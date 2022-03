Wie Zwerge und Hofnarren die russischen Zaren unterhielten

Hofnarren und Heilige Narren – Wo ist der Unterschied?

„Iwan der Schreckliche demonstriert Jerome Horsey, dem Botschafter von Königin Elisabeth I. von England, seine Schätze“, 1875. In der linken unteren Ecke ist einer von Iwans Narren abgebildet. Alexander Litowtschenko/Russisches Museum Alexander Litowtschenko/Russisches Museum

Hofnarren traten in Russland unter Iwan dem Schrecklichen auf. Möglicherweise versuchte er, den englischen König Heinrich VIII. (1491-1547) zu imitieren, an dessen Hof die Hofnarren Will (Sommers) und Jane (Foole) lebten, die sogar zusammen mit dem Monarchen auf seinem zeremoniellen Porträt abgebildet waren. Sommers war eine ikonische Figur am englischen Hof: Er konnte den König direkt ansprechen und warnte ihn scherzhaft vor unvernünftigen Ausgaben und drastischen Maßnahmen. Später nahm er sogar an der Krönung von Elisabeth I. von England teil. Im Moskauer Zarenreich spielten die Hofnarren nie eine solche Rolle, anders als die sogenannten - „heiligen Narren".

Man glaubte, dass Gott durch die Münder der heiligen Narren sprach. Die Hofnarren hingegen waren recht weltlich und führten ein eigenes Leben außerhalb des „Narrenberufs". Sogar ein Rurikiden-Fürst, der aus politischen Gründen in eine unwürdige Position verbannt wurde, konnte unter Iwan dem Schrecklichen zum Hofnarren werden.

"Heinrich der Achte und seine Familie", von einem unbekannten Künstler, c. 1545. Der Mann ganz rechts ist der Narr Will Somers, und es wurde vermutet, dass die Frau ganz links der Narr Jane Foole ist. Legion Media Legion Media

Fürst Iosif Gwosdew-Rostowski diente zunächst in der Armee des Zaren, wurde dann aber zum Narren und nannte sich „Ossip Gwosd“ („Ossip der Nagel"). Der Historiker Nikolai Karamsin berichtet, dass „der Zar, unzufrieden mit einem Witz, eine Schüssel heißer Suppe über ihn schüttete. Der arme Narr schrie auf und wollte fliehen: Da stach Iwan mit seinem Messer auf ihn ein.“ Der herbeigerufene englische Arzt stellte den Tod Gwosdews fest, woraufhin „der Zar den Kopf schüttelte, den toten Narren einen schändlichen Hund nannte und sich weiter amüsierte.“ In diesem Fall beging Zar Iwan natürlich einen politischen Mord - wir wissen, dass er viele Fürsten und Bojaren beseitigte, die mit seiner Politik nicht einverstanden waren. Es ist bekannt, dass er einmal einem anderen Bojaren das Ohr abgeschnitten hat; einmal hat er einen anderen Höfling mit der Spitze seines Stabes in den Fuß gestochen. Weder ein heiliger Narr noch ein gewöhnlicher Hofnarr wurde normalerweise auf diese Weise behandelt.

Stich von Will Sommers von Francis Delaram, c. 1615–1624. Gemeinfrei Gemeinfrei

Am Hof Iwans des Schrecklichen wurden der Zar und seine Gäste von den Skomorochen unterhalten, Künstlern aus heidnischen Zeiten, die von der orthodoxen Kirche nicht geduldet wurden. Sie trugen lustige Kleider und Masken, führten komische Sketche auf, dressierten Bären, spielten Zimbeln, Tamburine, Domras, Rohrblätter und Gusli (russische Zithern).

Im 17. Jahrhundert blieb von den Skomorochen jedoch nur die Musik übrig: Die ersten Romanows waren fromme Herrscher und erlaubten keine Tänze und Masken in ihren Palästen.

Peter der Große und seine Faszination für Zwerge

„Die Hochzeit der Zwerge unter Peter dem Großen“ von Nikolaj Dmitriew-Orenburgsky. Links sind Peter der Große und seine Frau Katharina zu sehen. Nikolaj Dmitriew-Orenburgsky Nikolaj Dmitriew-Orenburgsky

Auch in Peters Russland lebten Zwerge weiterhin mit dem russischen Adel und den Zaren zusammen. Aus der 1710 erstellten „Liste der Zwerge, die sich in Moskau aufhalten“ geht hervor, dass zwei Zwerge der Zarin Praskowia Feodorowna (Frau von Iwan Alexejewitsch, Peters Halbbruder) und der Zarin Marfa Matwejewna (Frau des verstorbenen Zaren Feodor Alexejewitsch) gehörten. Auch in den Häusern der Bojaren - diese Familien gehörten dem alten Moskauer Adel an - lebten Zwerge. Insgesamt gab es in Moskau im Jahr 1710 nach Schätzungen 34 Hauszwerge.

