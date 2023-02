Verliebte Zaren: Drei Geschichten zum Valentinstag

Iwan IV., Peter I. und Katharina II. hatten viele Liebschaften. Auf dem Gemälde von Iwan Mioduschewskij bekommt Katharina die Große einen Brief.

Sie sind vor allem dafür berühmt, in der Politik Großes bewirkt zu haben. Doch auch in Liebesdingen waren sie alles andere als faul. Russia Beyond erzählt die Geschichten dreier russischer Herrscher mit dem wohl erfülltesten Liebesleben.