Fünf Fakten über ein sowjetisches Amphibienfahrzeug, das jahrelang in einer Garage schlummerte

Dieses einzigartige Auto wurde in der Stadt Tscheljabinsk entdeckt. Ein VK.com-Nutzer hatte eine alte Garage außerhalb der Stadt gekauft und den außergewöhnlichen Fund gemacht: ein Amphibienfahrzeug. Im Frühjahr 2019 war es auf einer Ausstellung ungewöhnlicher Fahrzeuge in der Oldtimer-Galerie in Moskau zu sehen.

Welche Geschichte steckt dahinter? Wer hat das Amphibienfahrzeug gebaut?

1. Professioneller Eigenbau

Dieses geländegängige Amphibienfahrzeug (AATV) mit Achtfachbereifung hat Ende der 1960er Jahre der Ingenieur Maxim Melnitschenko entwickelt. Er war im Traktorenwerk von Tscheljabinsk angestellt.

Privat ging er gerne auf die Jagd in den urwüchsigen Wäldern der Region. Offenbar konnte er einige Kollegen für die Idee begeistern, ein wildnistaugliches Fahrzeug zu bauen.

2. Experimentelles Amphibienauto

Besonders bemerkenswert ist der Rotationsmechanismus, wie man ihn häufig auch bei Traktoren findet. Schließlich arbeitete der Erfinder des Modells in einem Traktorenwerk. Es ist ein Eintürer. Der Einstieg erfolgt vorne. Im hinteren Teil sollte ein GAZ M-20 Pobeda- Motor verbaut werden sowie eine Hydraulikpumpe. Doch es blieb bei den Plänen.

Das Fahrzeug hat ein hydrostatisches Getriebe und Allradantrieb. Alle Räder verfügen über kompakte Hydraulikmotoren. Auf jedes Radpaar wäre die Montage einer Raupenkette möglich gewesen. Gute Idee!

3. Leichtgewicht

Das Amphibienfahrzeug ist nicht so schwer, wie es scheint. Bei einer Länge von 4,53 m, einer Breite von 1,9 m und einer Höhe von 1,49 m wiegt es lediglich anderthalb Tonnen.

Die Karosserie besteht aus zwei durch ein Gelenk verbundene Teile aus Duraluminium, einer hochfesten Aluminiumlegierung. Die Gelenke sind in der Form von „Kiemen“ gestaltet, wodurch das Fahrzeug einen Steampunk-Look bekommt.

4. Steampunk-Design

Russische Medien berichteten (rus), dass Mitarbeiter des Traktorenwerkes erzählt hätten, dass nur wenige Personen über den Bau dieses Fahrzeugs Bescheid wussten. Es wurde zwar spekuliert, für welches Modell wohl die einzelnen Hydraulikmotoren hergestellt wurden, doch das Rätsel wurde nicht gelöst.

5. Unvollendet

Das Amphibienfahrzeug lagerte jahrzehntelang in Melnitschenkos Garage. Nach seinem Tod entschied sich seine Tochter zum Verkauf der Garage samt Inhalt. So wurde der wundersame Wagen wiederentdeckt. Er wechselte zweimal den Besitzer, bis er 2014 in die Hände des Automobilhistorikers Wladimir Kirejew gelangte. 2017 wurde das Fahrzeug nach Moskau gebracht.

Kirejew sagt, dass die Konstruktion viele Schwachstellen habe: „Es war eine interessante Idee, aber sie war nicht durchdacht. Es gab einige unüberwindbar scheinende Probleme. Vermutlich wurde die Arbeit daher eingestellt.“

Kirejew verfügt über eine große Oldtimer-Sammlung, von Modellen Marke Eigenbau wie das Amphibienfahrzeug bis hin zu Zil-Lastkraftwagen. Viele seiner Modelle stellt er auf russischen Automobilmessen vor. Für die Zukunft plant er die Eröffnung eines Museums für Transportgeschichte.