Zwerge begleiteten auch den kleinen Zarewitsch (Fürst) Peter, der in den ersten Jahren seines Lebens nach den alten Moskauer Traditionen erzogen wurde. Als er heranwuchs, wurden Zwerge die ersten Soldaten seiner Armee, aus der später die berühmten Ismailowski- und Preobraschenski-Regimenter hervorgingen.

Als Peter neun Jahre alt wurde, schenkte ihm sein älterer Bruder, Zar Fjodor Alexejewitsch, den Hofnarren Komar („Mücke“, geboren als Jakim Wolkow), einen Kleinwüchsigen, der später der Legende nach den Zaren während des Aufstands der Moskauer Strelizen (königliche Garde) im Jahr 1682 rettete. Im November 1710 arrangierte Zar Peter eine sogenannte Zwergenhochzeit - Komar wurde mit der Zwergin der Zarin Praskowia Feodorowna verheiratet. Kurz vor der Hochzeit ordnete Peter folgendes an: „Zwerge, männliche und weibliche ... sollten in ganz Russland gesucht und nach St. Petersburg geschickt werden." Außerdem ordnete er an, für alle diese Zwerge angemessene Kleider anzufertigen. Auf diese Weise versammelte der Zar seine Gäste zu einer „Miniaturhochzeit“.

"Die Hochzeit der Zwerge unter Peter dem Großen", eine Radierung von Alexey Subow, 1711. Staatliches Puschkin-Museum der Schönen Künste Staatliches Puschkin-Museum der Schönen Künste

Am Tag der Hochzeit wurde das Paar nach dem orthodoxen Ritus getraut. An der feierlichen Prozession zur Kirche nahmen der Zar selbst, mehrere Minister und Bojaren sowie 72 Zwerge und Liliputaner teil, die alle verkleidet waren. Als sie zu Hause ankamen, um zu feiern, „besetzten die Zwerge, adrett und reich gekleidet in europäischen Gewändern“, mehrere kleine Tische in der Mitte des Saals, während Peter und seine Gäste an den Wänden saßen, um alles genau zu sehen - das Festmahl, den Tanz der Zwerge und dann den Zwergenkampf (der möglicherweise vorher arrangiert wurde, da die meisten Zwerge Schauspielerfahrung hatten). So grausam das Ganze heute auch erscheinen mag, für Peters Gäste, darunter der dänische Gesandte Just Juel, der es beschrieb, war nichts Ungewöhnliches dabei: „Alle Gäste, vor allem der Zar, konnten sich nicht genug amüsieren und wälzten sich beim Anblick der Verstümmelungen und Grimassen dieser 72 hässlichen Männer und Frauen fast vor Lachen auf dem Boden“, schrieb der dänische Gesandte aufgeregt.

Am 1. Februar 1724 fand die Beerdigung des Narren Komar statt - 14 Jahre nach seiner berühmten Hochzeit. Die Trauerfeier wurde von einem „winzigen Priester, der wegen seiner kleinen Statur absichtlich für diese Prozession ausgewählt worden war“, abgehalten. Der Verstorbene wurde in einem kleinen Sarg auf einem kleinen Schlitten getragen, der von Ponys gezogen und von den Hofpagen, jungen Burschen aus adligen Familien, angeführt wurde. Im Trauerzug befanden sich Reihen von Zwergen, angeführt von „Zwerg-Marschällen“ mit großen Stäben in den Händen, die größer waren als sie selbst. In krassem Gegensatz dazu liefen zu beiden Seiten des Zuges „etwa 50 riesige Gardisten mit brennenden Fackeln in der Hand“. Auch der Zar selbst nahm an der Prozession teil, zusammen mit Fürst Menschikow, aber sie trugen keine Trauerkleidung - denn Peter amüsierte sich anscheinend wieder einmal selbst: So warf er die Zwerge persönlich in den riesigen Schlitten, in dem sie zum Leichenschmaus gebracht werden sollten.

Dies war die letzte amüsante Zeremonie, an der Petrus teilnahm. Nach seinem Tod, unter den nachfolgenden Herrschern und vor allem unter Anna Ioannowna, die ebenfalls mit den Moskauer Traditionen aufgewachsen war, waren Zwerge und Gaukler weiterhin am Hof präsent. Unter Anna Ioannowna fand die Hochzeit des Hofnarren Golizyn und der Hofnärrin Buscheninowa statt, bei der die Frischvermählten in einem Eispalast übernachten mussten. Nach Annas Herrschaft gehörten die Hofnarren im Russischen Reich der Vergangenheit an.

Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: https://t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.