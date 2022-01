Fünf russische Hippodrome, die die Revolution 1917 und den Zweiten Weltkrieg überlebten

5. Krasnodarer Rennbahn

Dank des südlichen Klimas ist es hier fast immer warm, so dass Rennpferde auch im Winter draußen trainiert werden können. Vollblutpferde, Araber und Achal-Tekkiner sind auf der Krasnodarer Rennbahn zu Hause. Die Geschichte des Geländes reicht bis ins Jahr 1868 zurück, als hier zum ersten Mal die Reitwettbewerbe des Kuban (der sonnenverwöhnten geografischen Region im Süden Russlands, am Schwarzen Meer) stattfanden. Der Ataman der Kuban-Kosaken und der Gouverneur der Region, Graf Sumarokow-Elston, richteten jährliche Pferderennen aus, um die Pferdezucht und die Entwicklung des Reitsports im Land zu fördern. Rund 150 Jahre später sind die Pferderennen noch immer ein Publikumsmagnet und ziehen viele Menschen an, die einen spektakulären Wettkampf sehen wollen.

4. Pjatigorsker Pferderennbahn

Die Pferderennbahn von Pjatigorsk ist eine der ältesten und größten in Russland und wurde 1885 offiziell eröffnet. Die Rennbahn in der Region Stawropol liegt am Rande der südlichen Stadt Pjatigorsk, etwa 1.500 km von Moskau entfernt. Während des Großen Vaterländischen Krieges, als Pjatigorsk von deutschen Truppen besetzt war, fanden dort keine Pferderennen statt. Nach der Befreiung der Stadt wurde die Rennbahn 1944 wiederbelebt. Neben den Halbblütern und Vollblütern hielten auch arabische Pferde Einzug auf der Pjatigorsker Rennbahn. Bis 2001 war die Pjatigorsker Rennbahn die einzige in Russland, auf der reinrassige arabische Pferde trainiert wurden. Im Sommer finden auf der weitläufigen, von Bergen umgebenen und von der südlichen Sonne geküssten Rennbahn einige der spannendsten Pferdesportveranstaltungen statt.

3. Grosny-Rennbahn

In der tschetschenischen Hauptstadt Grosny wurde im Oktober 2021 ein brandneues Reitsportzentrum eröffnet. Nach Angaben der Nachrichtenagentur „TASS“ ist die neue Rennbahn mit einer Kapazität von 3.000 pferdeverrückten Zuschauern auf dem besten Weg, eine der bedeutendsten Sportstätten Russlands zu werden. Sie wird die Heimat von Vollblutpferderennen sein.

Die neue Anlage verfügt über ein Tierarztzentrum, verschiedene Gebäude und Reitplätze, Ställe und Schuppen sowie Hallen- und Freibäder nur für die Pferde. Angehende Jockeys haben die Möglichkeit, eine Reitstunde zu nehmen. Pferdeliebhaber können auch etwas über Sicherheit, Pferdepflege, Satteln, Ausritte und andere Aktivitäten lernen. Es ist allgemein bekannt, dass Reiten ein großartiges Herz-Kreislauf-Training ist, das zudem Bauch und Beine stärkt.

2. Kasaner Pferderennbahn

Die Geschichte der Kasaner Pferderennbahn geht auf das Jahr 1868 zurück, als die ersten Pferderennen an den wunderschönen Kaban-Seen stattfanden. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Anlage umgebaut und erweitert. Auf der Anlage gibt es zwölf Ställe, in denen Rennpferde stehen. Auf der Kasaner Rennbahn, die Platz für etwa 6.000 Zuschauer bietet, finden regelmäßig zahlreiche Pferderennen statt. Mit einer Gesamtfläche von fast 90 Hektar ist sie die größte in Russland und eine der größten in Europa. Es gibt auch ein Pferderennmuseum, das die jahrzehntelange Geschichte des Reitsports in Russland zeigt.

1. Zentrales Moskauer Hippodrom

Das Moskauer Hippodrom ist ein wichtiges historisches Wahrzeichen und eine Touristenattraktion. Die ersten Pferderennen fanden hier bereits 1834 statt. Die Moskauer Pferderennbahn ist seit langem mit der königlichen Familie Romanow verbunden. Alexander Romanow (der spätere Alexander II.) besuchte die Pferderennbahn im Jahr 1837. Im Jahr 1851 wurden Pferderennen exklusiv für Zar Alexander II. sowie Prinz Karl von Preußen und Großherzog von Sachsen-Weimar veranstaltet.

Die Pferderennen zogen aber nicht nur Männer an. Im Jahr 1876 besuchte Maria Fjodorowna, die Gattin des russischen Kaisers Alexander III, eine Veranstaltung. Im selben Jahr gab es auf der Moskauer Galopprennbahn die ersten Wettbüros.

Nach der bolschewistischen Revolution von 1917, als Russland durch den Bürgerkrieg gespalten war, hielt Wladimir Lenin eine Ansprache an das Proletariat auf der Moskauer Pferderennbahn, die damals hauptsächlich als Veranstaltungsort für politische Versammlungen genutzt wurde. Als der Große Vaterländische Krieg ausbrach, mussten die Pferde mit ihren Jockeys erneut im Stall bleiben. Die Rennbahn wurde aus Sicherheitsgründen zunächst nach Kuibyschew (heute Samara) und dann nach Swerdlowsk (heute Jekaterinburg) evakuiert. Im Jahr 1949 brannten das Gebäude und die Ställe fast bis auf die Grundmauern nieder. 1955 entwarf der legendäre russische Architekt Iwan Scholtowski das neue Gebäude, das als Juwel der sowjetischen Architektur gilt. Das Moskauer Hippodrom, das 3.500 Zuschauer fasst, ist zum Wahrzeichen der Stadt geworden.

Zu den beliebtesten Rennen, die hier stattfinden, gehören das President's Cup Horse Race im Sommer und die Russian Troika Championship im Winter. Die traditionelle Troika (ein von drei Pferden gezogener Schlitten) kam im 18. Jahrhundert in Russland auf, und das erste Rennen fand 1847 in Moskau statt. Es ist immer noch ein großartiges Spektakel für Familien, die auf der Suche nach einer unterhaltsamen Möglichkeit sind, die Tristesse der Wintertage zu vertreiben.

