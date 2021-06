Sprichwörter erklärt: „Das Meer reicht bis zu den Knien“

Welches von Russlands Meeren ist so seicht? Was hat das mit betrunkenen Menschen zu tun? Und wann benutzen die Russen diese seltsame Redewendung?

Russen sind Fans von Sprichwörtern und Redewendungen und jonglieren meisterhaft mit ihnen in verschiedenen Situationen. Ein Ausländer, der Russisch wie ein Einheimischer beherrschen und die geheimnisvolle „russische Seele“ verstehen will, sollte zumindest die grundlegenden Sprichwörter kennen.

Wir helfen Ihnen, sie zu verstehen! Eines der beliebtesten lautet: Море по колено [mórje po kaléno]. Wörtlich übersetzt heißt das: Das Meer reicht bis zu den Knien.

Was bedeutet das eigentlich?

Das Sprichwort bezieht sich meist auf mutige Menschen, die das Gefühl haben, es mit der Welt aufnehmen und Berge versetzen zu können. Zum Beispiel: „Nach meiner Geburt hatte ich das Gefühl, dass das Meer reicht mir bis zu den Knien und ich kann alles bewältigen!“

Im Deutschen entspricht dem in etwa die Redensart Weder Tod noch Teufel fürchten. Die Redewendung hat also eine durchaus positive Bedeutung. Aber das war nicht immer so!

Der verborgene Sinn des Sprichworts

Heutzutage wird nämlich meist nur die verkürzte Fassung des Sprichworts verwendet, während die vollständige Version eigentlich lautet: Dem Betrunkenen reicht das Meer bis zu den Knien. Wer zu viel Alkohol trinkt, unterschätzt das Risiko und begeht oft Handlungen, die er sich im nüchternen Zustand nie zutrauen würde.

Legion Media Legion Media

Mit anderen Worten: Wer einen im Tee hat, hat meist das Gefühl, „das Meer reicht gerade einmal bis zu den Knien“. Aber im Laufe der Geschichte verlor das Sprichwort schließlich seine „betrunkene“ Bedeutung.

Es gibt eine noch längere …und treffendere Version: Пьяному море по колено, а лужа - по уши (Pjánomu mórje po kaléno, a lúscha pó úschi) – Dem Betrunkenenreicht das Meer bis zu den Knien und die Pfütze bis zu den Ohren.

Die Moral: Wer zu viel Alkohol trinkt fühlt sich äußerst mutig und ist leichtsinnig. Schnell fällt er dabei auf dem Boden. Und wenn er dabei in einer Pfütze landet, reicht im zwar nicht das Meer bis zu den Knien, dafür jedoch die Pfütze bis zu den Ohren! Das Sprichwort ist also eine Mahnung, vorsichtig zu sein, auch wenn man das Gefühl hat, alles erreichen zu können. Eigentlich gilt es für jeden und nicht nur für Betrunkene! Vielleicht wird es deshalb heutzutage meist nur in der verkürzten Form verwendet.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.