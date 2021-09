Alltag im sowjetischen Moskau von Wladimir Bogdanow (FOTOS)

Russia Beyond

Dieser berühmte sowjetische Fotograf hat es geschafft, das Leben in der Hauptstadt so einzufangen, wie es einmal war: ruhige und gemütliche Innenhöfe, spielende Kinder auf der Straße, ältere Menschen, die ihren Tag verbringen und alltägliche Situationen, die man sich vorstellen kann. Das Besondere an den Fotos ist die fantastische Wärme, die sie ausstrahlen!