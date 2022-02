Fünf unerwartete Fakten über sowjetische Plattenbauten

Warum wurden in der UdSSR so viele fünf- und neunstöckige Gebäude gebaut, warum gab es in den Badezimmern Fenster und warum hatten die Wohnungen zwei Eingangstüren?

1. Sowjetische fünfstöckige Gebäude stammen aus Frankreich

Panorama des Baus des Stadtteils Nowye Tscherjomuschki in Moskau, 1954. Boris Rjabinin/Sputnik Boris Rjabinin/Sputnik

In der UdSSR entstanden in den späten 1950er Jahren fünfstöckige Wohnhäuser. Sie waren (und sind) als Chruschtschowkas bekannt, da die meisten von ihnen unter Generalsekretär Nikita Chruschtschow gebaut wurden.

Die sowjetische Führung wollte so viele Menschen wie möglich mit Wohnraum versorgen, die Abwanderung aus den Dörfern in die Großstädte erleichtern und die Menschen aus den Gemeinschaftswohnungen umsiedeln. Außerdem waren die Plattenbauten billig und geräumig - fünfstöckige Gebäude hatten weder einen Aufzug noch einen Müllschlucker, und die Wohnungen hatten keine Dachböden oder Keller. Die Bauarbeiter benötigten in drei Schichten nur zwölf Tage, um eine Wohnung zu errichten. Unter Chruschtschows Führung wurden in der UdSSR mehr als 13.000 Wohngebäude gebaut, und fast alle davon waren fünfstöckig.

Die Technologie für den Bau von Plattenbauten wurde aus Frankreich entlehnt, insbesondere von dem Architekten Raymond Camus. Er meldete 1949 ein Patent dafür an. Ein Jahrzehnt später kaufte die UdSSR von dem Franzosen ihre erste Produktionslinie zur Herstellung von Platten und erwarb dann von Camus' Unternehmen eine Lizenz für die Massenproduktion von Betonelementen, die dann von dem sowjetischen Ingenieur Witali Lagutenko überarbeitet wurde. Das Ergebnis war die K-7-Serie der sowjetischen fünfstöckigen Gebäude.

2. Neun Stockwerke, um Geld zu sparen

Moskau. UdSSR. 12. Februar 1963. Bau von Wohnhäusern im Bezirk Choroschowo-Mnjowniki. Naum Granovsky/TASS Naum Granovsky/TASS

Nach dem Boom der fünfstöckigen Gebäude mag es seltsam erscheinen, dass der nächste Bauboom (in den frühen 1960er Jahren) neunstöckige Gebäude hervorbrachte und nicht etwa solche mit zehn Stockwerken. Dies hatte wirtschaftliche Gründe. Während fünfstöckige Gebäude keinen Aufzug hatten, benötigten neunstöckige Gebäude nach sowjetischen Standards einen. Bei zehn oder mehr Stockwerken wäre jedoch ein zweiter Aufzug erforderlich gewesen – für die Fracht.

Ein weiterer Faktor war die Brandsicherheit. Die Höhe einer standardmäßigen mechanisierten Feuerwehrleiter beträgt 28 Meter, genug für die Feuerwehrleute, um in den neunten Stock zu gelangen. Bei noch mehr Höhe wäre es nach den Brandschutzvorschriften erforderlich gewesen, rauchfreie Treppenhäuser und Schächte mit einem künstlichen Abzugssystem einzubauen. All dies hätte die Baukosten erheblich verteuert.

3. Grün oder blau gestrichene Eingänge

Moskau, Russland - 26. Juni 2017: Eine Frau in einem fünfstöckigen Haus aus der Chruschtschow-Ära im Moskauer Stadtteil Beskudnikowsky gesehen. Die Moskauer Regierung plant, fünfstöckige Wohnblocks aus der Zeit Chruschtschows abzureißen und ihre Bewohner neu unterzubringen. Sergei Bobylew/TASS Sergei Bobylew/TASS

Eine Frau in einem fünfstöckigen Haus aus der Chruschtschow-Ära im Moskauer Beskudnikowski-Viertel. Die Moskauer Regierung plante, die fünfstöckigen Wohnblocks aus der Chruschtschow-Ära abzureißen und die Bewohner umzusiedeln.

Grüne Farbe wurde häufig zur Tarnung von Militärausrüstung verwendet, blaue für Lastwagen und landwirtschaftliche Maschinen. Das bedeutete, dass diese beiden Farben in der UdSSR im Überfluss vorhanden waren.

Die Eingangshallen von fünf- und neunstöckigen Gebäuden waren in der Regel in der unteren Hälfte farbig gestrichen und in der oberen Hälfte weiß getüncht. Die Farbe war praktischer, aber die Tünche ließ die Wände „atmen“ und schützte sie länger vor Schimmel.

Der gestrichene Teil war von den Bewohnern selbst leicht zu reinigen. Der Kontrast zwischen Farbe und Tünche auf Augenhöhe sollte das Auffinden der Ausgangstür im Falle von Rauch oder Feuer erleichtern. Außerdem sind Grün und Blau sehr deckende Farben, die dazu beitragen, Mängel im Anstrich zu verdecken.

4. Die Wohnungen hatten zwei Eingangstüren

Eine Frau, die eine mit Fabrikoid (Dermatin), billigem Kunstleder, bezogene Tür öffnet. Boris Babanow/Sputnik Boris Babanow/Sputnik

Die Wohnungen in Chruschtschowka waren mit einfachen Holztüren ausgestattet, die weder die Wärme gut halten noch eine gute Schalldämmung bieten. Die Bewohner versuchten selbst, sie zu isolieren, indem sie Schaumgummi anbrachten und sie mit Dermantine polsterten. Dann kam die Idee einer zweiten Eingangstür auf. Ein zusätzlicher Vorteil war die Sicherheit, da beide Türen verschlossen werden konnten.

5. Badezimmerfenster

Avito.ru Avito.ru

Obwohl außerhalb Russlands nichts Ungewöhnliches, waren Badezimmerfenster zu Sowjetzeiten unüblich. In Chruschtschowkas wurden sie aus praktischen Gründen eingebaut. Mehr Licht bedeutet bessere Belüftung und weniger Bakterien, außerdem muss man tagsüber kein Licht anmachen. Die Bewohner bewiesen Kreativität, indem sie Vorhänge anbrachten oder die Fenster sogar strichen. Und wenn zum Beispiel eine ältere Person im Badezimmer Hilfe benötigte, hatten die Angehörigen schnellen Zugang.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.