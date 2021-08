Was bedeutet das Wort „Sowjet“?

Sowjetunion, Sowjetkongress, Föderationssowjet - das Wort war und ist in Russland weit verbreitet, aber was bedeutet es genau?

Die UdSSR wurde oft „das Land der Sowjets" genannt. Das lag natürlich daran, dass die Sowjetunion durch das System der Sowjets - repräsentative Organe des Volkes - regiert wurde. Aber der Ausdruck „Land der Sowjets" hat auch eine ironische Konnotation, denn „sowjet“ bedeutet auf Russisch auch „Rat", und in der UdSSR war es üblich, dass sogar Fremde auf der Straße Ihnen Ratschläge gaben, nach denen Sie nicht gefragt hatten - wie Sie sich kleiden und benehmen sollten, wie Sie Ihre Kinder erziehen sollten und so weiter. Lassen Sie uns das Wort „sowjet“ näher betrachten und seine Bedeutungen und seine Geschichte verstehen.

Die drei Bedeutungen des Wortes „sowjetisch“

„Sowjet“ hat mindestens drei verschiedene Bedeutungen:

1) „Rat“, eine Versammlung von Personen, die zusammenkommen, um einige wichtige Angelegenheiten zu besprechen.

2) „Rat“, ein nützlicher Tipp oder eine Anweisung, die man annehmen oder geben kann.

3) „Konkordanz“, eine Zustimmung oder Vereinbarung (diese ist im heutigen Russisch fast nicht mehr gebräuchlich).

Etymologie des Wortes „sowjet“

Das Wort „Sowjet“ (совет, sovet) gehört zu den ältesten Wörtern der russischen Sprache. Seine Ursprünge lassen sich auf die proto-indoeuropäische Wurzel *wekw- zurückführen, die „sprechen“ bedeutet. Das Wort hat aber auch die Vorsilbe so-, was dann übersetzt so viel wie „mitreden“ bedeutet.

Was war „sowjet“ im politischen Leben des Russischen Reiches?

Während der Zeit des Russischen Reiches gab es mehrere politische Institutionen, die „Sowjet“ genannt wurden. In der englischen Geschichtsschreibung werden sie meist als „Councils“, Räte, bezeichnet.

Der Oberste Geheime Sowjet (1726-1730), der Kaiserliche Sowjet (1762) und der Sowjet am Obersten Gerichtshof (1768-1801) waren beratende Gremien unter den regierenden Kaisern.

Der Ständige Sowjet (1801-1810), der Militärsowjet des Russischen Reiches (1812-1918) und der Staatssowjet des Russischen Reiches (1810-1917) waren Hilfsorgane, die dem Zaren bei der Ausübung seiner Exekutivgewalt halfen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand der Ministersowjet des Russischen Reiches (1905-1917).

Sowjets in der Sowjetzeit

Die ersten Sowjets der Arbeiterdeputierten erschienen in Russland während der Revolution von 1905. Diese Sowjets bildeten sich in verschiedenen Fabriken. Die Abgeordneten in diesen Sowjets wurden aus den Kollektiven der Arbeiter in den Fabriken gewählt. Nachdem sie als Organe für die Führung des Aufstandes entstanden waren, begannen sie, als revolutionäre Macht zu agieren. Wladimir Lenin propagierte, dass die Sowjets zu grundlegenden Organisationen der Selbstverwaltung im neuen Russland werden sollten.

Unmittelbar nach der Februarrevolution 1917 wurde der Petrograder Sowjet der Arbeiter- und Soldatendeputierten gebildet. Während der Revolutionstage versuchte dieser Sowjet, seine Zuständigkeit als Rivale der Provisorischen Regierung landesweit auszuweiten. Bald bildeten sich überall in Russland Sowjets.

Schließlich übernahmen, wie wir wissen, die Sowjets die Macht. Lenin sah in den Sowjets die neue Art der politischen Organisation, deshalb schlug er im April 1917 das Motto vor: „Alle Macht den Sowjets!"

Schließlich wurden die Sowjets zu den grundlegenden repräsentativen Organisationen des Volkes der UdSSR. Lesen Sie hier mehr über das System der Sowjets in der UdSSR.







