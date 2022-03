Wie wurde der Sohn von Katharina der Großen zum Malteserritter?

An einem Novembertag im Jahr 1796 fuhren mehrere Kutschen vor dem Gatschina-Palast vor, in dem Zar Paul I. von Russland residierte. Der Lakai berichtete dem Zaren, dass die Ritter des Souveränen Militärischen Hospitalordens vom Heiligen Johannes von Jerusalem um eine Audienz baten. Malteserritter Graf Giulio de Litta leitete die Delegation.

Was trieb die Malteserritter, Mitglieder eines katholischen Ordens, zu einem Kaiser eines orthodoxen Landes? Wie sich herausstellte, war dieser Schritt Teil eines groß angelegten politischen Plans, der für Paul I. schließlich in einer Katastrophe mündete.

Der Zar als Protektor

„Paul I. in Krönungsgewändern“ von Wladimir Borowikowsky. Paul trägt hier die purpurrote Robe eines Malteserritters mit einem großen Malteserkreuz darauf. Russisches Museum Russisches Museum

Semjon Poroschin, der Tutor von Großherzog Paul, schrieb 1765, als der Großherzog gerade neun Jahre alt war: „Ich las seiner Hoheit das Buch über den Malteserorden vor. Danach amüsierte er sich, indem er sich als Malteserritter ausgab." Es handelte sich um die „Geschichte der Johanniterritter“ von René-Aubert Vertot, dem Historiker der Malteserritter. Das Buch beeindruckte den kleinen Paul so sehr, dass er sein ganzes Leben lang von den Malteserrittern fasziniert blieb.

Im späten 18. Jahrhundert befanden sich die Malteserritter in drastischen finanziellen Schwierigkeiten. Der Orden war zuvor in Frankreich infolge der Französischen Revolution abgeschafft worden, und die neue französische Regierung beschlagnahmte 1792 sein Vermögen und seinen Besitz. Im Jahr 1796 wurde Graf Giulio de Litta nach Russland geschickt, um über mögliche Hilfe zu verhandeln - mit faszinierenden Ergebnissen.

Paul I., begeistert von der Anerkennung durch die Malteserritter und wahrscheinlich noch mehr von dem romantischen Bild wandernder Ritter, die um Hilfe bitten, gründete das „Russische Großpriorat" zur Unterstützung des Ordens. Ab August 1797 stammten etwa 90 Prozent der Einnahmen des Ordens aus Russland. In Anerkennung dieser Tatsache stattete Graf Litta dem Zaren im November 1797 einen weiteren feierlichen Besuch ab. In Begleitung mehrerer Malteserritter überbrachte Litta den Dank von Ferdinand von Hompesch, dem amtierenden Großmeister des Ordens, und bat Paul, sich zum Protektor des Ordens zu erklären, was der Zar auch tat.

Porträt des Grafen Giulio Litta (1763-1839). Eremitage-Museum Eremitage-Museum

Paul I. wurde jedoch erst Großmeister des Ordens, als Malta von Napoleon erobert wurde. Dies geschah ziemlich abrupt im Juni 1798. Ferdinand von Hompesch, der Großmeister, wurde zum Rücktritt gezwungen.

Ein unerwünschter Großmeister

La Valletta, die Hauptstadt von Malta, um 1890. Universal History Archive/Getty Images Universal History Archive/Getty Images

Paul I. war außer sich vor Wut, als er von der Eroberung Maltas erfuhr, der Insel, die er fast als sein Eigentum betrachtete. Zur gleichen Zeit blockierte die englische Flotte unter Admiral Nelson die Insel vom Meer aus, und das Osmanische Reich versuchte, die griechisch-ionischen Inseln von Frankreich zu übernehmen. Unter diesen Umständen begann Paul I. mit der Planung eines militärischen Bündnisses mit England und den Osmanen gegen Frankreich.

Die Malteserritter, die von ihrer Insel getrennt waren, reisten in Scharen nach St. Petersburg, um ihren Beschützer um Hilfe zu bitten. Der Zar schenkte den Rittern einen prächtigen Palast in St. Petersburg. Papst Pius VI., der für die Ernennung des neuen Großmeisters zuständig war, war am Erhalt des Ordens interessiert - und deshalb wurde entgegen allen Regeln ein orthodoxer Zar, der in zweiter Ehe verheiratet war und Kinder hatte, zum neuen Großmeister ernannt. Die Zeremonie fand am 29. November 1798 statt.

