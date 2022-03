Deutsche Qualität: Wie deutsche Kriegsgefangene in russischen Städten Häuser bauten

Verschiedenen Quellen zufolge waren zwischen 2,5 und 3,5 Millionen Deutschstämmige Kriegsgefangene in den Lagern der NKWD-Direktion für Kriegsgefangene und Internierte untergebracht.

Sie errichteten Brücken und Häuser, bauten Straßen und arbeiteten im Bergbau. Auf diese Weise gab es zumindest einen kleinen Ausgleich für die Schäden, die der Infrastruktur des sowjetischen Staates während des von Deutschland verursachten Krieges zugefügt worden waren.

Fast alle in den ersten Nachkriegsjahren gebauten Flachbauten wurden als deutsche Häuser, und in einigen Orten des Landes werden sie auch als finnische Häuser bezeichnet. Mit ihrer Architektur versetzen sie viele Menschen in Erstaunen.

Pseudodeutsche Gebäude

Aber nicht alles, was deutsch aussieht, wurde auch von Deutschen gebaut. In den späten 1940er Jahren versuchten Architekten, neue Viertel mit niedrigen Gebäuden mit ihrer Umgebung zu verbinden - sie nutzten das Instrumentarium des Neoklassizismus, aber aus Gründen der Sparsamkeit in einer sehr zurückhaltenden Weise. Die Tatsache, dass die niedrigen Häuser als „deutsche Häuschen“ gelten, ist darauf zurückzuführen, dass sie eine Gemütlichkeit, Privatsphäre und Intimität ausstrahlten, die für die damaligen kriegsmüden russischen Städte nicht typisch war.

Nach dem Abriss von Gebäuden wurden etwa 20 Prozent des Stadtgebiets geräumt. Der akute Wohnungsmangel musste schnell behoben werden, und das alles inmitten eines Mangels an Baumaschinen und Facharbeitern. In Ermangelung von Standard-Fertigteilen waren diese Niedrighäuser die einzige Lösung.

Wer baute diese Niedrighäuser?

Kalinin Front. Die ersten gefangenen Deutschen wurden am Tag des Beginns der Offensivkämpfe in der Nähe von Moskau aufgenommen. Boris Wdowenko/MAMM/MDF/russiainphoto.ru/

Gewöhnliche deutsche Kriegsgefangene und wegen Kriegsverbrechen Verurteilte arbeiteten auf den Baustellen. Die meisten von ihnen wurden in Abwesenheit und gruppenweise vor Gericht gestellt und verurteilt.

Es ist offensichtlich, dass der Gesamtanteil der qualifizierten Bauarbeiter unter den Kriegsgefangenen nicht hoch war. Zwei Umstände spielten jedoch eine entscheidende Rolle bei der weit verbreiteten Rekrutierung von Deutschen auf Nachkriegsbaustellen. Der erste ist die starke russische Überzeugung, dass die Deutschen von Natur aus Meister aller Berufe sind und „alles gut können“. Zweitens bot die Arbeit auf dem Bau eine leichtere Behandlung als Kriegsgefangener, eine bessere Bezahlung und die Möglichkeit, die Deutschen mit Lebensmitteln zu versorgen. Als sie dies erfuhren, sagten viele Deutsche, sie seien Maurer, Gipser, Dachdecker usw., obwohl die meisten von ihnen vor dem Krieg wohl nie in solchen Berufen gearbeitet hatten. Die Rekrutierung von Kriegsgefangenen für den Wiederaufbau der zerstörten sowjetischen Städte war also erfolgreich.

Woronesch

Woronesch wurde am 25. Januar 1943 von den Nazis befreit. Im Jahr 1944 kamen die Deutschen erneut in die Stadt - etwa 25.000 Kriegsgefangene. Bis in die frühen 1950er Jahre restaurierten die Deutschen das fast völlig zerstörte Woronesch.

Sie restaurierten die Industriebetriebe - das Flugzeugwerk, die Kalinin-Fabriken, Dserschinski und das Unternehmen Syntheskautschuk. Auch bauten die Kriegsgefangenen die wichtigsten Gebäude in der Altstadt von Woronesch wieder auf: das Kino „Proletariat“, die Staatsbank, das Haus der Kommunikation, das Geschäft „Utjuschok", das Buchhaus, das Hotel „Woronesch“, die Bäckerei № 1, die Eisenbahnklinik und das Wohnheim des Medizinischen Instituts.

Google maps Google maps

Die Wohngebiete von Woronesch wurden während des Krieges zu 90 Prozent zerstört. Nach dem Krieg bauten die Deutschen die ersten Häuser in der Stadt - in den Straßen Leningradskaja, Ziolkowski, Begowaja, 1905, Deputatskaja, Krymskaja und anderen. Einige der zwei- und dreistöckigen Gebäude wurden mittlerweile abgerissen, während die Einwohner von Woronesch weiterhin in den erhalten gebliebenen Gebäuden leben.

