Wer ist die „Kusmas Mutter“ und warum wollte Chruschtschow sie den USA zeigen?

Dies ist die wahre Geschichte, wie ein russischer Volksausdruck weltberühmt wurde und die US-Regierung in große Verwirrung stürzte.

„Wir werden Ihnen ,Kusmas Mutterʻ zeigen!“, sagte Nikita Chruschtschow 1959 zu Richard Nixon und schockierte damit die ganze Welt, allen voran die Dolmetscher.



Es handelt sich um eine alte russische Redensart: „Показать кузькину мать“ (Pokasátj kúskinu matj) und bedeutet „jemandem eine Lektion erteilen“ oder „jemanden auf brutale Weise bestrafen“. Eine ähnliche Redewendung lautet: „Показать, где зимуют раки“ (Pakasátj, gdje simújut ráki) - „Zeigen, wo Krebse überwintern“.

In der Folklore gilt Kusma (oder in der Koseform Kuska) als ein wütender und kämpferischer Kerl. Zur gleichen Zeit bezeichnen die Bauern mit Kuska den Getreide-Laubkäfer (Anisoplia austriaca), der die Ernte befällt und zerstört. Die „Mutter“ dieses Kuskas gilt als etwas noch Schlimmeres. Es ist also eine sehr ernste Angelegenheit, wenn man jemanden mit der „Kuskas Mutter“ droht.

Warum hat Chruschtschow das gesagt?

Kommen wir nun zu unserer Hauptgeschichte und erklären, warum „Kuskas Mutter“ in die Geschichte eingegangen ist. Doch zunächst einige Hintergrundinformationen: 1959 besuchte der amerikanische Vizepräsident Nixon die UdSSR, um über die bevorstehende Reise Chruschtschows in die USA zu verhandeln. Der sowjetische Staatschef lud Nixon zur amerikanischen Handels- und Kulturmesse ein, die im Sokolniki-Park stattfand.

Nikita Chruschtschow und der US-Vizepräsident Richard Nixon, 1959 AP AP

Beim Rundgang diskutierten Chruschtschow und Nixon über die amerikanische Küche und Haushaltsgeräte. Nixon war stolz auf die neueste amerikanische Innovation – den Geschirrspüler. Chruschtschow war nicht sehr glücklich über diesen „Luxusartikel“. Er bestand darauf, dass es in der sowjetischen Industrie um wesentlich wichtigere Produkte gehe. Er fragte sarkastisch, ob die Amerikaner eine Maschine hätten, „mit der man sich das Essen in den Mund schieben“ könne.

Chruschtschow und Nixon diskutierten auch über die Lebensbedingungen der Menschen – was ist besser: Eigenheim oder Mietwohnung? (Chruschtschow revolutionierte die Lebensweise der sowjetischen Bevölkerung durch sein Wohnungsbauprogramm und den Bau für die damalige Zeit konfortabler Mietwohnungen, die im Volk als „Chruschtschowka“ bezeichnet wurden). Der sowjetische Führer wollte diesen unausgesprochenen Wettbewerb mit den USA unbedingt gewinnen.

Man kann sich kaum eine kompliziertere Situation für einen Dolmetscher vorstellen: Wie soll man diese Redensart übersetzen, ohne einen internationalen Skandal zu verursachen? Einer Version zufolge übersetzte der Dolmetscher den Text wörtlich mit „Kusmas Mutter“. Verwirrt konnte Nixon (und der Rest der Welt) nur raten, wer diese „Frau“ war.

Nikita Chruschtschow während seines Besuchs in den USA, 1959 Vasily Yegorov/TASS Vasily Yegorov/TASS

Der Dolmetscher Juri Lepanow besteht jedoch darauf, dass er Nixon den Ausspruch korrekt übersetzt habe, „um zu zeigen, was Sache ist“.

Was hat Chruschtschow damit gemeint?

Später, während seines Besuchs in den USA, verwendete Chruschtschow diesen Ausdruck erneut. Er wurde in Begleitung des US-Botschafters bei der UNO, Henry Cabot Lodge, durch Los Angeles gefahren. Auch hier ging es darum, das Leben der einfachen Leute zu beobachten. Als Chruschtschow die Stadt, die gepflegten Rasenflächen und Privathäuser sah, sagte er: „Ja, natürlich, alles ist ordentlich, alles ist sauber, und die Leute sind gut gekleidet. Aber was soll's! Wir werden Euch ,Kusmas Mutterʻ zeigen...“

Plötzlich wandte sich Chruschtschow an seinen eigenen Dolmetscher, Viktor Suchodréw, und erklärte: „Als ich mit Nixon in der Ausstellung war, wurde er [der Ausspruch] falsch übersetzt. Es ist ganz einfach: ,Wir werden Euch etwas zeigen, was Ihr noch nie gesehen habt.ʻ“.

Besuch der sowjetischen Delegation in den USA, 1959. Auf dem Archivbild (v.l.n.r.): US-Vizepräsident Richard Nixon, Dwight Eisenhower und Nikita Chruschtschow. TASS TASS

„Ich war einen Moment lang wie erstarrt: Ich hatte diese Interpretation des Ausdrucks noch nie in einem Wörterbuch gesehen“, sagte Suchodréw. Chruschtschow hatte einfach eine neue Bedeutung für die berühmte Redewendung gefunden. Er wollte damit sagen, dass die USA überrascht sein würden, was die Sowjets erfunden hatten!“

Der Ausdruck wurde jedoch zu einem Meme des Kalten Krieges (neben Chruschtschows legendärem Schuhklopfen auf der UN-Vollversammlung). Und die sowjetischen Konstrukteure der thermonuklearen Zar-Bombe AN602 gaben ihrer Erfindung auch den Spitznamen „Kusmas Mutter“. Und damit hatten sie wohl eher die wahre Bedeutung dieser Redewendung im Sinn.

