Die zehn Gebote des Nikita Chruschtschow

1. Zieh Kinder groß

Nikita Chruschtschow mit seiner Tochter. Getty Images/Fotobank Getty Images/Fotobank

Chruschtschow hatte vier Kinder: Leonid wurde Pilot; Julia war mit dem Intendanten des Opernhauses in Kiew verheiratet; ein weiterer Sohn, Sergei, wurde Ingenieur und Professor, Rada wurde Journalistin und heiratete den späteren Chefredakteur der bekannten Zeitung Iswestija Alexei Adschubei.

2. Bau Getreide an

Getty Images/Fotobank Getty Images/Fotobank

Das Titelblatt der Zeitschrift Life zeigt Nikita Chruschtschow auf einer USA-Reise am 5. Oktober 1959 mit einer emporgehobenen Kornähre.

3. Mach keinen Kult aus den Staatsführern deines Landes

Joseph Stalin und Nikita Chruschtschow auf der Tribüne des Lenin-Mausoleums Getty Images/Fotobank Getty Images/Fotobank

Nach Stalins Tod verurteilte Chruschtschow Stalin, den von ihm gepflegten Personenkult und die von ihm zu verantwortenden Verbrechen.

4. Kleide dich wie eine Figur aus Mad Men

Getty Images/Fotobank Getty Images/Fotobank

Der sowjetische Generalsekretär Nikita Chruschtschow (rechts) und der jugoslawische Präsident Josip Tito erholen sich auf dem Schiff Podgorka auf einer Sightseeing-Tour entlang der Küste Istriens.

5. Nimm deine Familienangehörigen jeden Tag in den Arm...

Getty Images/Fotobank Getty Images/Fotobank

Auf diesem Foto posiert der sowjetische Premier Nikita Chruschtschow lachend mit einer Gruppe von Kindern und einigen Erwachsenen vor der Kamera.

6. ...und deine Freunde von Zeit zu Zeit

Getty Images/Fotobank Getty Images/Fotobank

Hier ist eine freundschaftliche Begrüßung zwischen Kubas Staatsoberhaupt Fidel Castro und dem sowjetischen Premier Nikita Chruschtschow, als sie sich bei den Vereinten Nationen in New York am 20. September 1960 trafen.

7. Interessiere dich für die Kultur deiner Verbündeten

Corbis/All Over Press Corbis/All Over Press

Mit dem Birmanischen Verteidigungsminister U Bashwe, der Nikita Chruschtschow während einer Rangoon-Reise im Jahr 1955 ins Trommeln einweist.

8. Grüße deine ideologischen Gegner

Getty Images/Fotobank Getty Images/Fotobank

Nikita Chruschtschow und seine Frau während ihrer USA-Reise.

9. Versuche, den richtigen Ton mit ihnen zu treffen

Getty Images/Fotobank Getty Images/Fotobank

Chruschtschow und der amerikanische Präsident John Fitzgerald Kennedy treffen sich in Wien, Österreich, am 4. Juni 1961.

10. Wenn du es bisher nicht getan hast, zeig ihnen, wo der Hammer hängt

Getty Images/Fotobank Getty Images/Fotobank

Die russische idiomatische Wendung “jemandem Kuskas Mutter zeigen” bedeutet so viel wie “jemandem eine Lektion erteilen”, manchmal auch “jemanden brutal bestrafen”. Sie ging in die Geschichte der außenpolitischen Beziehungen der Sowjetunion ein und prägte das Image von Nikita Chruschtschow. Auf dem Foto wettert Chruschtschow mit erhobener Faust im Beisein anderer sowjetischer Regierungsmitglieder auf einer Pressekonferenz, auf der er die Absage der sowjetischen Teilnahme am Abrüstungsgipfel verkündet, weil die USA sich nicht für den Einsatz von U2-Aufklärungsflugzeugen über russischem Hoheitsgebiet entschuldigten.