Google maps Google maps

Der Lohn der Gefangenen hing von der Erfüllung der Norm ab. Der Satz für die Erfüllung von 50 Prozent der Norm betrug 10 Rubel pro Monat, 80 Prozent - 15 Rubel, 100 Prozent - 25 Rubel, für die Übererfüllung 50 Rubel. Für Gruppenführer und Spezialisten gab es gesonderte Auszahlungen. An den Ständen des Lagers konnten Lebensmittel, Tabak, Toilettenpapier und Schreibwaren gekauft werden. Geschwächte und kränkliche Häftlinge wurden in so genannten Erholungsgruppen mit besserer Verpflegung untergebracht. Sie arbeiteten vier Stunden am Tag.

1946 ordnete das NKWD der UdSSR die Erweiterung der Lagerbereiche und den Bau von Sportplätzen, Erholungsecken, Sommerklubs sowie die Anpflanzung von Obstbäumen, Sträuchern und Blumen an. Das Gelände eines der Lager war mit gepflasterten Wegen ausgestattet. Den Lagern wurde sogar Land mit einer Viehzucht und einem Gemüsefeld zugewiesen. Ein solcher Betrieb befand sich auf dem Staatsgut Maslowski.

Kasan

Eine der bekanntesten Baustellen, auf denen deutsche Kriegsgefangene eingesetzt wurden, war das Opernhaus am Freiheitsplatz. Bis zum Ende der 1940er Jahre arbeiteten dort bis zu 90 Personen. Auf der Baustelle wurden Baracken errichtet, und das gesamte Gelände wurde eingezäunt und mit Stacheldraht bewacht. Die Hauptaufgabe der Deutschen auf der Baustelle bestand in groben Arbeiten, während die reiche Innen- und Außenausstattung in den 1950er Jahren von einheimischen Bauleuten ausgeführt wurde.

Google maps Google maps

Das Haus in der Puschkina Straße, 22, dessen Erdgeschoss zu Sowjetzeiten als „Noten“-Laden diente, wurde von den Gefangenen gebaut. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es sich um deutsche Gefangene handelte, zumal sich die Baustelle des Opernhauses in unmittelbarer Nähe befand. Im benachbarten Viertel in der Bechterewa-Straße, 4 steht ein zweistöckiges Haus, das von Deutschen gebaut wurde.

Google maps Google maps

Die Deutschen haben auch in Derbyschki ihre Spuren hinterlassen. Sie errichteten zumeist zweistöckige Fachwerkhäuser und Kasernen. Später beteiligten sie sich am Bau von Häusern auf dem Platz der heutigen Straßen Lipatowa, Glawnaya, Prawdy und Chalesowa. Nur eine Straße von damals ist erhalten geblieben - Glawnaja 56a, obwohl es früher acht davon gab. Sie wurde 1946 gebaut, was die Version bestätigt, dass deutsche Kriegsgefangene an ihrem Bau beteiligt waren.

Sankt-Petersburg

Gefangene Deutsche in Leningrad. Archivfoto Archivfoto

Im Winter 1944 kamen die ersten deutschen Kriegsgefangenen nach Leningrad: zunächst von der Leningrader Front, dann von anderen Fronten, insbesondere von Stalingrad. Zunächst erledigten sie die einfachsten Arbeiten: Feuerholz hacken, Löcher ausheben und Ruinen abbauen. Und dann wurden die freien Arbeitskräfte für den Wiederaufbau der Stadt eingesetzt.

So bauten die deutschen Kriegsgefangenen die Kirche in der Kowensky-Gasse wieder auf, ihre Arbeit wurde für die Reparatur der Fassaden der Eremitage und die Restaurierung von Gatschina verwendet. Kriegsgefangene wurden auch beim Bau neuer Wohnungen in den Außenbezirken von Leningrad eingesetzt, obwohl die meisten der Bauarbeiter überhaupt kein Bauhandwerk erlernt hatten. Einige der von den Kriegsgefangenen errichteten Gebäude wurden von deutschen Ingenieuren entworfen. Doppelt beplankte Trennwände, dazwischen mit Schlacke bedeckt, und verputzte Außenwände. Natürlich handelte es sich dabei nur um provisorische Behausungen, die nur ein paar Jahre überdauern sollten, bis die Stadt wieder richtig aufgebaut war. Aber sie stehen noch heute.

