„Wir werden euch begraben“: Was Nikita Chruschtschow wirklich meinte

Der sowjetische Führer war nicht vorsichtig in seinen Äußerungen und schockierte die Welt in leidenschaftlichen Reden manchmal mit Behauptungen, die als nukleare Bedrohung oder Kriegsankündigung aufgefasst werden konnten... Aber in Wirklichkeit waren sie es nicht.

Bevor Nikita Chruschtschow Erster Sekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion wurde (kurz gesagt, der sowjetische Staatsführer), baute er seine politische Karriere Schritt für Schritt von ganz unten auf. Er stammte aus einer Bergarbeiterfamilie in Südrussland und war ein Mann des Volkes. Unkompliziert wie er war, benutzte er eine sehr volkstümliche Sprache, die nicht der Etikette der Diplomatie entsprach und die Menschen in der ganzen Welt nicht selten schockierte.



Chruschtschow war berühmt für seine exzentrischen Formulierungen und sein sehr aufrichtiges Verhalten, das sich politische Persönlichkeiten von so hohem Rang normalerweise nicht erlauben. Es gibt sogar Mythen und Fake-News über ihn, die unglaublich weit verbreitet sind – wie zum Beispiel, dass er während einer UN-Rede mit einem Schuh auf das Rednerpult schlug, was in Wirklichkeit nie passiert ist.

Nikita Chruschtschow und Fidel Castro bei einem Sportereignis.

Es gab auch eine andere berühmte Begebenheit – als Chruschtschow Nixon versprach, er werde den Amerikanern „Kusmas Mutter zeigen“. Damals benutzte der sowjetische Staatschef eine volkstümliche Redewendung (und brachte dessen Bedeutung ein wenig durcheinander), was Übersetzer und Zuhörer verwirrte.

Chruschtschow hat nie gezögert, die sowjetischen Ambitionen, mit dem Westen zu konkurrieren, zu äußern. Er war nicht vorsichtig in der Wahl seiner Worte, und ein Ausspruch von ihm war besonders merkwürdig: „Wir werden euch begraben.“

Wann hat er das gesagt?

Wenn ein einflussreicher Staatsführer inmitten des Kalten Krieges sagt: „Wir werden euch begraben“, kann das nicht ohne große internationale Aufmerksamkeit bleiben. Und Chruschtschow sagt dies provokativ vor einer Gruppe von Ausländern.

Am 26. November 1956 ergriff Chruschtschow bei einem Empfang für westliche Diplomaten das Wort. Das Time Magazine bezeichnete sein Auftreten als kämpferisch und schrieb, der „stämmige“ Chruschtschow habe „eine unbeherrschte Rede gehalten, die ebenso bedrohlich war, wie sie verriet.“ Während seiner Rede verließen mehrere Diplomaten den Saal.

Seine Rede war eine Antwort auf westliche Äußerungen über die Anwesenheit sowjetischer Truppen in Ungarn und anderen Ländern Osteuropas. „Sie beschuldigen uns, uns in die inneren Angelegenheiten Ungarns einzumischen. Sie finden die schrecklichsten Worte, um uns zu beschuldigen. Aber wenn die Briten, Franzosen und Israelis den Ägyptern die Kehle durchschneiden, dann ist das nur eine Polizeiaktion zur Wiederherstellung der Ordnung“, sagte er.

Nikita Chruschtschow und J. F. Kennedy.

„Ihr sagt, wir wollen Krieg, aber ihr habt euch in eine Position gebracht, die ich als idiotisch bezeichnen würde“, sagte er und nahm die sowjetische Agenda in Schutz. „Aber wir wollen nicht davon profitieren. Wenn Sie Ihre Truppen aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien abziehen – ich spreche von den amerikanischen Truppen – werden wir nicht einen Tag länger in Polen, Ungarn und Rumänien bleiben.“

Die westlichen Medien verbreiteten die lange und bedeutungsvolle Rede jedoch in sarkastischer Weise und der Ausspruch „Wir werden euch begraben!“ wurde ohne Kontext in viele Schlagzeilen gesetzt.

In Wirklichkeit begann Chruschtschow seine Rede an „die kapitalistischen Staaten“ gewandt mit der Behauptung, „wir sind Bolschewiken“ und sagte: „Ob es Ihnen gefällt oder nicht, die Geschichte ist auf unserer Seite. Wir werden euch begraben!“

Wer wird wen begraben?

Die Amerikaner betrachteten Chruschtschows Äußerung als Bedrohung, ja sogar als Drohung mit einem Atomkrieg, und schienen wirklich besorgt zu sein. Später, während Chruschtschows Besuch in den USA im Jahr 1959, sagte der damalige Bürgermeister von Los Angeles, Norris Poulson, zu Chruschtschow: „Wir sind nicht einverstanden mit Ihrem viel zitierten Satz ,Wir werden Sie begrabenʻ. Sie werden uns nicht begraben und wir werden Sie nicht begraben. Wir sind mit unserem Lebensstil zufrieden. Wir sind uns seiner Unzulänglichkeiten bewusst und versuchen stets, ihn zu verbessern. Aber wenn wir herausgefordert werden, werden wir bis zum Tod kämpfen, um ihn zu erhalten.“

Dieser Satz wurde von Sting in seinem berühmten Lied Russians aus dem Jahr 1985 aufgegriffen, das folgende Worte enthält:

In Europa und Amerika wächst das Gefühl der Hysterie,

Darauf ausgerichtet, auf alle Bedrohungen zu reagieren.

In den rhetorischen Reden der Sowjets

Sagte Herr Chruschtschow: Wir werden euch begraben!

Ich schließe mich diesem Standpunkt nicht an.

Es wäre so dumm, so etwas zu tun,

Wenn die Russen ihre Kinder auch lieben.

Die weitverbreitete Unkenntnis des Kontexts führte zu der Annahme, dass die Sowjets alle Amerikaner töten und begraben würden, was mit Sicherheit nicht stimmt und auch nicht von Chruschtschow gemeint war. In einer Rede, die er 1959 in Jugoslawien hielt, wiederholte Chruschtschow diesen Ausspruch und erklärte, er habe nicht gemeint, dass mit einer Schaufel ein echtes Grab ausgehoben werden würde. „Was ich im Sinn hatte, waren die Aussichten für die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft. Der Sozialismus wird unweigerlich auf den Kapitalismus folgen“, erklärte er.

Chruschtschow spricht vor den Vereinten Nationen (ohne Schuh in seiner Hand).

Er meinte damit, dass die Bolschewiki und der Kommunismus im weiteren Sinne überleben würden, während der Kapitalismus dem Untergang geweiht sei. Dies war nicht Chruschtschows eigene Idee und absolut keine Drohung gegenüber dem Westen. Chruschtschow paraphrasierte Karl Marx, der zu sagen pflegte, dass das Proletariat der Totengräber des Kapitalismus sei.

Manchmal wird fälschlicherweise angenommen, dass der Ausspruch „Wir werden euch begraben“ nur während der Chruschtschow-Rede vor der UNO im Jahr 1960 geäußert wurde. Das ist jedoch falsch, denn er verwendete die Redewendung wiederholt.

„Lasst uns reden, lasst uns streiten, aber lasst uns die Fragen der allgemeinen und vollständigen Abrüstung regeln und lasst uns den Kolonialismus begraben, der ein Fluch für die ganze Menschheit ist“, sagte er.

