behörden in den deutschen Kriegsgefangenen ein Mittel, um die Verluste der sowjetischen Bevölkerung auszugleichen.

Stalin definierte 1943 auf der Konferenz von Teheran die Zahl der Gefangenen, die die UdSSR „benötigte“. Etwa vier Millionen Deutsche bräuchte es demnach, die die zerstörten sowjetischen Städte wieder aufbauen und die Industrie ankurbeln sollten. Diese Zahl, so die Historikerin Jelena Schmarajewa, wurde von der ungefähren Zahl der zum Zeitpunkt der Teheraner Konferenz gefallenen und spurlos verschwundenen sowjetischen Soldaten abgeleitet - ebenfalls etwa vier Millionen.

7. Dezember 1943: Der amerikanische Staatsmann Franklin Delano Roosevelt, der 32. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der britische Premierminister Winston Churchill und der sowjetische Staatschef Joseph Stalin während einer Konferenz in Teheran. Stalin grüßt Sarah Churchill. Getty Images Getty Images

Die Hauptdirektion für Kriegsgefangene und Internierte wurde in der UdSSR bereits vor Kriegsbeginn eingerichtet. Bis 1941 gab es acht Arbeitslager für Kriegsgefangene. Nach der Schlacht von Stalingrad und dem sowjetischen Angriff im Donbass stieg die Zahl der Kriegsgefangenen jedoch schnell an: 1943 waren es über 200 000, bei Kriegsende über 800 000.

Kriegsgefangenenlager, 1943. Ambulanter Termin in der Zahnarztpraxis des Lagers Nr. 165. Arzt S.A. Bunimowitsch, Patient - deutscher Unteroffizier Stefan Schulte. Wiktor Kinelowski / TASS Wiktor Kinelowski / TASS

Formal verlief der Weg eines deutschen Gefangenen wie folgt: Von dem Ort, an dem sie gefangen genommen wurden, wurden sie in die Empfangs- und Transportlager an der Frontlinie gebracht und von dort aus in die Lager auf dem Festland transportiert. Doch in Wirklichkeit blieben die meisten Gefangenen während des Krieges in den Lagern an der Front, die oft nur aus Baracken und Unterständen bestanden. „Bis wir im Lager ankommen, besteht die tägliche Ration aus einem Liter Flüssigsuppe und dreihundert Gramm altem Brot. An den Tagen, an denen wir zum Holzhacken für die russische Feldküche abkommandiert wurden, bekamen wir heißen Tee zum Abendessen. Wir, etwa ein Dutzend Gefangene, wurden in einem Ziegenstall unter Verschluss gehalten und von einem weiblichen Leutnant der Roten Armee beaufsichtigt", schrieb Helmut Bon, der von 1944 bis 1947 als Militärgefangener in der UdSSR war, später in seinem Buch „An den Toren des Lebens“.

Die Nachkriegszeit

Bis 1946 gab es in der UdSSR 240 Arbeitslager für Kriegsgefangene verschiedener Nationalitäten, in denen über eine Million Gefangene untergebracht waren.

Kriegsgefangenenlager, 1944. Gefangene deutsche Soldaten schmücken einen Weihnachtsbaum im Lagerclub. Mark Markow / TASS Mark Markow / TASS

1944, nach dem Einmarsch der Roten Armee in die Gebiete Rumäniens, Jugoslawiens, Ungarns, Bulgariens und der Tschechoslowakei, erließ das sowjetische Kriegsministerium den Befehl, „alle auf dem Gebiet dieser Länder lebenden Deutschen zu mobilisieren und zu internieren, Männer im Alter von 17 bis 45 Jahren, Frauen im Alter von 18 bis 30 Jahren, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit".

Nach dem Krieg, schreibt Elena Schmarajewa, wurden bis zu 3,8 Millionen deutsche Kriegsgefangene in der UdSSR interniert. Bei etwa 2,4 Millionen handelte es sich um Soldaten und Offiziere, die in Kriegsgefangenenlagern festgehalten wurden, während die übrigen - zumeist ethnische Deutsche, die aus europäischen Ländern interniert wurden – „Arbeitsbataillonen“ zugeteilt wurden.

Deutsche Kriegsgefangene, die bei den jüngsten Kämpfen in der Sowjetunion von russischen Truppen gefangen genommen wurden, werden während des Zweiten Weltkriegs von den russischen Soldaten mit Brot gefüttert. 9. August 1941. Getty Images Getty Images

Sie bauten Fabriken wieder auf, errichteten Dämme, Eisenbahnen, Häfen und Häuser. Für die komplizierten Aufgaben wurden qualifizierte Fachleute ausgewählt. Der Historiker Stefan Karner schreibt, dass 1946 über 1.600 hochqualifizierte Spezialisten in verschiedenen sowjetischen Industrien eingesetzt wurden: „Fünfhundertsiebzig Ingenieure, 260 Bauingenieure und Architekten, etwa 220 Elektroingenieure, über 110 Doktoren der physikalischen und mathematischen Wissenschaften sowie der technischen Wissenschaften“. Diese Menschen lebten unter besseren Bedingungen als in den Arbeitslagern oder „Arbeitsbataillonen“. Sie wohnten in den Städten, in der Nähe der Industrien oder Einrichtungen, in denen sie arbeiteten, und erhielten ein Gehalt, das zur Hälfte aus D-Mark bestand.

