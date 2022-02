So sah Russland im Jahr 1902 aus (FOTOS)

Eines der feierlichsten Ereignisse dieses Jahres war der Besuch des französischen Präsidenten Émile Loubet in Russland im Mai. Im Bild: der feierliche Empfang seiner Kutsche auf dem Weg zum Winterpalast des Zaren. Zentrales Staatsarchiv für Film- und Fotodokumente von St. Petersburg Zentrales Staatsarchiv für Film- und Fotodokumente von St. Petersburg

Ein weiterer wichtiger Gast in Russland war König Victor Emmanuel III. von Italien. romanovempire.org romanovempire.org

Zar Nikolaus II. begrüßte den italienischen König persönlich. Und während der russische Zar 1918 getötet wurde, überlebte der italienische Herrscher sogar das faschistische Regime. Gemeinfrei Gemeinfrei

Bis 1902 waren die russischen Bauern bereits von der Leibeigenschaft befreit, aber immer noch an eine „Obschtschina", eine Dorfgemeinschaft mit gemeinschaftlichem Eigentum an Grund und Boden, gebunden. Sie hatten immer noch keine Papiere und kein Geld und kaum eine Chance, die „Obschtschina“ zu verlassen oder umzuziehen.

Muroms Geschichts- und Kunstmuseum/russiainphoto.ru Muroms Geschichts- und Kunstmuseum/russiainphoto.ru

Finanzminister Sergei Vitte bat Kaiser Nikolaus II. jedoch darum, ihnen mehr Rechte und Befugnisse einzuräumen. Auf dem Bild: Bauern in einem Dorf der Region Tula nach einem Sonntagsgottesdienst. Das Russische Museum für Ethnographie/russiainphoto.ru Das Russische Museum für Ethnographie/russiainphoto.ru

Im frühen 20. Jahrhundert trugen die Russen noch ihre traditionelle Kleidung. Unten sehen Sie die Hochzeits- und Festtagskleidung der Region Tula. Kunstkamera/russiainphoto.ru Kunstkamera/russiainphoto.ru

Und hier sind unbeschwerte Adlige zu sehen, die in einem Sommerhaus auf dem Lande ihren Tee trinken - vor all den Revolutionen, als sie gezwungen waren, ihre Häuser oder sogar das Land zu verlassen. Tscherepowez-Museumsverein/russiainphoto.ru Tscherepowez-Museumsverein/russiainphoto.ru

Ein Porträt von Mathilde Kschessinskaja, der Primaballerina der kaiserlichen Theater und wahren Nummer 1 der St. Petersburger Ballettszene, die Gerüchten zufolge, die Geliebte des späteren Zaren Nikolaus II. war. S.Golizyn/Russischer Verband der Kunstfotografen S.Golizyn/Russischer Verband der Kunstfotografen

Das Personal des Innenministeriums, einschließlich des Ministers Wjatscheslaw von Plehwe. Zwei Jahre später, nach mehreren Attentatsversuchen, wurde er von einem Mitglied der Sozialistischen Revolutionären Partei namens Jegor Sosonow getötet. Karl Bulla / Zentrales Staatsarchiv für Film- und Fotodokumente von St. Petersburg Karl Bulla / Zentrales Staatsarchiv für Film- und Fotodokumente von St. Petersburg

Das ist die Tochter von Nikolaus II., Großfürstin Anastasia, bei einem Spaziergang auf einem Esel zu sehen. Boissonas & Eggler/Zentrales Staatsarchiv für Film- und Fotodokumente von St. Petersburg Boissonas & Eggler/Zentrales Staatsarchiv für Film- und Fotodokumente von St. Petersburg

1902 wurde ein neuer Panzerkreuzer mit dem Namen „Askold" in Auftrag gegeben. Er wurde zunächst bei der russischen Baltischen Flotte in Dienst gestellt, dann aber nach Port Arthur in Asien verlegt und später im Russisch-Japanischen Krieg von 1904 bis 1905 sehr aktiv eingesetzt. MAMM/MDF/russiainphoto.ru MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Im Jahr 1902 hielt die kaiserliche Armee unweit der Stadt Kursk ein großes Militärmanöver ab. Kaiser Nikolaus II. nahm daran teil, und das „Kriegsspiel“ wurde als Erfolg gewertet, bei dem die Armee ihre herausragenden zeigte. Karl Bulla / Zentrales Staatsarchiv für Film- und Fotodokumente von St. Petersburg Karl Bulla / Zentrales Staatsarchiv für Film- und Fotodokumente von St. Petersburg

Sogar Heißluftballons ließen sie steigen. Zentrales Staatsarchiv für Film- und Fotodokumente von St. Petersburg Zentrales Staatsarchiv für Film- und Fotodokumente von St. Petersburg

