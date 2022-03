Welche Rolle hat Wyborg in der russischen Geschichte gespielt? (FOTOS)

Wyborg ist eine der kulturell buntesten Städte in ganz Russland. Hier stehen schwedische Gebäude neben solchen aus dem Russischen Reich, der Finnischen Republik und der Sowjetunion.

Torgils Knutsson-Denkmal in Wyborg. Legion Media Legion Media

Die Stadt wurde 1293 während eines der schwedischen Kreuzzüge in das Land der karelischen Heiden gegründet. Damals gab der Heerführer Torkel Knutsson den Auftrag, auf der kleinen Insel eine Burg zu errichten, die in der Folge zum Symbol der Stadt wurde.

Wyborg, 1550-1560. Gemeinfrei Gemeinfrei

Mehr als fünf Jahrhunderte lang gehörte Wyborg zu Schweden und war eine der größten, wichtigsten und schönsten Städte des Königreichs. Die Republik Nowgorod hatte unzählige Male versucht, den strategisch wichtigen karelischen Vorposten einzunehmen - vergeblich.

Ein Blick auf die Belagerung am 23. Juni 1710. Gemeinfrei Gemeinfrei

Erst 1710, auf dem Höhepunkt des Großen Nordischen Krieges zwischen Russland und Schweden, fiel die uneinnehmbare Festung schließlich nach fast dreimonatigen Kämpfen. Gemäß dem Nystad-Vertrag von 1721 wurden Wyborg und eine Reihe anderer karelischer Gebiete an den russischen Zaren abgetreten.

Wyborg Damm. The Library of Congress The Library of Congress

Die Stadt lag praktisch an der Grenze zum rachedurstigen Schweden und schirmte St. Petersburg, die neue Hauptstadt des russischen Reiches, vom Norden her ab. Da die alte Burg keine wichtige Verteidigungsfunktion mehr hatte, wurden in Wyborg mächtige militärische Befestigungsanlagen errichtet - die so genannte „Annenkrone“.

Wyborg Damm. The Library of Congress The Library of Congress

1743 erlitt Schweden eine Niederlage gegen Russland, die es eine Reihe finnischer Gebiete kostete, die in das neu gebildete Gouvernement Wyborg mit der Stadt als Verwaltungszentrum einbezogen wurden.

Bahnhof. Gemeinfrei Gemeinfrei

Der russisch-schwedische Krieg von 1808 bis 1809 führte dazu, dass Schweden ganz Finnland erhielt, das als Großherzogtum Finnland bekannt wurde. Zwei Jahre später, nach dem Friedensschluss, beschloss Alexander I., Altfinnland zusammen mit Wyborg dem Großherzogtum anzugliedern. Obwohl er sich dessen damals nicht bewusst war, hatte der alte Monarch damit eine tickende Zeitbombe gelegt, die später in den 1930er Jahren zu einem Bürgerkrieg führen sollte.

Alter Rathausplatz. Gemeinfrei Gemeinfrei

Zum Zeitpunkt des Untergangs des Russischen Reiches war Wyborg eines der am weitesten entwickelten Industriezentren Nordwesteuropas. Bis 1917 war die Einwohnerzahl auf 50.000 angewachsen, von denen 81 Prozent Finnen, 10 Prozent Schweden und nur 6,5 Prozent Russen waren.

Marschall Carl Gustaf Emil Mannerheim in Wyborg. Gemeinfrei Gemeinfrei

Am 6. Dezember 1917 erklärte Finnland, zu dem Wyborg gehörte, seine Unabhängigkeit von Sowjetrussland, und nur zwei Monate später brach der Bürgerkrieg aus. Die Stadt war zu einer der letzten Hochburgen der Roten Garde geworden, und ihr Fall Ende April läutete das Ende des Konflikts ein. Im Verlauf der Schlacht um Wyborg wurden auf beiden Seiten Kriegsverbrechen begangen. Als Reaktion auf die Hinrichtung von 30 politischen Gefangenen durch die Roten richteten die Weißen im Gegenzug mehr als 300 Menschen hin - darunter auch friedliche Zivilisten.

Finnische Truppen in Wyborg, August 1941. Gemeinfrei Gemeinfrei

Die Nähe der zweitwichtigsten Stadt der UdSSR zu Finnland - Leningrad (heute St. Petersburg) - bereitete der sowjetischen Regierung in den 1930er Jahren große Sorgen. Schließlich wurden sowohl die Karelische Straße als auch Wyborg zum Schauplatz der Schlacht zwischen der Roten Armee und den finnischen Streitkräften während des Winterkriegs. Am 13. März 1940, als beide Seiten einen Friedensvertrag unterzeichneten, tobten in Wyborg schwere Kämpfe.

Finnische Truppen in Wyborg. Getty Images Getty Images

Ende August 1941 bezog die finnische Armee, die an Hitlers „Operation Barbarossa“ teilnahm, Stellung in der Stadt und hielt sie für die nächsten drei Jahre. Am 20. Juni 1944 wurde sie schließlich von den sowjetischen Streitkräften befreit. Für die Stadt, die so viel durchgemacht hatte - sie wechselte mehrmals den Besitzer -, wurde der Traum vom Frieden endlich Wirklichkeit.

Sowjetische Truppen während der Schlacht um die Stadt, 1944. Sergej Schimansky/Sputnik Sergej Schimansky/Sputnik

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.