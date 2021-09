10 sowjetische Marken, die noch immer populär sind – Teil 2

1 Pobeda Uhr

„Solange diese Uhr tickt, werde ich leben, Mutter", sagte der Dichter und Kriegsveteran Sergej Orlow über eine mechanische Pobeda-Uhr mit rundem Zifferblatt, die ihm seine Mutter 1946 schenkte. Die Uhr diente ihm übrigens über 30 Jahre lang, bis zu seinem Tod: Orlow erlitt einen Herzinfarkt, und die Uhr zerbrach, als er stürzte.

Die Produktion der Pobeda-Uhr (Siegesuhr) wurde 1945 in einem Werk in Pensa aufgenommen, um an den Sieg im Großen Vaterländischen Krieg zu erinnern. Die erste Serie umfasste 10.000 Stück. Jede Uhr kostete 475 Rubel, was mehr war als der durchschnittliche Monatslohn zu jener Zeit.

In den 1950er Jahren wurden Pobeda-Uhren in der Zweiten Moskauer Uhrenfabrik sowie in den Uhrenfabriken Petrodworez und Kuibyschew hergestellt. Mit der steigenden Produktion sank auch der Preis: 1956 kostete das klassische Modell einer Pobeda-Uhr 342 Rubel. Dann begann man, Pobeda-Uhren für den offiziellen Gebrauch auszugeben, und jeder - vom Ingenieur bis zum Hirten - erhielt sie. Dennoch war es ein besonderes Ereignis, eine solche Uhr geschenkt zu bekommen. 17 Varianten dieses Modells wurden für den Export nach China und in andere Länder hergestellt.

Die Zukunft von Pobeda verlief wie die vieler anderer sowjetischer Marken: Anfang der 1990er Jahre, als ausländische Uhren auf den Markt kamen, konnte Pobeda im Wettbewerb nicht mehr bestehen.

Im Jahr 2014 nahm die Uhrenfabrik Petrodworez die Produktion von Pobeda-Uhren wieder auf, nur dass es sich diesmal nicht mehr um mechanische Uhren, sondern um Quarzuhren handelt. Die Preise reichen von 7.000 bis 23.000 Rubel (von etwa 80 bis etwa 265 Euro). Die Modellpalette umfasst neben der klassischen Version auch eine rosafarbene Damenuhr und eine limitierte Auflage mit dem Namen „Crimea“ 2014, die an das Jahr erinnert, in dem die Krim Teil Russlands wurde.

2 Druschba-Schmelzkäse

Druschba-Schmelzkäse war eine ideale Zutat für viele bei sowjetischen Hausfrauen beliebte Rezepte und ein perfekter Snack zu alkoholischen Getränken. Seit 1963 wurde er von der Moskauer Schmelzkäsefabrik N1 hergestellt. Der weiche und wohlschmeckende Schmelzkäse kostete nur 23 Kopeken, so dass er bei den sowjetischen Kunden schnell sehr beliebt wurde.

In den 1990er Jahren wurde das Werk vom Molkereibetrieb Ostankino aufgekauft, aber 1996 war es bereits im Niedergang begriffen, und es gab Überlegungen, es zu schließen. Dann wurde es von Vladimir Korsun gekauft, einem ehemaligen Ingenieur der sowjetischen Produktionsvereinigung Moloko, die Druschba erfunden hatte. Die Fabrik wurde in Karat umbenannt und stellt weiterhin eine Vielzahl von Schmelzkäsesorten her, die in jedem Supermarkt in Russland zu finden sind.

3 Ptitschje Moloko-Kuchen

Das Rezept für diesen delikaten Soufflé-Kuchen mit Schokoladenglasur, der in der UdSSR vielleicht das beliebteste Dessert bei allen festlichen Anlässen war, wurde 1978 vom Chefkoch des Restaurants „Prag“ in der Arbat-Straße im Zentrum Moskaus, Vladimir Guralnik, erfunden. Vier Jahre später meldete er ein Patent für seine kulinarische Kreation an.

Ptitschje Moloko, was übersetzt so viel wie Vogelmilch bedeutet, wurde in Chargen von 2.000 Stück pro Tag hergestellt und in Schachteln mit dem Bild eines Feuervogels darauf verkauft. Laut Guralnik wurde einmal ein 15 kg schwerer Ptitschje Moloko-Kuchen für den runden Geburtstag des sowjetischen Führers Leonid Breschnew hergestellt.

„Ich weiß nicht, ob er die Torte mochte, aber das war alles, was er mit seinem ständig herausfallenden Gebiss essen konnte", zitiert das Magazin „Dilettant“ Guralnik.

Heutzutage ist der Ptitschje Moloko eine russische Marke, die von verschiedenen Unternehmen hergestellt wird. Inzwischen sind dem Kuchen jede Menge Konservierungsstoffe zugesetzt.

4 Bolschewitschka-Anzüge

Die sowjetische Fabrik Bolschewitschka stellt seit 1929 die für sie typischen schnörkellosen Jacken, Hosen und Mäntel aus pflegeleichten Stoffen her. Während des Großen Vaterländischen Krieges stellte sie Tuniken und Mäntel für Soldaten der Roten Armee her, und 1945 fertigte sie Uniformen für die Teilnehmer der Siegesparade.

In den 1970er Jahren gab es in den meisten großen Moskauer Kaufhäusern Bolschewitschka-Schneidereien. Die Fabrik produzierte auch die Trikots für die sowjetische Olympiamannschaft bei den Olympischen Spielen 1980.

Seit den 1980er Jahren arbeitet Bolschewitschka mit ausländischen Unternehmen aus Frankreich und Italien zusammen und eröffnete in den 1990er Jahren eine eigene Ladenkette.

Heutzutage verkauft die Marke weiterhin Herrenanzüge zu günstigen Preisen - ab 20.000 Rubel (etwa 230 Euro).

5 Ural-Motorrad

Diese aufregenden, leuchtenden Motorräder mit Seitenwagen, die auch Prominente wie Brad Pitt und Steven Tyler zu ihren Fans zählen, werden seit 1941 im Werk Irbit hergestellt. Zunächst war das Modell für das Militär bestimmt, doch dann begann man, es auch für Zivilisten zu produzieren, und zwar bis in die 1990er Jahre.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ging das Werk in Konkurs, aber 2006 nahmen die neuen Eigentümer die Produktion wieder auf, indem sie einen Teil der Komponenten im Ausland kauften, und im selben Jahr wurden 1.755 Motorräder hergestellt. Diese wurden alle ins Ausland verkauft.

Die Produktion ist von 130.000 auf 1.200 Motorräder pro Jahr zurückgegangen, und die Preise für Ural-Motorräder beginnen bei 821.000 Rubel (etwa 9.500 Euro). Sie werden erfolgreich in die USA, Australien, Japan und andere Länder verkauft. In Russland ist das Ural-Motorrad jedoch nicht ganz so beliebt, was an seinem hohen Preis liegt und auch daran, dass die Fans der originalen sowjetischen Urals gegen jede Veränderung sind.