Der tadellos gekleidete Stab der Kommandeure bei seinem Abendessen während der Kursker Militärübungen. Zentrales Staatsarchiv für Film- und Fotodokumente von St. Petersburg Zentrales Staatsarchiv für Film- und Fotodokumente von St. Petersburg

Die ersten privaten Fotos außerhalb des Studios. Dieses Foto zeigt Freunde bei einem Spaziergang im Kunzewo-Park in Moskau. Es verdient es, auf Instagram gepostet zu werden, nicht wahr? Alexander Grinberg/MAMM/MDF/russiainphoto.ru Alexander Grinberg/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Am 13. Februar 1902 wurde die russische Reichsstadt Schamachi (heute Aserbaidschan) von einem schweren Erdbeben heimgesucht, dem bisher größten und letzten. Es zerstörte 4.000 Gebäude, darunter die Juma-Moschee aus dem 10. Jahrhundert. Mehr als 3.000 Menschen starben und blieben unter den Trümmern zurück, während der Rest der Bürger die Stadt verlassen musste, um eine neue Bleibe zu finden. Und Kamele waren ihr Transportmittel.

David Rostomyan/MAMM/MDF/russiainphoto.ru David Rostomyan/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

In diesem Jahr erlangte Maxim Gorki, der Befürworter der ersten russischen Revolution, seine erste Berühmtheit. Im Jahr 1902 schrieb er sein berühmtes Theaterstück mit dem Titel „Die unteren Tiefen“ über ein Nachtasyl für Obdachlose, das sofort von Konstantin Stanislawski an seinem Moskauer Kunsttheater inszeniert wurde und sowohl in Russland als auch in Europa sehr populär wurde (die deutsche Fassung wurde in Berlin dreihundert Mal hintereinander aufgeführt). Das Bild unten zeigt ihn im selben Jahr mit seiner Familie.

Maxim Dmitriew/Staatsarchiv der audiovisuellen Dokumentation der Region Nischni Nowgorod Maxim Dmitriew/Staatsarchiv der audiovisuellen Dokumentation der Region Nischni Nowgorod

Leo Tolstoi war überrascht, dass Gorkis Stück einen solchen Erfolg hatte. Er war einer der ersten Leser und sein erster Eindruck war: „Warum schreibst du so etwas?“ Nun, vielleicht war er einfach nur neidisch? Jedenfalls erkrankte Tolstoi 1902 ebenfalls schwer: Er bekam eine Lungenentzündung und danach Typhus. Von beiden Krankheiten erholte er sich jedoch wieder.

Sofja Tolstaja/Staatliches Literaturmuseum von L. N. Tolstoi Sofja Tolstaja/Staatliches Literaturmuseum von L. N. Tolstoi

Eine junge Mutter geht durch die Straßen von Jekaterinoslaw (heute Dnipro, Ukraine). Nikolai Vetscherski/MAMM/MDF/russiainphoto.ru Nikolai Vetscherski/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Das Bild zeigt das Amateurorchester der Uraler „Satka“-Fabrik, bestehend aus Ingenieuren, Arbeitern, Buchhaltern und anderen Angestellten. In der Fabrik gab es auch ein Amateurtheater. Man könnte sagen, dass dies der Beginn des Aufstiegs der russischen Arbeiterklasse war. Staatliches Museum der Geschichte des Südurals Staatliches Museum der Geschichte des Südurals

Und hier ist eine der Minen der Satka-Fabriken. Das Erz wurde von Hand abgebaut. Auch Frauen- und Kinder arbeiteten hier. Staatliches Museum der Geschichte des Südurals Staatliches Museum der Geschichte des Südurals

Die Insel Sachalin war damals als Ort der Arbeitslager und Verbannung berüchtigt. Im Jahr 1902 besuchte die erste Fotografin, Agnia Diness, diesen Ort und nahm eine Reihe von Fotos auf. Das folgende Bild zeigt das Waschen von goldhaltigem Sand. Agnia Diness/Nikitin-Sammlung/russiainphoto.ru Agnia Diness/Nikitin-Sammlung/russiainphoto.ru

Während die erste Revolution erst drei Jahre später und die Revolution von 1917 sogar noch später stattfinden sollte, hatte Josef Stalin seine revolutionäre Tätigkeit bereits aufgenommen und kämpfte für die Rechte der Arbeiter. Er war bereits Mitglied der Russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (der späteren Bolschewiki), als er 1902 zum ersten Mal verhaftet und ins Gefängnis gesteckt wurde, dem weitere Verhaftungen folgten. Dieses Fahndungsfoto wurde von der Polizei aufgenommen.

Gemeinfrei Gemeinfrei

Und am 25. November 1902 fand in Rostow am Don der erste politische Streik der russischen Arbeiter statt. D.Skwortsow/Public domain D.Skwortsow/Public domain