Porträt von Paul I. als Großmeister des Malteserordens. 1801, von Salvatore Tonci. Legion Media Legion Media

Außerdem wurde der Titel des Großmeisters in den offiziellen Titel des russischen Kaisers aufgenommen, und das Malteserkreuz wurde in das Emblem des russischen Reiches integriert. Paulus träumte offenbar davon, alle christlichen Mächte Europas unter seiner Führung gegen das revolutionäre Frankreich und Napoleon persönlich zu vereinigen. Der Orden des Heiligen Johannes von Jerusalem wurde in das russische Ordenssystem aufgenommen, und die Verleihung des Malteserkreuzes wurde zu einem Zeichen der besonderen Anerkennung durch Paul von Russland.

Paul wurde jedoch nur de facto Großmeister. Er wurde nie in die Liste der offiziellen Großmeister des Ordens aufgenommen, und seine Zeit als solcher war leider sehr kurz.

Doppelter Verrat

Die "maltesische Krone", die Paul I. als Großmeister des Malteserordens verwendete. Wladimir Astapkowitsch/Sputnik Wladimir Astapkowitsch/Sputnik

Als Paul Großmeister des Ordens wurde, betrachtete er Malta sofort als russisches Territorium - obwohl es immer noch von der französischen Garnison kontrolliert und von der englischen Flotte vom Meer aus blockiert wurde. Konnte der Kaiser wirklich so naiv sein? Wahrscheinlich nicht, denn er plante gerade einen militärischen Feldzug zusammen mit Franz II., dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und gleichzeitig Kaiser von Österreich. Franz II. war auch ein ehemaliger Beschützer des Malteserordens und schickte ihm in seinem Namen und in Anerkennung von Pauls Status als Großmeister eine einzigartige Reliquie - die rechte Hand Johannes des Täufers - die Hand, mit der angeblich Jesus Christus im Wasser des Jordan getauft wurde. Die Hand existiert noch heute und wird im Kloster Cetinje in Montenegro aufbewahrt.

Die rechte Hand des Hl. Johannes des Täufers in einem Kloster in Montenegro. Bojan Brecelj/Corbis/Getty Images Bojan Brecelj/Corbis/Getty Images

Im Jahr 1799 begannen Russland und Österreich gemeinsam den Krieg gegen Napoleon in Italien. Alexander Suworow, der unbesiegbare russische Feldherr, wurde von Paul I. nach Europa geschickt, um die russische Armee zu befehligen. Doch Russland wurde verraten. Nach der mühsamen Überquerung der Alpen fand sich Suworow in der Schweiz wieder und wurde von seinen österreichischen Verbündeten im Stich gelassen. Russland war bereit, aus der antinapoleonischen Koalition auszusteigen, als im September 1800 der endgültige Schlag erfolgte: England eroberte Malta und Paul brach alle diplomatischen Beziehungen zu England ab.

Der Woronzow-Palast in St. Petersburg, den Paul I. den Malteserrittern schenkte. A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Pauls Position als Großmeister des Malteserordens und sein Wunsch, Malta als Bollwerk im Mittelmeerraum zu kontrollieren, brachten Russland schließlich nur noch Unannehmlichkeiten. Paul wandte sich von England ab und schlug seinem Feind von gestern, Napoleon Bonaparte, vor, Russland und Frankreich sollten sich gegen England verbünden. Napoleon war dazu bereit und bot Paul einen Plan zur Eroberung Britisch-Indiens an. Der Plan war bereits im Gange, als der britische Geheimdienst erfolgreich an der Ermordung von Paul I. mitwirkte.

Die Malteserkapelle in St. Petersburg. kartarf.ru

Alexander I., Pauls Sohn und als Thronfolger der nächste Kaiser, war nicht erpicht darauf, die Malteserritter zu unterstützen. Er übernahm nicht den Status des Großmeisters des Ordens, blieb aber noch zwei Jahre lang, bis 1803, dessen Protektor. Das Malteserkreuz wurde aus dem Emblem des Russischen Reiches entfernt, und 1817 wurde der Orden des Heiligen Johannes von Jerusalem aus der Liste der russischen Orden gestrichen. Am Ende prallten Pauls Träume vom Rittertum und von ritterlichen Ehren auf die harte Realität der europäischen Beziehungen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.