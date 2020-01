„Blüten“ des Marketings: Russlands skurrilste McDonald's- und KFC-Trittbrettfahrer (FOTOS)

Russia Beyond

Noch sind die globalen Fast-Food-Ketten nicht bis in alle kleinen und abgelegenen Siedlungen Russlands vorgedrungen. Deshalb ist hier Kreativität gefragt.

Auch in Russland ist eines der beliebtesten Streetfoods „schaurma“ (zu Deutsch „Schawarma“, eine Variante des Döners). Die Besitzer solcher Imbissstände nehmen die Namensgebung für ihre Geschäfte ernst… und spielen dabei gern „subtil“ auf das Original an. Hier sehen wir den russischen Buchstaben für "sch" ("ш") auf den Kopf gestellt und schon ähnelt es dem “M” von McDonald’s.

Der Besitzer dieses Kiosks kam auf die Idee, dass das Logo des US-amerikanischen Fast-Food-Riesens noch mit dem einer anderen weltberühmten Marke verstärkt werden könnte. Vielleicht läuft das Geschäft nun wie geschmiert?

Die Plakate von SchaurMario, benannt nach dem Kult-Videospiel, zeigen hungrige Superhelden aus dem Marvel-Universum mit Schawarma in der Hand.

Die Russen nennen McDonald's umgangssprachlich oft einfach „Makdak“. Das verführt geradezu zu einer cleveren Geschäftsidee! In der südrussischen Stadt Krasnodar gibt es eine ganze Kette namens „Makdak“.

Viele Baschkirische Nationalgerichte haben die Endung „mak“ (wie z.B. Beschbarmak-Suppe oder dreieckige Teigtaschen Etschpotschmak usw.). Und schon gibt es in der Baschkirischen Stadt Tujmasy auch ein Café namens BaschMak.

Vor ein paar Jahren gab es in St. Petersburg acht Cafés mit dem Namen „BlinDonalt's“ - eine Kombination aus dem russischen Wort Bliny (Pfannkuchen) und McDonald's. Ihre Fernsehwerbung präsentierte die Kette als russische „Antwort auf den Westen“.

Gebratene Hähnchen von KFC sind auch in Russland sehr beliebt. In der Siedlung Sljudjanka am Baikalsee bedeutet die Abkürzung aus drei Buchstaben allerdings etwas ganz anderes und zwar „King Food Sljudjanka“ (das lateinische „C“ steht im Russischen für den Buchstaben „S“).

In der südlichen Provinzstadt Jeisk (zu Russisch Eisk) gibt es eine lokale Kette von EFC-Cafés was „Eisk Fast-Food-Center“ bedeutet.

In den Städten Simferopol und Sewastopol auf der Halbinsel Krim findet man eine lokale Kette CFC (Crimean Fried Chicken) mit frittierten Hähnchen auf der Speisekarte.

