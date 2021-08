10 sowjetische Marken, die noch immer populär sind - Teil 1

1 Parfüm Krasnaja Moskwa

Eine Kündin an der Theke einer Parfümerie in Ochotny Rjad wählt Parfüm, 1958. Wasilij Malyschew/Sputnik Wasilij Malyschew/Sputnik

Die Entstehungsgeschichte des Lieblingsparfüms von Generationen sowjetischer Frauen, das seit 1925 von der Moskauer Fabrik Nowaja Zarja produziert wird, ist längst Legende geworden.

Eine Theorie besagt, dass „Krasnaja Moskwa“ (Rotes Moskau) eine Abwandlung des Parfüms „Bouquet de l'impératrice“ war, das der Besitzer einer Seifen-, Lippenstift- und Parfümfabrik, Henri Brocard, 1913 der Frau von Nikolaus II, Kaiserin Alexandra Fjodorowna, zum Geschenk machte.

Andere glauben, dass die sowjetischen Parfümeure versucht hatten, den ikonischen französischen Duft „Chanel No. 5“ zu kopieren, während andere davon überzeugt sind, dass „Krasnaja Moskwa“ eine Kopie von François Cotys „L'Origan“ war, das erstmals 1905 auf den Markt kam.

Die Fabrik gibt die vollständige Formel des Parfüms nicht preis, aber eine Ausgabe der Zeitschrift „Chemie und Leben“ aus dem Jahr 1973 beschrieb es wie folgt: „Ein zarter, warmer, edler Duft mit einem Hauch von Orangenblüten." Mit fünf Rubel pro Flasche war das Parfüm recht teuer. Mit fünf Rubeln hätte man auch die monatliche Stromrechnung einer Familie bezahlen können, aber trotzdem standen die Frauen für eine Flasche „Krasnaja Moskwa“ Schlange.

Wetscherowskaja (CC BY-SA 4.0) Wetscherowskaja (CC BY-SA 4.0)

Gegen Ende der 1990er Jahre ließ das Interesse an dem Parfüm nach und „Krasnaja Moskwa“ galt als unmodern. Im Jahr 2004 fusionierte die Fabrik mit französischen Parfümeuren zum Unternehmen „Novaya Zarya - Nouvelle Etoile“. Sie verkaufte weiterhin „Krasnaja Moskwa“ und gab sogar einige Elemente dieses Duftes preis - von Bergamotte und Neroli mit Grapefruit bis zu Jasmin, Rosen und einer Spur von Iris, Vanille, Ambra und Bohnen.

2 Turnschuhe Zwei Bälle

Unterricht in der Kindertennisschule des Lokomotiv Sportpalastes. Ukrainische SSR. Boris Kaufman/Sputnik Boris Kaufman/Sputnik

Die strapazierfähigen, bequemen weißen Turnschuhe mit einem für die damalige Zeit gewagten Design, einem Logo und einem Muster auf der Sohle sowie einer gerippten Zehenkappe tauchten erstmals 1965 in der UdSSR auf. Jeder trug sie - von Juri Gagarin und Wiktor Zoi bis hin zum Wolf aus dem populärsten Zeichentrickfilm des Landes Na, warte nur! Diese Turnschuhe waren besonders bei jungen Leuten beliebt, trotz ihres recht hohen Preises von vier Rubel zu einer Zeit, als andere Sportschuhe für 1,25 Rubel pro Paar erhältlich waren.

Gegen Ende der 1990er Jahre verlagerte sich das Interesse der Kunden von Turnschuhen auf Sneakers. Außerdem wurde der russische Markt nach dem Zusammenbruch der UdSSR offen für im Ausland hergestellte Waren, die viel gefragter waren als ihre im Inland produzierten Pendants.

Unterricht in der Kindertennisschule des Lokomotiv Sportpalastes. Ukrainische SSR. Boris Kaufman/Sputnik Boris Kaufman/Sputnik

Im Jahr 2016 belebte ein Absolvent der Fakultät für Management an der Higher School of Economics, Jewgenij Raikow, die Marke Zwei Bälle wieder und begann mit dem Verkauf von Turnschuhen, die nach denselben GOST-Technologien und Qualitätsstandards hergestellt wurden. Der einzige Unterschied ist eine größere Auswahl an Farben und modernen anatomischen Einlegesohlen sowie der Preis, der bei 4.200 Rubel (ca. 48 Euro) pro Paar, beginnt.

3 Zenit-Kameras

Anatoly Grachow/TASS Anatoly Grachow/TASS

Die Produktion dieser Kameras begann im Jahr 1952 im Krasnogorsker Mechanischen Werk. Dort wurden bis in die 1990er Jahre verschiedene Modelle von Fotoausrüstungen hergestellt. Je nach Konfiguration konnte eine Zenit-Kamera zwischen 90 und 300 Rubel kosten (d. h. das Monatsgehalt eines Sowjetmenschen oder mehrere Gehälter), weshalb sie als Luxusprodukt galt.

