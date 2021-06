Sprichwörter erklärt: Ein Verstand groß wie ein Saal

Wie kann ein Verstand so groß wie eine Halle sein? Was ist die tiefe Bedeutung dieser Redewendung und wann verwenden Russen sie?

Russen sind Fans von Sprichwörtern und Redewendungen und jonglieren meisterhaft mit ihnen in verschiedenen Situationen. Ein Ausländer, der Russisch wie ein Einheimischer beherrschen und die geheimnisvolle „russische Seele“ verstehen will, sollte zumindest die grundlegenden Sprichwörter kennen.



Wir helfen Ihnen, sie zu verstehen! Eine weitere beliebte Redeart lautet: Ума палата [umá paláta]. Wörtlich übersetzt bedeutet dies: Halle (oder Kammer) des Gehirns (oder des Verstandes).

Was bedeutet es eigentlich?

Das Sprichwort wird meist sehr klugen Menschen zugeschrieben. Er ist unglaublich klug kann leicht durch Er hat einen Verstand groß wie ein Saal ersetzt werden – У него ума палата (U njewó umá paláta). Das bedeutet, dass er so klug ist, dass sein Gehirn einen ganzen Saal einnehmen könnte. Und ja, die Russen glaubten früher, dass die Größe des Kopfes (und damit des Gehirns) anzeigt, wie klug man ist – je größer, desto besser!

Палáта bezeichnet im Russischen unter anderem eine Kammer im Sinne eines großes Raumes, einer Halle oder eines Saals, z.B. Handelskammer (targówaja paláta). Dieser Begriff hat seinen Ursprung in der Hofkammer, in der sich in früheren Jahrhunderten die politische und militärische Elite versammelte. Es gab hier also jede Menge kluger und gebildeter Menschen, die regierten und das Schicksal der Nation entschieden.

Im Deutschen würde man wahrscheinlich eine betreffende Person als Leuchte, Koryphäe, hellen Kopf oder wandelndes Lexikon bezeichnen.

Allerdings wird die Redewendung ума палата oft auf sarkastische Weise verwendet, um sich über jemanden lustig zu machen, der mit seinem Wissen prahlt oder auf den die anderen aufgrund seines Wissens neidisch sind. Im Deutschen sagt man in einer solchen Situation: Er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen oder man nennt denjenigen abfällig Klugscheißer.

Der versteckte Sinn des Sprichworts

Heutzutage verwenden die Menschen eine verkürzte Version der meisten Sprichwörter, weil es ein natürlicher Prozess ist, Sprache und Ausdrücke zu kürzen – die Kommunikation ist schnelllebiger und hektischer geworden ist. Wir haben bereits die Wurzeln von Sprichwörtern und Redensarten wie Das Meer reicht bis zu den Knien und Ein Fischer wird einen anderen Fischer immer auch aus der Ferne erkennen erklärt – auch sie wurden verkürzt und haben ihre ursprüngliche Bedeutung etwas verloren.

So lautete die ursprüngliche Version der Redewendung Ein Verstand groß wie ein Saal eigentlich Ума палата, а ключ потерян (Umá paláta, a kljutsch potéren) – Es gibt eine Kammer des Verstandes, aber der Schlüssel ist verloren oder eine andere Version: Ума палата, да разума маловато (Umá paláta, da rásuma maláwata) – Das Gehirn [ist groß] wie eine Kammer, aber es mangelt an Verstand.

Das bedeutet, dass man die Kammer nicht betreten kann. Sie wird also nicht benutzt und es ist zwar ein recht guter Verstand vorhanden, der aber sinnlos vergeudet wird – die Person weiß nicht, wie sie ihr Gehirn auf die richtige Weise zum Einsatz bringen kann. So bekam der Ausdruck seine negative Konnotation und wurde in der Vergangenheit bei unbedarften Menschen verwendet. Eine populäre Variante der Redensart lautet Ума палата, апалата № 6 (Umá paláta, a paláta nómer schestj) – Das Gehirn groß wie eine Kammer, aber die Kammer ist das Krankenzimmer Nr. 6. Das ist eine Anspielung auf Tschechows gleichnamige Erzählung, die in der Psychiatrie spielt. Im Deutschen würde man sagen: Genie und Wahnsinn liegen oft dicht beieinander.