Gefangene Deutsche in der Nähe von Moskau. Dezember 1941. Anatoly Garanin / Sputnik Anatoly Garanin / Sputnik

Gewöhnliche deutsche Arbeiter und ehemalige Soldaten, die auf Baustellen und anderswo arbeiteten, erhielten ebenfalls Lohn, damit sie ihren Lebensunterhalt in der Sowjetunion bestreiten konnten. Ehemalige Gefreite erhielten zum Beispiel sieben sowjetische Rubel im Monat, ehemalige höhere Offiziere 10 bis 30 Rubel. Diese Beträge waren gering, denn eine Kanne Milch kostete zwei Rubel und ein Paar gute Schuhe über 150 Rubel, so dass die einfachen Kriegsgefangenen, die keine besonderen Fähigkeiten besaßen, Wege finden mussten, um zu überleben.

Marsch der gefangenen Deutschen in Moskau. 17. Juli 1944. Kolonnen gefangener deutscher Soldaten auf dem Gartenring. Georgy Petrusow / Sputnik Georgy Petrusow / Sputnik

Die Arbeitsbedingungen in den Lagern waren natürlich schrecklich. „Zunächst mussten wir in einer Arbeitsschicht zwei Waggons mit Holz beladen, dann wurde die Norm auf drei Waggons erhöht. Wir waren gezwungen, sechzehn Stunden am Tag zu arbeiten, auch an Sonn- und Feiertagen. Wir kehrten um neun oder zehn Uhr abends, oft aber auch erst um Mitternacht ins Lager zurück. Wir bekamen wässrige Suppe und schliefen ein, damit wir am nächsten Tag um fünf Uhr morgens wieder zur Arbeit gehen konnten", zitiert Elena Schmarajewa den deutschen Kriegsgefangenen Reinhold Braun.

Die Todesrate unter den Deutschen in den Arbeitslagern war hoch. Nach sowjetischen Statistiken starben zwischen 1945 und 1956 über 580.000 Menschen in den Gefangenenlagern, davon über 356.000 Deutsche. Fast 70 Prozent der Todesfälle ereigneten sich im Winter 1945-1946.

Der Weg zurück in die Heimat

Die aus sowjetischer Gefangenschaft zurückgekehrten Deutschen kamen 1955 im Grenzübergabelager Friedland "aus dem Fotokatalog der Ausstellung "Der Krieg Deutschlands gegen die Sowjetunion". Waleri Christoforow / TASS Waleri Christoforow / TASS

Die offizielle sowjetische Statistik von 1956 spricht von zwei Millionen deutschen Gefangenen, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs repatriiert wurden. Bei einer so großen Zahl ist die Statistik jedoch ungenau. Andere Quellen sprechen von bis zu 680.000 Gefangenen, die während des Krieges entlassen wurden, aber diese Zahl umfasst auch Gefangene aus Rumänien, der Slowakei, Ungarn usw. Nach sowjetischen Angaben starben 356.678 Gefangene in den sowjetischen Lagern, und etwa 37.000 von ihnen wurden wegen Kriegsverbrechen verurteilt.

Tatsächlich begann die Repatriierung bereits im Juni 1945, als die ersten 225.000 „kranken und geschwächten“ Gefangenen nach Hause geschickt wurden, darunter 195.000 Deutsche. Im August 1945 wurden 700.000 weitere Gefangene, darunter 412.000 Deutsche „entlassen“. Sie durften kein Geld mit sich führen, schreibt Elena Schmarajewa, also versuchten die Heimkehrer, mit ihrem gesparten Lohn Süßigkeiten und Tabak zu kaufen - alles, was sie auf dem Weg nach Hause tauschen konnten. Wilhelm Lotse, der 1949 repatriiert wurde, hatte fast sechs Kilogramm Kekse und Bonbons, 2.355 Zigaretten und 600 Gramm Tabak bei sich.

Manchmal bekamen sie tagelang nichts zu essen und zu trinken, während sie in Zugstaffeln unterwegs waren. Der erste Ort, den die deutschen Gefangenen in Europa erreichten, war das sowjetische Umsiedlungslager in Frankfurt (Oder), wo sie zwei bis drei Tage verbrachten, bevor sie an ihre jeweiligen Standorte geschickt wurden. Ab 1947 waren 70 Prozent der Lagerinsassen krank.

Die Repatriierung deutscher Kriegsgefangener aus der UdSSR endete offiziell am 5. Mai 1950. Die „TASS“ gab an, dass seit 1945 1.939.063 von ihnen repatriiert worden waren. In Wirklichkeit blieben jedoch mehr gefangene Deutsche in der UdSSR zurück - zwischen 10.000 und 20.000, die erst 1950-1956 ausreisten. „Dieses Haus wurde von deutschen Kriegsgefangenen gebaut“ - das sagen die Russen immer noch anerkennend über Gebäude aus den 1950er Jahren, von denen einige tatsächlich von Deutschen gebaut wurden, denn selbst in der Gefangenschaft gaben die deutschen Arbeiter noch ihr Bestes.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.