Leben am Rande der Welt: Die russischen Aleuten

Einheimische aus Nikolskoje in traditionellen Kostümen.

Eines der kleinsten indigenen Völker Russlands, die Aleuten, lebt auf einer abgelegenen Insel vor der Halbinsel Kamtschatka. Sie halten den Kontakt mit den amerikanischen Aleuten in Alaska.

Die Entfernung zwischen den Aleuten und den Kommandeurinseln (Komandorski-Inseln) beträgt nur 370 Kilometer. Hier verläuft die Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Russland. Die Aleuten, die Ureinwohner der Region, wurden im 19. Jahrhundert getrennt, nachdem Alaska an die USA verkauft worden war, aber sie blieben in Verbindung. Die Probleme der Aleuten in beiden Ländern sind ähnlich: Ihre Sprache und Traditionen verschwinden allmählich, ebenso wie die letzten verbliebenen Vertreter der Unangan-Kultur. Unangan ist das Wort, dass die Aleuten für sich selbst verwenden.

Verlassene Insel

Es gibt heute ungefähr 15.000 Aleuten auf der Welt, die überwiegende Mehrheit davon in Alaska. In Russland sind nur noch 300 Aleuten übrig (sie sind eines der kleinsten indigenen Völker des Landes) und praktisch alle leben im Dorf Nikolskoje (dessen Gesamtbevölkerung etwas mehr als 600 beträgt), der einzigen Siedlung auf der Beringinsel, der größten der Kommandeurinseln.

Das Denkmal für Witus Bering und das Hotel in Nikolskoje. Aleutskaya Zvezda Aleutskaya Zvezda

Die alaskischen Aleuten kamen 1826 auf die Kommandeurinseln, als die Russisch-Amerikanische Kompanie sie hierher umsiedelte, um in der traditionellen Jagd- und Fischereiindustrie zu arbeiten. Migranten der Insel Atka kamen auf die Beringinsel, wo sie das Dorf Nikolskoje gründeten. Migranten von der Insel Attu ließen sich auf der Nachbarinsel Medny nieder und gründeten das Dorf Preobraschenskoje. Nach Zusammenstößen mit russischen Seeleuten und Pockenepidemien begann die aleutische Bevölkerung rapide zurückzugehen. Als Alaska 1867 verkauft wurde, landeten etwa 2.000 Aleuten in den USA und 500 in Russland, darunter 300 auf der Beringinsel und 200 auf Medny.

Ein Einheimischer auf der Bering-Insel, 2012. Alexander Petrow/TASS Alexander Petrow/TASS

1970 wurden die Einwohner von Medny auf die Beringinsel umgesiedelt und jetzt ist Nikolskoje die einzige verbleibende Siedlung auf den Kommandeurinseln.

Junge Aleuten in Nikolskoje, 1987. A. Kudrja/Sputnik A. Kudrja/Sputnik

Es gibt genug Arbeit. Das Dorf beherbergt ein Besucherzentrum für das Naturschutzgebiet Komandorski, eine Schule, ein Krankenhaus und ein Museum für lokale Geschichte. Die Aleuten leben von dem, was das Meer hergibt. Dennoch würde man das Leben auf der Insel nicht als einfach bezeichnen.

Eine Ansicht von Nikolskoje. Alexander Petrow/TASS Alexander Petrow/TASS

Das Klima ist rau und es gibt nicht viel Unterhaltung, so dass junge Leute oft auf das „Festland“ fliegen (es gibt mehrere Flüge pro Woche nach Petropawlowsk-Kamtschatski).

Der Flugplatz in Nikolskoje. Alexander Petrow/TASS Alexander Petrow/TASS

Aussterbende Sprache

Anfang März 2021 starb die letzte Person, die den Bering-Dialekt sprach: Wera Timoschenko. Nun gibt es nur noch eine Person in Nikolskoje, die die aleutische Sprache (Medny-Dialekt) spricht. Es ist Gennadi Jakowlew.

Wera Timoschenko and Gennadi Jakowlew. Aleutskaya Zvezda Aleutskaya Zvezda

Mit seinen 86 Jahren singt er Lieder in Aleutisch, gibt Tanzstunden und hilft den Einheimischen, mit amerikanischen Aleuten aus Anchorage zu kommunizieren. Solche Telefonkonferenzen fanden schon regelmäßig statt, bevor die Pandemie ausbrach. Viele verstehen die Sprache ihrer Großmütter und Großväter, aber sie sprechen schon lange Russisch im Alltag. Aleutisch wird nicht in den Schulen unterrichtet.

