Moskau in den frühen Jahren der Sowjetmacht (FOTOS)

Naum Granowskis reichhaltiges Werk zeigt, wie sich das Erscheinungsbild und die Architektur der russischen Hauptstadt von den 1920er bis zu den 1980er Jahren verändert und entwickelt haben.

Blick auf den Sucharew-Markt und den Sucharew-Turm. 1920er Jahre Naum Granovsky/Lumiere Gallery Naum Granovsky/Lumiere Gallery

Als die Hauptstadt 1918 von Petrograd (St. Petersburg) nach Moskau verlegt wurde, gefolgt von der Sowjetregierung, begann der Wiederaufbau Moskaus. Die Stadt sollte nicht nur das Herz des neuen „Landes der Sowjets“ werden, sondern auch die Hauptstadt des ersten sozialistischen Staates der Welt.

Kalantschewskaja-Platz, 1929 Naum Granovsky/Lumiere Gallery Naum Granovsky/Lumiere Gallery

In den 1920er Jahren begann ein aktives Sanierungsprogramm, bei dem neue Paläste, Kulturzentren und Büros der Zeitungsredaktionen errichtet wurden. Die Aufnahmen von Naum Granowski aus dieser Zeit zeigen jedoch keine solchen Bauprojekte und fast keine neue Architektur. Stattdessen sieht der Betrachter, wie Moskau unter dem alten Regime aussah.

Christ-Erlöser-Kathedrale, erbaut im Jahr 1927 zu Ehren des Sieges im Vaterländischen Krieg von 1812 gegen Napoleon. Naum Granovsky/Lumiere Gallery Naum Granovsky/Lumiere Gallery

„Er fängt das alte, fast vergangene Moskau ein. Wenn man sich diese Fotos ansieht, hat man den Eindruck, dass Granowski den Standard setzt, nach dem alle nachfolgenden Bilder verglichen werden“, sagt Jelisaweta Lichatschowa, Leiterin des Staatlichen Schtschussew-Architekturmuseums in Moskau.

Schuchow-Turm, 1929 Naum Granovsky/Lumiere Gallery Naum Granovsky/Lumiere Gallery

In den 1920er Jahren war Granowski ein junger Korrespondent für Foto-Chronik der staatlichen Nachrichtenagentur TASS. In den frühen Tagen seiner Karriere experimentierte der Fotograf mit verschiedenen Techniken. Sein Archiv enthält auch Fotografien im Stil des Konstruktivismus.

Gebäude des „Prawda“-Verlags Prawda, 1934 Naum Granovsky/Lumiere Gallery Naum Granovsky/Lumiere Gallery

In den 1930er Jahren wurde Architektur zum Teil der herrschenden Politik. Neue Gebäude, Alleen und Plätze sollten Erfolge des jungen Sowjetstaates visuell verkörpern. Nun beginnt Granowski, mit seinen Aufnahmen den Prozess des Baus des neuen Moskaus zielgerichtet zu verfolgen.

Blick auf die Große Stein-Brücke, Ende der 1930er Jahre Naum Granovsky/Lumiere Gallery Naum Granovsky/Lumiere Gallery

Granowskis Ruhm als „Chronist von Moskau“ begann 1934 als Fotograf für den sowjetischen Fachverlag „Isogis“ („Bildende Kunst“), der sich unter anderem der Fotografie der Architektur des „wachsenden und blühenden“ Landes widmete.

Blick auf die Moskworezki-Brücke und den Moskauer Kreml, 1939 Naum Granovsky/Lumiere Gallery Naum Granovsky/Lumiere Gallery

Gegen Ende der 1930er Jahre kristallisierten sich die Markenzeichen von Naum Granowskis Stadtfotografie heraus: eine Komposition mit Blick auf eine sich in die Ferne erstreckende Straße und eine hohe Horizontlinie.

Maneschnaja-Platz mit Blick auf das Hotel Moskwa, 1930er Jahre Naum Granovsky/Lumiere Gallery Naum Granovsky/Lumiere Gallery

Die Stadt wurde zu einer riesigen Baustelle: Die Gorki-Straße (heute Twerskaja-Straße) wurde verbreitert, und die Gebäude des Hotels Moskwa, der Lenin-Bibliothek und des Hauses an der Uferstraße entstanden. In den alten Bezirken wie Ochotnyj Rjad, Kitai-Gorod und Sarjadje erschienen neue Plätze und Straßen.

Eingang der Metrostation Dinamo,1930er Jahre Naum Granovsky/Lumiere Gallery Naum Granovsky/Lumiere Gallery

In den 1930er wurde ein umfangreiches U-Bahn-Bauprogramm gestartet. 1935 verabschiedeten die Behörden den Generalplan für den Wiederaufbau Moskaus, der mit einigen Anpassungen bis Anfang der 1970er Jahre in Kraft blieb. Als Folge erschien in Moskau der berühmte Bolschoi-Baustil der Stalin-Epoche.

Bolschoi-Theater, 1930er Jahre Naum Granovsky/Lumiere Gallery Naum Granovsky/Lumiere Gallery

„Wenn man sich die Baupläne sowjetischer Architekten ansieht, bekommt man den seltsamen Eindruck, dass diese prächtigen Gebäude für eine andere Stadt bestimmt waren. Sie sind riesig und überwältigend; Autos, Menschen, manchmal sogar Flugzeuge sehen vor dem Hintergrund dieser riesigen Strukturen wie Spielzeug aus “, schreibt Jelisaweta Lichatschowa in der Monographie „Naum Granowski 1920-1980“. Ihrer Meinung nach geht es in dieser Architektur nicht um oder um die Menschen, sondern um die Größe und Macht des Staates.

WDNCh-Pavillon - Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft der Zentralregionen der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR), 1939 Naum Granovsky/Lumiere Gallery Naum Granovsky/Lumiere Gallery

Granowskis Fotos zeigen jedoch nicht nur „totalitäre Architektur“. Er fotografiert die Stadt, verfolgt ihre Entwicklung und ihr sich veränderndes Aussehen. Immer wieder erscheinen auf seinen Fotografien dieselben Plätze und Straßen.

Am wichtigsten ist, dass Granowski Stadtbewohner fotografiert. Nach Meinung von Jelisaweta Lichatschowa findet eine erstaunliche Metamorphose statt: „Granowski verkleinert den Bolschoi-Stil auf die Ebene der menschlichen Wahrnehmung. “

Die Retrospektive „Moskau von Naum Granowski 1920-1980“ zu Ehren des 110. Jubiläums des Fotografen läuft bis zum 31. Oktober 2020 im Moskauer Zentrum für Fotografie „Brüder Lumière“ .

