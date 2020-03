Konkurrenz für Ferrari, Lamborghini & Co.: Sowjetautos Marke Eigenbau

Ein Autokauf in der UdSSR war ein Alptraum. Es konnte viele Jahre dauern, bis der fahrbare Untersatz geliefert wurde. Findige Amateure wussten sich zu helfen: sie designten und bauten ihre eigenen Fahrzeuge.

Die Leute nutzten alle Ersatzteile, die sie bekommen konnten, normalerweise von sowjetisch produzierten Autos. Manchmal wagten sie, damit brandneue Konzepte zu entwickeln, die auf sowjetischen Straßen bisher nicht zu sehen waren. Amateurautohersteller hatten oft keinen besonderen Abschluss in Design oder Technik. Sie hatten auch keine Automobilfabrik.

Sie bastelten an ihren Fahrzeugen Marke Eigenbau in der Garage oder, wenn es keine gab, sogar in der Wohnung. Um das fertige Automobil aus der Wohnung auf die Straße zu bringen, mussten sie Seilzüge und Lastenkrane nutzen. Verrückt!

Dies sind einige der einzigartigen „Autos“, die von sowjetischen Amateurschraubern gebaut wurden.

Laska

Diese sowjetische Kopie des amerikanischen Mustang ist das Ergebnis von sieben Jahren Arbeit eines sowjetischen Klempners und seines Sohnes. Die Karosserie des Zweisitzers bestand aus Glasfaser.

Juna

Diese feurig rote Schönheit wurde als „sowjetischer Ferrari“ bekannt. In der Tat ähnelt es in gewissem Maße dem einzigartigen Ferrari 288 GTO. Nur hat es einen sowjetischen GAZ-24-Motor und wird heute nicht mehr so geschätzt wie das italienische Meisterwerk.

Pangolina

Dieser futuristische Sportwagen wurde von Ingenieur Alexander Kulygin und einigen seiner Studenten entwickelt. 1980 fingen sie mit ihrer Arbeit an. Das ungewöhnliche Auto wurde 1985 sogar auf der Internationalen Automobilausstellung „EXPO 85“ in Plowdiw, Bulgarien, vorgestellt. Zu den bemerkenswertesten Merkmalen gehört der Motor des Autos, der durch Eingabe eines Geheimcodes am Armaturenbrett gestartet wurde.

Laura

Die bulgarische Automobilausstellung im Jahr 1985 machte ein weiteres Auto, das von zwei sowjetischen Studenten in einer Garage zusammengebaut wurde, international bekannt. Gennadi Hainow und Dmitri Parfenow verbauten in den zwei Exemplaren ihres Sportwagen-Modells „Laura“ VAZ-2105-Motoren, ein ZAZ-Getriebe und NIVA-Räder.

Triton

Wiktor Budan/TASS Wiktor Budan/TASS

Die Autoenthusiasten kannten keine Grenzen. Dieses mit einem Wolga-Motor und einer Wasserpumpe ausgestattete Amphibienfahrzeug konnte auf dem Wasser Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h erreichen. Das Fahrzeug musste sowohl als Automobil als auch als Schiff registriert werden.

Trud

Der Name dieses Autos bedeutet übersetzt „Arbeit“. Und es war viel Arbeit, dieses Auto fertigzustellen. Im Jahr 1964 startete ein Ingenieur aus Moskau mit der Umsetzung seiner Vision. Er formte die Karosserie des Autos aus separaten Metallteilen. Den verbauten Dreizylindermotor hat er eigenhändig gebaut.

Saiga

Saiga - alias Saigak - wurde von Gennadi Wassiljew, einem Mechaniker aus Moskau, in seiner Garage gebaut. Wassiljew hatte den Auftrag, ein Fahrzeug für Rallyes zu entwerfen. Er verbaute den Motor eines VAZ-2101 „Schiguli“.

Katran

A. Kuleschow/Sputnik A. Kuleschow/Sputnik

Dieses Auto hatte eines der untypischsten Designs in der sowjetischen Amateurschrauber-Szene. Um auf den Fahrersitz zu gelangen, musste das Dach angehoben werden. Das Design war wahrscheinlich nicht sehr ergonomisch, obwohl auffällig und einprägsam. Wieder wurde ein VAZ-2101-Motor verwendet.

Leningrad

Sieht dieses Meisterwerk nicht noch besser aus als der legendäre Buick von 1956? Der sowjetische Autoenthusiast Arkadi Babitsch hat dieses Cabrio entworfen und in drei Jahren zusammengebaut. Das Auto bestach nicht nur durch seine Optik. Es konnte angeblich Geschwindigkeiten von bis zu 180 km/h erreichen!