Im Jahr 2019 begann das Werk mit der Produktion einer digitalen spiegellosen Version der sowjetischen Zenit M-Kamera. Zusammen mit einem Zenitar 1/35-Objektiv kostet sie 470.000 Rubel (ca. 5.400 Euro) und so ist es wohl nicht verwunderlich, dass das moderne Modell nur bei gut betuchten Fans der sowjetischen Ästhetik beliebt ist. Alle anderen kaufen alte sowjetische Kameras auf Kleinanzeigen-Seiten - zum Glück übersteigt dort der Preis für legendäre Kameras und Objektive selten 5.000 Rubel (etwa 58 Euro).

4 Aljonka-Schokolade

alenka.ru alenka.ru

In den frühen 1960er Jahren verabschiedete die sowjetische Regierung ein neues Lebensmittelprogramm, in dessen Rahmen die UdSSR mit der Produktion von erschwinglicher Milchschokolade beginnen sollte. Das Rezept wurde von Confiseuren der Moskauer Fabrik Roter Oktober entwickelt.

Auf den frühen Verpackungen trug „Aljonka" ein blaues Kopftuch und hielt manchmal einen Hund oder ein Häschen. Die Fabrik wollte das Gemälde „Aljonuschka" des Künstlers Wiktor Wasnezow auf den Verpackungen abbilden lassen, aber eine spezielle Industriekommission lehnte die Idee ab. Daraufhin rief die Leitung der Fabrik einen Wettbewerb aus, und das Foto des Journalisten Alexander Gerinas, der seine acht Monate alte Tochter Lena in einem Seidenschal fotografiert hatte, wurde zum Sieger erklärt. Das niedliche Mädchen auf der Verpackung, kombiniert mit einem attraktiven Preis von 80 Kopeken (damals billiger als ein Glas Mayonnaise), machte die Schokolade schnell in der gesamten Sowjetunion beliebt.

5 Stolichnaya Wodka

Stolichnaya Wodka aus der Moskauer Likör- und Wodka-Brennerei, 1970. Yu. Lewjant/Sputnik Yu. Lewjant/Sputnik

Die goldenen Buchstaben vor dem Hintergrund des Gebäudes des berühmten Moskwa-Hotels im Zentrum Moskaus (heute ein Hotel der Four Seasons-Kette) sind in der ganzen Welt bekannt. Sie sind auf einer Flasche in den Händen von Billy Bob Thornton in „Bad Santa“, von Charlie Sheen in „Two and a Half Men“ und in anderen Hollywoodfilmen zu sehen. Zwischen 1973 und 1981 wurde dieser Wodka in den Vereinigten Staaten verkauft, wobei die Auslieferung von der PepsiCo Corporation übernommen wurde und ein Umsatz von insgesamt 25 Millionen Dollar erreicht wurde.

Das Rezept und die Marke dieses berühmten Wodkas wurden 1938 entwickelt. Er wurde erstmals 1941 im belagerten Leningrad in Flaschen abgefüllt, aber die Massenproduktion begann erst zwei Jahre später - 1943. Stolichnaya galt aufgrund seines Preises von 3 Rubel, der 30-50 Kopeken über dem seiner Konkurrenten lag, als gehobener Wodka.

Die Tribeca Film Festival 2012 After-Party, veranstaltet von Stolichnaya Vodka. New York City, 2012. Getty Images Getty Images

In den 1970er Jahren war der Wodka in den Vereinigten Staaten beliebt, er hatte sogar einen eigenen Marketingslogan: „Nur Wodka aus Russland ist echter russischer Wodka"! Es war auch die Zeit, in der der Stolichnaya-Wodka eine prestigeträchtige Bewertung der Alkoholmarken der Welt - 100 International Top Spirits Brands - anführte, so berichtet die Website von Sojuzplodoimport.

In den 1990er Jahren verlor die Außenhandelsvereinigung Sojuzplodoimport, die jahrzehntelang Stolichnaya vertrieben hatte, die Rechte an der Marke. Mehrere Jahre lang konnte der gleichnamige Wodka von jedermann hergestellt werden. Im Jahr 1997 kaufte eine private Firma gleichen Namens die Rechte an der Marke und verkaufte sie an Spirits International aus den Niederlanden. 20 Jahre lang gehörte die Marke Stolichnaya damit einem privaten internationalen Unternehmen.

Im Jahr 2018 wurde der Verkauf der Rechte an der Marke für illegal erklärt, und der Staat übertrug Stolichnaya an das neue föderale Staatsunternehmen (FKP) Sojuzplodoimport, das die Produktion dieses Wodkas und seine Qualität sowohl innerhalb Russlands als auch im Ausland kontrolliert.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.