St. Petersburg, Kowensky-Gasse, 7. Tulip (CC BY-SA 4.0) Tulip (CC BY-SA 4.0)

Sie wurden in gutem Glauben errichtet. In Leningrad kursierte eine Geschichte über einen Jungen, der einen deutschen Gefangenen auf der Baustelle fragte, warum er so gute Arbeit leiste, wo er doch in Kriegsgefangenschaft sei und ohnehin in seine Heimat zurückkehren würde. Der Deutsche antwortete (am Ende des Krieges sprach jeder Kriegsgefangene anständig Russisch), dass er als Deutscher und nicht als Russe gehen wolle.

Die Deutschen bauten auch „Stalinkas“ und beteiligten sich am Bau des „Dynamo"-Stadions, aber natürlich war es ihnen nicht erlaubt, Hochhäuser oder ernsthafte Objekte von strategischer Bedeutung zu bauen. Die Haltung der Leningrader gegenüber den Kriegsgefangenen ist überraschend. In den ersten Jahren wurden sie von der Kaserne bis zur Baustelle von einer verstärkten Eskorte begleitet, da sie den Zorn der Menge fürchteten, aber Ende der 1940er Jahre war dies nicht mehr nötig: Die gesamte Baukolonne wurde von nur einem Soldaten bewacht, und der Zaun um die Baustelle hatte keinen Stacheldraht.

Pixhere Pixhere

Interessant ist, dass deutsche Häftlinge daran gewöhnt waren, ihre Fenster nach außen zu öffnen. Das gleiche Prinzip wurde in der UdSSR angewandt. Die Menschen in Westeuropa sind von dieser Art des Öffnens der Fenster nicht überrascht - dort ist es üblich, die Fensterflügel während der Ruhezeit weit zu öffnen. Wir sollten jedoch bedenken, dass das Klima in Russland viel kälter ist und die Menschen die Fenster selten weit öffnen, und wenn, dann machen sie sie gewohnheitsmäßig auf.

Handwerker (CC BY-SA 3.0) Handwerker (CC BY-SA 3.0)

Jekaterinburg

In der Zone der Lagerabteilung Nr. 5. Archiv des Föderalen Sicherheitsdienstes des Gebiets Swerdlowsk Archiv des Föderalen Sicherheitsdienstes des Gebiets Swerdlowsk

Im Mai 1942 begann die Ankunft der Kriegsgefangenen im Ural. Während der Kampfhandlungen war dies der günstigste Ort für die Einrichtung von Lagern für die Kriegsgefangenen der feindlichen Armeen.

Von 1942 bis Anfang 1956 gab es in der Region Swerdlowsk 14 Lager, in denen etwa 100.000 Menschen untergebracht waren (etwa 65.000 Deutsche, der Rest kam aus Ungarn, Rumänen, Italiener und sogar aus Japan).

Im Lesesaal der Lagerabteilung Nr. 2. Archiv des Föderalen Sicherheitsdienstes des Gebiets Swerdlowsk Archiv des Föderalen Sicherheitsdienstes des Gebiets Swerdlowsk

Die wirklichen Kriegsverbrecher wurden im Mittleren Ural festgehalten. Viele von ihnen dienten in speziellen Strafeinheiten - benannt nach ihrer früheren Einheit: der Infanteriedivision „Das Reich", der dritten Panzerdivision der SS „Totenkopf“, der fünften Jägerdivision „Großdeutschland“. Auch die Gestapo, die Abwehr und andere Mitarbeiter von Sonderdiensten verbüßten hier ihre Strafe.

Alle Objekte wurden in hoher Qualität und innerhalb enger Fristen gebaut. Die Kriegsgefangenen leisteten einen wesentlichen Beitrag zum Bau der Hauptstadt des Urals. Dutzende von Großobjekten wurden von den Kriegsgefangenen in Swerdlowsk gebaut. Dazu gehörten das Zentralstadion und das Stadion „Metallurg“, das Gebäude der Feuerwehrakademie, ein öffentliches Badehaus in der Perwomaiskaja-Straße, eine Brücke über den Fluss Iset in der Belinskogo-Straße, ein Regierungshaus im Dorf Maly Istok (heute eine Vorstadtresidenz des Gouverneurs der Region).

Stadion in Jekaterinburg. Wladislaw F. (CC BY-SA 3.0) Wladislaw F. (CC BY-SA 3.0)

Die Deutschen bauten die Gebiete Tschkalowski und Oktjabrski praktisch vollständig auf, und die von ihnen errichteten Häuser an der Lenin-Allee (vom Ural-Polytechnikum bis zur Oststraße) gehören zu Recht zum „goldenen Fundus“ der sowjetischen Neoklassik. Und es gibt auch viele typische Wohn- und öffentliche Gebäude sowie Industriebauten, die auf ihr Konto gehen.

