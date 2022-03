Wer besaß in der Sowjetunion Autos ausländischer Hersteller? (FOTOS)

Obwohl in der Sowjetunion jeder von einem eigenen Auto träumte, konnten es sich nur wenige leisten, eines zu kaufen. Autos waren im Allgemeinen teuer, und die Beschaffung eines Autos war äußerst schwierig.

Im Ausland hergestellte Fahrzeuge wurden aus verschiedenen Gründen in die Sowjetunion importiert. In den ersten Nachkriegsjahren gab es einen Zustrom von im Ausland hergestellten Autos, die als Kriegsbeute in die UdSSR kamen.

Der Mercedes W143 ist ein solches Beispiel. Er wurde in den späten 1930er Jahren in Deutschland hergestellt. Einige dieser Autos gelangten nach Ende des Zweiten Weltkriegs in die Sowjetunion. Der Mercedes W143 wurde auch durch die sowjetischen Spionageserie „Siebzehn Augenblicke des Frühlings“ (1973) bekannt.

In der Sowjetunion wurden vor allem gebrauchte ausländische Autos gehandelt, da es für niemanden in der UdSSR möglich war, ein brandneues ausländisches Auto im Ausland zu kaufen. Doch wie bereits eingangs erwähnt, gab es einige bemerkenswerte Ausnahmen.

Der erste Kosmonaut der Welt, Held der Sowjetunion, Pilot-Kosmonaut der UdSSR Juri Gagarin mit einem französischen Matra-Sportwagen, der ihm am Denkmal der Eroberer des Weltraums auf dem Prospekt Mira überreicht wurde. Walentin Mastjukow/TASS Walentin Mastjukow/TASS

Der erste Mann im Weltraum, Juri Gagarin, besaß ein neues Matra Jet Sportcoupé, ein Geschenk des französischen Raumfahrtunternehmens Matra. Der elegante Wagen des Automobilherstellers René Bonnet war einzigartig und weckte die Neugier der sowjetischen Bevölkerung, die jede Gelegenheit nutzte, um den Wagen aus der Nähe zu bestaunen.

Für die meisten Sowjetbürger war der Kauf eines Neuwagens aus dem Ausland ein Luxus, den sie sich nicht leisten konnten. Einige konnten sich jedoch einen Gebrauchtwagen kaufen, auch wenn dieser ebenfalls einen hohen Preis hatte.

Der berühmte sowjetische Sänger und Schauspieler Wladimir Wisotzki besaß in seinem Leben drei im Ausland hergestellte Autos.

Renault 16. Xabi Rome-Hérault (CC BY 3.0) Xabi Rome-Hérault (CC BY 3.0)

Die französische Schauspielerin Marina Wladi, Wisotzkis Ehefrau, kaufte einmal einen Renault 16TS für ihren Mann. Unglücklicherweise hatte Wisotzki mit dem Auto einen Unfall und es ging zurück nach Frankreich, wo es repariert und verkauft wurde.

BMW 2500. nakhon100 (CC BY 2.0) nakhon100 (CC BY 2.0)

Danach erwarb der sowjetische Sänger zwei BMW 2500v SST, während er in Deutschland auf Tournee war. Wisotzki kaufte gleich zwei Wagen, weil er ein Auto als Ersatzteillager benötigte, da es in der UdSSR unmöglich war, Ersatzteile für das Modell zu finden.

Eine Wachsfigur von Vladimir Vysotsky neben seinem Mercedes Benz 350 W 116 ist im Museum im Wysozki Business Center in Jekaterinburg ausgestellt. Pawel Lisizyn/Sputnik Pawel Lisizyn/Sputnik

Schließlich kaufte Wisotzki einen Mercedes-Benz 450 SEL W116, der 1974 produziert wurde. Der Wagen war für damalige Verhältnisse außergewöhnlich: Er war mit ABS, Luftfederung, Automatikgetriebe und einem 6,9-Liter-Motor mit 286 PS ausgestattet.

Wisotzki fuhr diese Rarität auf den Straßen Moskaus bis Ende 1979, als er auch damit einen Unfall hatte. Der Wagen wurde anschließend repariert und ins Ausland verkauft.

Gewöhnliche Sowjetbürger (die wenigen, die viel Geld verdienten) konnten gebrauchte Autos ausländischer Hersteller kaufen, ohne dafür unbedingt ins Ausland gehen zu müssen. Wenn ausländische Diplomaten, Geschäftsleute und Journalisten die Sowjetunion verließen, konnten sie ihre Autos innerhalb der UdSSR über das spezielle sowjetische Büro des Diplomatischen Korps verkaufen.

Um diese Autos zu kaufen, brauchten Sowjetbürger viel Geld (legal verdient und ordnungsgemäß deklariert) und, was ebenso wichtig war, die richtigen Verbindungen, Leute, die den Kauf erleichtern konnten.

Ford Taunus 17M. ChiemseeMan ChiemseeMan

Dieser Ford Taunus 17 M war ein solches Auto.

Obwohl es unmöglich ist, genau zu sagen, wem diese exotischen ausländischen Autos gehörten, gibt es Fotos von einigen Modellen mit sowjetischen Kennzeichen.

Porsche 911. Charles01 (CC BY-SA 3.0) Charles01 (CC BY-SA 3.0)

Victor Louis, ein Journalist auf der Gehaltsliste des KGB, soll diesen seltenen Porsche 911 in der UdSSR besessen haben.

Porsche 914. Clemson (CC BY 2.0) Clemson (CC BY 2.0)

Der sowjetische Ozeanologe Alexander Werschinski restaurierte diesen Porsche 914 und fuhr ihn anschließend.

230 Cedric. Ypy31 Ypy31

Ein sowjetischer Autoliebhaber kaufte einem ausländischen Diplomaten nach einem Verkehrsunfall einen Buick Riviera GS ab, restaurierte ihn und stellte ihn später in den Straßen von Moskau aus.

In den 1970er Jahren gelangten auch einige japanische Autos in die UdSSR. Dieser Datsun Cedric ist ein solches Beispiel.

Das Hauptproblem bei der Anschaffung ausländischer Autos in der Sowjetunion war neben dem hohen Preis der Mangel an Ersatzteilen und die damit verbundenen hohen Wartungskosten. Die Reparatur ausländischer Autos in der UdSSR konnte so viel kosten, wie ein durchschnittlicher Sowjetbürger in ein paar Monaten verdiente. Doch das waren wiederum nicht die Sowjetbürger, die es sich leisten konnten, Porsche, Land Rover oder andere exotische Modelle auf den Straßen der UdSSR zu fahren.

Daher waren ausländische Autos auf sowjetischen Straßen bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1990 eher die Ausnahme als die Regel. Erst danach öffneten sich die Schleusen.

