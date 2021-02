Die 7 besten Varianten, ICH LIEBE DICH auf Russisch zu sagen

Russia Beyond

Die russische Sprache ist reich an Worten, um jegliche Gefühle auszudrücken, besonders romantische. Hier ist Ihre Valentinstag-Liste der besten Phrasen, die Sie Ihrem Liebsten sagen können!

1 Я люблю тебя (Ja ljubljú tebjá)

Nicht jeder mag geschwollene Formulierungen und verschnörkelte, komplizierte Reden. Also ist das Einfachste oft das Beste. Die Win-Win-Option, um jemandem seine Liebe zu gestehen, ist ein einfaches Ich liebe dich oder Ja ljubljú tebjá, wie es auf Russisch ausgesprochen wird.

Eine alte Art, eine geliebte Person respektvoll anzusprechen, wäre: Ja ljubljú Was (Ich liebe Sie) – so würde ein russischer Adliger seine Liebe gestehen. Und wie englischsprachige Ausländer oft scherzen, klingt das wie Yellow blue bus! Erinnern Sie sich einfach an diese seltsame Phrase und Sie werden der romantischste Mensch aller Zeiten sein!

2 Я влюблен(а) (Ja wlubljón/wlublená)

Russen haben mehrere verschiedene „Grade“ der Liebe. Wenn Sie zu früh Ich liebe dichsagen, werden Sie vielleicht als eine unseriöse Person wahrgenommen oder der Empfänger Ihrer Gefühle könnte denken, dass Sie scherzen oder Sie ihm einen Streich spielen wollen.

Ja wlubljón [f tebjá] (für einen männlichen Sprecher) und Ja [f tebjá] (weibliche Form) wird wörtlich übersetzt: Ich bin verliebt [in dich]. Aber, VERLIEBT SEIN ist ein nicht so starkes Gefühl wie LIEBE – der Sprecher ist nur vernarrt in die entsprechende Person.

3 Я тебя обожаю (Ja tebjá ababstscháju)

Dies ist ein großer und umfassender Ausdruck der Liebe und bezeichnet eine absolute Bewunderung für jemanden. Ich bete dich an ist eine sehr intensive Liebeserklärung, aber es ist besser, wenn Sie bereits vorher ihre Liebe mit Ich liebe dich bekannt haben und Sie sich bereits in einer Beziehung befinden.

Gleichzeitig kann Ja tebjá ababstscháju auch zu einem Freund gesagt werden, wenn er einen guten Witz gemacht und Sie zum Lachen gebracht hat. Und Ja ababstscháju kann für alles verwendet werden, was Sie sehr gerne haben: Ihr neues Telefon, Ihr Hund oder sogar nur Ihr Lieblingskaffee.

4 Я схожу с ума по тебе (Ja s’choschú s umá po tebjé)

Ich bin verrückt nach dir (wörtlich: Ich verliere den Verstand wegen dir) – dieser Satz ist wahrscheinlich am schwierigsten auszusprechen, aber drückt auch ein sehr schönes und starkes Gefühl aus. Wenn Sie noch nicht bereit sind, Ich liebe dich zu sagen, sollten Sie zu dieser Phrase greifen, weil Sie sie zu nichts verpflichtet. Oder wie wir in Russland zu sagen pflegen: Ein Versprechen ist noch keine Heirat.

Auf der anderen Seite ist diese Phrase sehr passend und geeignet für Leidenschaft und Sex. Und ja, eine Person kann auch verrückt nach Jazzmusik oder einem neuen Mantel sein, nicht nur nach einer Frau oder einem Mann.

5 Ты мой/моя единственный/ая (Du bist mein(e) Einzige(r))

Du bist mein Einziger! – wer träumt nicht davon, das zu hören? Und dies sagt man im Russischen so: Ty moj jedínstwennyj (zu einem Mann) und Ty mojá jedínstwennaja (zu einer Frau).

Kein Spruch oder Satz kann das Maß an Liebe, Loyalität und Hingabe besser ausdrücken als dieser. Alles tritt in den Hintergrund, denn sämtliche Gedanken des Sprechers sind einer einzigen Person gewidmet. Kann es ein aufrichtigeres Liebesbekenntnis geben? Wohl kaum!

6 Я готов(а) на все ради тебя (Ja gatów(a) na wsjo rádi tebjá)

Und was würdest du für Liebe tun? fragt die Schauspielerin Natalie Portman in einer Dior-Parfümwerbung. Auch in Russland ist man der Meinung, dass es bei der Liebe nicht um Worte, sondern vor allem um Taten geht.

Wenn Sie also sagen Ich bin bereit, alles für dich zu tun, bedeutet das, dass Sie bis ans Ende der Welt für Ihre(n) Geliebte(n) gehen wollen. Diese Variante ist noch stärker: Ja swernú góry rádi tebjá –Ich versetze Berge für dich. Eine romantische Phrase, nicht wahr?

7 Я тебя никому не отдам (Ja tebjá nikamú nje atdám)

Statt zu zu sagen, Sie seien der oder die Einzige, versprechen die Russen lieber, dass kein anderer Sie „haben“ darf. Ja tebjá nikamú nje otdám heißt wörtlich übersetzt Ich gebe dich an niemanden ab und bedeutet eigentlich Ich werde dich nicht gehen lassen oder Ich werde um deine Liebe kämpfen, falls jemand anderes um dich buhlt.

Während altmodische Frauen oder Herren diese Formulierung eher schätzen würden, könnten junge und liberal eingestellte Menschen sie möglicherweise als eine Art Bedrohung empfinden. Seien Sie auf jeden Fall vorsichtig mit der Art und Weise, wie Sie Ihre Gefühle in einem anderen Land ausdrücken!