Das Aleutische hat zwei Hauptdialekte (den westlichen Dialekt, einschließlich der Bering- und Medny-Versionen, und den östlichen). In den USA wird die lateinische Schrift für die geschriebene Sprache verwendet, in Russland kyrillische Buchstaben. Der Grund, warum es schwierig zu lernen ist, ist, dass es sehr wenig Unterrichtsmaterial und nur sehr wenige aktive Sprecher gibt, sagt Elena Solowanjuk, stellvertretende Leiterin der lokalen Verwaltung. Sie lernte Aleutisch am Institut der Völker des Nordens in St. Petersburg unter der Leitung des Sprachwissenschaftlers Jewgeni Golowko, der bereits seit der Sowjetzeit die Sprachen kleiner indigener Völker studiert.

Die amerikanischen Wissenschaftler Clifford Fiscus und Ancel Johnson sowie der Professor für Biologie Wiktor Arsenjew (rechts) auf der Insel Medni, 1968. Lew Garkawii/Sputnik Lew Garkawii/Sputnik

„Die Kommandeurinseln sind meine Heimat. Ich habe einen russischen Vater und eine aleutische Mutter. Großvater und Großmutter waren Aleuten von der Mednyinsel und ich habe mich schon immer für die Geschichte und Kultur der Aleuten interessiert“, sagt Elena. „Als ich jung war, hörte ich Einheimische in Aleutisch miteinander reden. War jemand dabei, der diese Sprache nicht konnte, wurde zu Russisch gewechselt.“

V.l.n.r: Ksenia Kijaikina, Tänzerin des örtlichen Ensembles, Diana Schumkowa, Schülerin der Aleuten-Webklasse, Nina Kijaikina, Lehrerin dieser Klasse, Galina Koroljeva, Vorsitzende der Aleutsky Stadtbezirksversammlung. Aleutskaya Zvezda Aleutskaya Zvezda

Die amerikanischen Aleuten haben ebenfalls Schwierigkeiten, wenn sie ihre Muttersprache erlernen wollten. Der Moskauer Rodion Kosorukow hat sich sein ganzes Leben lang für seltene Sprachen interessiert und wollte Aleutisch lernen. Es gibt keine Zeitungen, Radiosender oder Filme in der Sprache und um mit zeitgenössischen Sprechern kommunizieren zu können, suchte Rodion aktiv nach Aleuten in den sozialen Medien.

Winter in Nikolskoje. Aleutskaya Zvezda Aleutskaya Zvezda

„Nur eine Person, eine Aleuten-Frau, hat mir geantwortet“, sagt er. „Sie schrieb, dass sie meine Anfrage verstanden habe, aber nicht gut genug Aleutisch könne, um mir in der Sprache zu antworten. Ich schrieb auch an einen Priester, der mir die gleiche Antwort gab. Er war aber in der Lage, sich mit älteren Gemeindemitgliedern zu unterhalten. Er sprach Englisch mit mir und ich sprach Aleutisch mit ihm.“

Ein Volkstanzensemble. Aleutskaya Zvezda Aleutskaya Zvezda

Die Bewahrung des kulturellen Erbes der Aleuten ist keine einfache Aufgabe, wenn man bedenkt, dass dies alles buchstäblich am Rande der Welt stattfindet. Elena steht kurz davor, ein russisch-aleutisches Bildwörterbuch zu veröffentlichen. Möglich wurde dies durch präsidiale Fördergelder, die eine lokale öffentliche Organisation der Völker des Nordens (ANSARKO) erhalten hatte.

Galina Koroljowa. Personal Archive Personal Archive

„Wir möchten, dass unsere Kinder zumindest ein paar Worte Aleutisch lernen“, sagt Galina Koroljowa, die bis vor kurzem Leiterin von ANSARKO war und jetzt Vorsitzende des Rates der Verwaltung der lokalen Aleuten ist. Sie hat einen russischen Vater und eine aleutische Mutter und kann gesprochenes Aleutisch verstehen.

Neben ihrer Hauptarbeit leitet Galina auch ein Kindervolksensemble. Sie spielt ebenfalls eine aktive Rolle bei der Förderung der aleutischen Kultur und arbeitet unter anderem mit der Internationalen Vereinigung der Aleuten in Anchorage zusammen.

Aleuten-Tänze. Aleutskaya Zvezda Aleutskaya Zvezda

