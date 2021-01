Plattenbauten und verkehrte Häuser: Sowjetische Architekturexperimente

Um die Wohnungsnot in der Sowjetunion zu mildern, sollten Architekten Mehrfamilienhäuser entwerfen. Was oft als ungewöhnliches Design geplant war, endete meist in architektonischem Einerlei.

Wenn wir heute an sowjetischen Wohnungsbau denken, kommen uns im ganzen Land errichtete einförmige Wohnblöcke in den Sinn. Sie wurden zwar von unterschiedlichen Bauträgern gebaut, glichen sich jedoch wie ein Ei dem anderen.

Solche Wohnsiedlungen, fünfstöckige Chruschtschowkas (Wohnblöcke aus der Zeit Chruschtschows) ohne Aufzug und neun- bis zwölfstöckige Breschnewkas (in der Breschnew-Ära erbaute Wohnblöcke) waren notwendig, um die Wohnungsnot für sowjetische Familien zu lindern. Die Bauvorhaben mussten schnell und billig realisiert werden können. Sowjetische Architekten hatten wenig Erfahrung auf diesem Gebiet, daher experimentierten sie anfänglich.

Experimentelle Vorzeige-Wohnsiedlung in Tscherjomuschki, Moskau

Das Dorf Tscherjomuschki außerhalb von Moskau war Standort der ersten Chruschtschowka-Wohnsiedlung. Die experimentelle 9. Wohnsiedlung, die zwischen 1956 und 1959 erbaut wurde, bestand aus 13 vierstöckigen und sieben achtstöckigen Gebäuden.

Die ersten Wohnungen waren winzig. Zum Beispiel konnte anstelle der üblichen normalgroßen Badewanne eine Sitzbadewanne oder nur eine Duschwanne installiert werden. Die Bewohner konnten platzsparende Mehrzweckmöbel aus einem Katalog eigens für solche Wohnungen bestellen.

Gleichzeitig wurden die Fassaden der Gebäude mit Ziegeln geschmückt, die Innenhöfe hatten echte Brunnen und Pergolen für Pflanzen und es gab ein Geschäftszentrum, Kantinen und sogar ein Kino. In der Folge wurde jedoch die Infrastruktur der sowjetischen Wohnsiedlungen stark vereinfacht.

Das erste experimentelle Chruschtschowka-Wohnprojekt in St. Petersburg

Dieses Gebäude in der Poljarnikow-Straße 10 in St. Petersburg läutete die Geschichte des Plattenbaus in der UdSSR ein. In der Stadt ist es als „Protochruschtschowka“ bekannt. Es wurde 1955 in nur 102 Tagen (einschließlich Abschlussarbeiten) errichtet und Nikita Chruschtschow als Prototyp zukünftiger Wohnhäuser vorgestellt. Es verfügte über 30 Wohnungen, von denen 29 von den am Bau Beteiligten bezogen wurden. Eine Wohnung diente als Musterwohnung.

Was das Gebäude von den ursprünglichen Chruschtschowkas unterscheidet, ist, dass die Decken drei Meter und nicht 2,5 Meter hoch sind, die Küchen haben eine Fläche von zehn bis zwölf Quadratmetern, statt nur fünf bis sechs. Es gibt Eichentüren und die Eingänge sind mit Pilastern im neoklassizistischen Stil geschmückt. Der zweite Stock hatte Balkone. Chruschtschow fand den Prototyp zu teuer. Spätere Wohnblöcke wurden „ohne Schnickschnack“ gebaut und wirkten weitaus bescheidener.

Das „verkehrte“ Haus in St. Petersburg

Auf den ersten Blick sieht dieses Wohngebäude in der Magnitogorskaja-Straße 95 wie ein ganz gewöhnliches vierstöckiges Wohnhaus aus. Aber es war das Ergebnis eines gewagten architektonischen Experiments, das 1959 durchgeführt wurde. Es wurde in umgekehrter Bauweise errichtet, von oben nach unten.

Mit einer Hebebühne arbeitete man sich von oben Stockwerk um Stockwerk nach unten abwärts. Die einzelnen Elemente wurden an Stützen befestigt. Durch den Verzicht auf den Einsatz von Baukränen sollte die Bauzeit verkürzt und Kosten gesenkt werden. Tatsächlich erforderte diese Bauweise jedoch hochqualifizierte Fachleute und spezielle Arbeitsgeräte. Das Haus in St. Petersburg blieb daher das Einzige, was auf diese Weise gebaut wurde.

Wohnkomplex für junge Leute, Jekaterinburg

Die Idee, Wohnkomplexe für junge Leute und alleinstehende Fachkräfte zu bauen, war zwischen 1960 und 1980 populär. Solche Bauten wurden um Industriestandorte im ganzen Land herum errichtet und bildeten eine „Stadt in der Stadt“. Ein solcher Komplex ist bis heute in den östlichen Vororten von Jekaterinburg erhalten geblieben. 1981 wurden dort elf lange halbkreisförmige neun-, zwölf- und 16-stöckige Plattenbauten errichtet. Die Einheimischen bezeichneten sie als „Pentagone“ oder „Labyrinthe“.

Die neunstöckigen Blöcke hatten Wohnungen mit drei Zimmern (d. H. zwei Schlafzimmern), während die anderen Blöcke aus Ein- und Zweizimmerwohnungen bestanden. In den längsten Gebäuden befanden sich jeweils 500 Wohnungen! Die gesamte Wohnanlage wurde aus Stahlbetonplatten gebaut, die in einer benachbarten Fabrik hergestellt wurden.

Die Infrastruktur umfasste eines der größten Kaufhäuser der Stadt, ein Sportzentrum, ein Gemeindezentrum mit Konzertsaal und ein Amphitheater.

