Sprichwörter erklärt: Ein Fischer wird einen anderen Fischer immer auch aus der Ferne erkennen

Russen sind Fans von Sprichwörtern und jonglieren meisterhaft mit ihnen in verschiedenen Situationen. Ein Ausländer, der Russisch auf Mutterspracheniveau beherrschen und Russen gut verstehen will, sollte zumindest die grundlegenden Sprichwörter kennen.



Wir helfen Ihnen dabei! Eines der bekanntesten ist: Рыбак рыбака видит издалека (Rybák rybaká vídit isdaleká). Wörtlich übersetzt heißt das: Ein Fischer wird einen anderen Fischer auch immer auch aus der Ferne erkennen.

Was ist die deutsche Entsprechung?

Das Sprichwort bedeutet, dass Menschen mit gemeinsamen Interessen und Gemütsverfassungen einander erkennen können, selbst bei einem kurzen Treffen oder wenn sie nur einen Satz hören. Sie können sich perfekt verstehen und kommen schneller miteinander aus als mit jedem anderen.

Das deutsche Gleich und gleich gesellt sich gern gibt das russische Sprichwort nur unzureichend wieder. Im Film Wallstreet 2 sagt der Held Gordon Gekko, gespielt von Michael Douglas: Ein Fischer wird einen anderen Fischer auch immer auch aus der Ferne erkennen. Wie gelangte das russische Sprichwort in einen Hollywood-Film?

Im Englischen gibt es mehrere Sprichwörter, die dasselbe bedeuten: Game recognizes game, It takes one to know one, The devil recognizes his own. Das kann auch bedeuten: Große Geister denken gleich.

Im Russischen wird diese Redewendung jedoch sehr oft in einem negativen Sinne verwendet. Dass sich schlechte Menschen zueinander hingezogen fühlen oder dass „Dummköpfe gleich denken“.

Was ist die eigentliche Bedeutung des Sprichworts?

Häufig reduzieren die Russen diese Redewendung auch einfach auf rybák rybaká. Diese Form kennen fast alle und sie ist ein kultureller Code. Gleichzeitig ist rybák rybaká eine beliebte Floskel unter echten Fischern und es gibt sogar eine Zeitung und einen Online-Shop mit diesem Namen.

Allerdings ist das Sprichwort, wie wir es heute verwenden, bereits im Laufe der Zeit verkürzt worden! Die ursprüngliche, historische Version lautete: Рыбак рыбака видит издалека, потому и стороной обходит (Rybák rybaká vídit izdaleká, poétomu i storonój obchódit). Auf Deutsch: Ein Fischer sieht einen anderen Fischer von weitem, und deshalb geht er ihm aus dem Weg.

Das ist tatsächlich sehr zutreffend für Angler, die weit entfernt voneinander sitzen, um sich nicht gegenseitig die Fische wegzufangen. Und es ist kein Zufall, dass die Fischer von heute das Sprichwort umformuliert haben: Ein Fischer hasst einen anderen Fischer immer aus der Ferne.

Man kann es aber auch so formulieren: Ein großer Geist duldet keinen anderen großen Geist in seiner Nähe. Denn um so heller strahlt sein eigenes Licht!

