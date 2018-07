„Die Seele der Moskauer Straßen“: Nostalgische Fotos des sowjetischen Alltags

Wladimir Stepanow begann seine Karriere in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, gerade in der Epoche, die als Chruschtschows „Tauwetter“ in die Geschichte einging. Die Zeit der Auflockerung und größeren Freiheit ging auch an der sowjetischen Fotokunst nicht vorbei. Stepanow ging durch die Straßen und Boulevards, blickte in die Innenhöfe und hielt das wahre Leben fest.

Vladimir Stepanov/The Lumiere Brothers Center for Photography Vladimir Stepanov/The Lumiere Brothers Center for Photography

Frühling in einem Hof der Starosadskij-Gasse, 1950er Jahre

Junges Mädchen und ein Panther

Aus einem Bericht über „Start“-Fotokameras, 1959

Juli, 1958

Auf dem Boulevard, 1958

Kreuzung der Marosejka Straße und Starosadskij-Gasse, 1950er Jahre

Springseil. Staroalekseewskaja Straße, 1950er Jahre.

Ein alter Mann und Tauben, 1950/60er Jahre

Fotografie-Enthusiasten auf einem Balkon, 1957

Die Ausstellung „Die Seele der Moskauer Straßen“ ist bis zum 14. Oktober im Zentrum für Fotografie „Brüder Lumière“ in Moskau zu sehen.

