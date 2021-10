Die erste Fotografin, die die ethnische Schönheit des Fernen Ostens aufnahm (FOTOS)

Niemand wusste für lange Zeit, wer Agnija Diness war. Viele glaubten sogar, dass A. P. Diness (Agnija Pawlowna Dinness) ein männlicher Name sei. Ende des 19. Jahrhunderts, war es kaum zu glauben, dass eine Frau als Fotografin tätig sein kann. Denn es musste schwere Fototechnik mit sich getragen werden: eine sperrige Kamera, ein Stativ, Kisten mit gläsernen Fotoplatten. Besonders beeindruckend ist, dass Agnija Diness damals schon in ihren 50ern war.

Agnija Diness machte Aufnahmen von Städten, von Ureinwohnern, russischen Schiffen sowie von dem orientalischen Charme russischer Klöster und chinesischen Palästen.

Die Geographie ihrer Fotos ist beeindruckend: Diness durchquerte den ganzen Fernen Osten, darunter besuchte sie zahlreiche Städte in China, und tat alles auf eigene Faust und Spenden ihrer Gönner.

Über ihr Leben ist jedoch nur sehr wenig bekannt. Nach Angaben ihrer Zeitgenossen war sie die Ehefrau eines Post- und Telegrafenbeamten. Erst nach seinem Tod begann sie sich für Fotografie zu interessieren. Im Winter arbeitete sie in ihrem eigenen Fotostudio und im Sommer reiste sie mit ihrer eigenen Kamera in die unterschiedlichsten Länder. 1898 erfuhr man in der russischen Hauptstadt über ihre fotografischen Werke, die auch im Ausland, in Paris, großes Interesse weckten. Danach erhielt Diness Regierungsaufträge und fotografierte während Expeditionen für die Russische Kaiserliche Geographische Gesellschaft in St. Petersburg.

Hier verlieren wir jedoch jede Spur von ihr. Niemand weiß, was als nächstes geschah. Keine ihrer Fotos zu dieser Zeit sind uns erhalten geblieben, und noch wissen wir nicht, wie ihr Leben endete. Bis jetzt bleiben uns nur ihre wunderbaren Bilder des Fernen Ostens.

Ainu

Eingang zur russischen Botschaft, Peking

Goldgräber beim Waschen von goldhaltigen Sand

Auf der Amur

Goldgräber, um 1895, die Amur

Peking

In den Minen

Russische Soldaten in einer Kathedrale, China

Eine Bäckerei auf dem Sachalin

Eine Gefängniszelle auf dem Sachalin

Ein Dorftreffen auf dem Sachalin

Wasserhunde

Tungusen

Das Peer von Chabarowsk

Aus dem Kamtschatka-Album

Russische Offiziere und chinesische Beamten

Die Stadt Nikolsk-Ussurijsk

In einer Kathedrale, Sachalin

