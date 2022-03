Wie sah Russland im Jahr 1932 aus (FOTOS)

Der Bürgerkrieg und die turbulenten 1920er Jahre, als die sowjetischen Behörden im ganzen Land errichtet wurden, lagen nun lange zurück. Das neue Regime begann damit, neue Menschen zu „erschaffen“, die stark, sportlich und fleißig waren.

Eines der wichtigsten Ziele war die Förderung des Sports. Auf dem Roten Platz wurden große Sportparaden veranstaltet...

Eine große Anzahl von Menschen nahm daran teil, während Josef Stalin und die Führung des Landes von der Tribüne des Lenin-Mausoleums aus zusahen.

Jeder wurde angehalten, täglich Sport zu treiben, um gesund zu bleiben und um studieren und arbeiten zu können - mit anderen Worten, um der Gesellschaft zu dienen.

Und die Propaganda schuf aktiv das Bild eines gesunden Sowjetbürgers, dank unzähliger Plakate und natürlich der Fotografie.

Außerdem mussten alle Sowjetbürger bereit sein, das Vaterland zu verteidigen - daher gab es für alle eine obligatorische militärische (und politische) Ausbildung.

Unten sehen Sie eine Feldküche der Roten Armee im Einsatz.

Und diese „neuen“ Sowjetbürger wurden nun auch von Kindesbeinen an herangezogen. Sowjetische Kinder wurden zu Pionieren und besuchten Pioniersommerlager.

Die Pioniere hatten wirklich viel Spaß in den Lagern.

Stalins enge Weggefährten: Kliment Woroschilow und Lazar Kaganowitsch klatschend während einer Konferenz der Jugendorganisation Komsomol.

Stalin und Woroschilow treffen sowjetische Matrosen.

Die Behörden beginnen mit dem Wiederaufbau der Hauptstadt Moskau. Das Bild unten zeigt die Asphaltierung einer Moskauer Straße.

Später in den 1930er Jahren wurden viele der berühmten Moskauer Kirchen und Klöster abgerissen. Offiziell wurde dies damit begründet, dass mehr Platz für breitere Straßen geschaffen werden sollte, in Wirklichkeit handelte es sich jedoch um eine antireligiöse Kampagne. Das Bild unten zeigt das Strastnoj-Kloster, das 1937 abgerissen wurde.

Der Teatralnaja-Platz vor dem Bolschoi-Theater (das unten im Bild nicht zu sehen ist).

1932 wurde mit dem Bau des ehrgeizigsten Projekts des Landes - der Moskauer Metro - begonnen.

Bald wurde die Mjasnizkaja-Straße (unten im Bild) in Kirowa-Straße umbenannt (die historische Bezeichnung wurde inzwischen übernommen).

Eine Straßenbahn in der Arbat-Straße (die 1974 ihren Betrieb einstellte).

1932 wurde der erste sowjetische „Fünfjahresplan“ sogar vorzeitig erfüllt. Er sah eine rasche Entwicklung der wirtschaftlichen Ziele vor, vor allem in der Industrie. Auf dem Bild unten sind Autos auf dem Hof des GAZ-Automobilwerks zu sehen.

Die Sowjets begannen mit dem Bau riesiger Wasserkraftwerke und Megafabriken sowie mit dem Bergbau und der Herstellung zahlreicher Produkte aus den verschiedensten Bereichen. Das Bild unten zeigt die Eröffnung des Dnjepr-Wasserkraftwerks.

Stalin begann mit der Einführung des Kolchos-Systems der kollektiven Landwirtschaft und veränderte damit das gesamte Gesicht der russischen Landwirtschaft und des bäuerlichen Lebens.

Diese Politik führte zu Hunger, Armut und vielen Todesfällen.

Manchmal versuchten die Bauern, Getreide und Brot zu verstecken, um es nicht an die Behörden abliefern zu müssen. Dies wurde jedoch brutal bestraft. Das Bild zeigt die Beamten der Geheimpolizei, die das von den Bauern versteckte Getreide herausholen.

Die OGPU-Geheimpolizei sollte die neuen revolutionären Ideen und die kommunistische Ideologie verteidigen, entpuppte sich aber nur als Henker.

Wassermelonen aus der Region Krasnodar werden sortiert und transportiert.

In den 1930er bis 1950er Jahren gerieten Millionen von Menschen in der UdSSR in die Wirren politischer Repressalien und wurden oft aus ihren Geburtsorten in abgelegene und kaum bewohnbare Teile des Landes deportiert. Auf dem Bild unten sind Baracken für Siedler im Ural zu sehen.

In den frühen 1930er Jahren wurde der Weißmeer-Baltikum-Kanal von den Gulag-Häftlingen in Rekordzeit gebaut.

Das Kaljasin-Kloster aus dem 15. Jahrhundert im Hintergrund des Fotos unten wurde später vom Uglitsch-Wasserreservoir überflutet, das durch den Staudamm des Uglitsch-Wasserkraftwerks entstand.

Obwohl diese Zeit einerseits dunkel war, war sie andererseits auch eine Zeit der Träume und Hoffnungen auf ein besseres Leben. Viele fühlten sich glücklich, und die Menschen aus den unteren Schichten bekamen endlich die Chance, das zu werden, was sie wollten.

Die Bolschewiki schafften das Unmögliche: den Analphabetismus in rasantem Tempo zu beseitigen. In den 1930er Jahren konnten nun bis zu 40 Millionen Menschen lesen und schreiben.

Ehemalige zaristische und adlige Güter auf der Krim wurden in Sanatorien und Kurorte umgewandelt, in denen viele Arbeiter ihren Sommerurlaub verbrachten.

Arbeiter beim Sonnenbaden auf der Krim.

Eine Familie auf ihrer Datscha im Leningrader Gebiet.

Menschen, die sich im Moskauer Gorki-Park ausruhen.

