Was sind die seltensten und teuersten Abzeichen aus der Sowjet-Ära? (FOTOS)

Viele Sowjetbürger waren begeisterte Sammler. Sie interessierten sich für alles Mögliche, von Briefmarken bis hin zu alten Münzen oder Postkarten. Aber das vielleicht beliebteste aller Sammelobjekte waren Abzeichen. Es gab Souvenirabzeichen mit verschiedenen sowjetischen Wahrzeichen, Jubiläumsabzeichen, die an wichtige Ereignisse wie den 80. Jahrestag der Eröffnung des Kosmodroms Baikonur erinnerten, oder einfach Abzeichen, die verschiedene kommunistische Ideale im Zusammenhang mit Arbeit und Fortschritt würdigten. Mitte der 1970er Jahre begann man, Abzeichen sammeln als Phaleristik zu bezeichnen. Die Sammler wurden auf speziellen Ausstellungen gesehen, wo sie Abzeichen tauschten und neue kauften. Die wertvollsten Abzeichen waren immer die Vorkriegsplaketten aus Silber und Gold. Ihr Preis auf Auktionen konnte Zehntausende von Dollar erreichen.

„Dobroljot: Zur Abdeckung von 100.000 км“, 1923-1927 - 30.000 $

Dobroljot war der Vorgänger von Aeroflot - der größten russischen Fluggesellschaft. In der Zeit von 1923 bis 1930 war es das Ziel der Luftfracht- und Passagiergesellschaft, die zivile Luftfahrt zu entwickeln. Sie besaß mehrere Abzeichen, die alle für Piloten bestimmt waren. Das seltenste und teuerste Abzeichen wurde als Auszeichnung für mehr als 100.000 geflogene Kilometer verliehen. Es wurde aus Silber und Gold speziell für den Luftfahrtpionier Jakow Lyschkow (1903-1944) angefertigt. Das Abzeichen wurde 2019 für 2,2 Millionen Rubel (damals 30.000 US-Dollar) versteigert.

Wenn Sie zufällig eine Kopie finden, sollten Sie wissen, dass sie etwa tausendmal weniger wert ist als das Original.

Es gibt noch ein weiteres Abzeichen mit einer Namenssignatur - das des Piloten Alexander Demchenko. Es wurde 2003 aus einer Privatsammlung gestohlen und nie wiedergefunden.

„Lasst uns die Reihen der tschetschenischen Piloten erweitern“ - $30.000

Die teuersten Abzeichen aus der Sowjetzeit stammen in der Regel aus dem Bereich der Luftfahrt. Ein bronzenes Abzeichen mit der Aufschrift „Lasst uns die Reihen der tschetschenischen Piloten erweitern" wurde 1932-1934 verteilt, als der in Leningrad ansässige Dinamo-Flugclub Kommandanten der Grenztruppen ausbildete (die Schule wurde 1934 geschlossen). Es wurden nur 30 Exemplare angefertigt, aber nur ein einziges hat bis heute überlebt - Nr. 20 (offenbar 1933 ausgegeben). Es wurde 2016 für 2,2 Millionen Rubel (30.000 $) versteigert.

„Für mehr als eine Million absolvierte Flugkilometer", 1938-1941 - 23.000 $

Sowjetische Piloten erhielten Abzeichen für eine hohe Kilometerleistung, und die ältesten und seltensten sind heute mehrere Millionen Rubel wert. Dieses besondere Exemplar wurde irgendwann in den Jahren 1938-1941 für eine Million zurückgelegter Flugkilometer ausgegeben, auf der Rückseite steht „32". Es wurde 2010 für 1,8 Millionen Rubel (23.000 $) verkauft. Es ist bekannt, dass die Medaille in einer Moskauer Werkstatt hergestellt wurde und aus Silber und Goldstaub besteht. Sie ist sehr gut erhalten und hat einen ähnlichen Preis wie die Vorkriegsabzeichen aus den Jahren 1935-1938, die für 800.000 und 300.000 zurückgelegte Kilometer angefertigt und mit 1,1-1,2 Millionen Rubel ($14.000-$15.000) bewertet wurden.

„Für den Ehrenpolarforscher", 1938 - $15.000

Dieses Abzeichen wurde 1938 an Polarforscher verliehen. Die erste Serie wurde aus Silber hergestellt, bevor die Produktion auf Bronze umgestellt wurde. Das wertvollste Abzeichen der Serie zeigt den Eisbrecher „J. Stalin" (nach 1957 wurde er in „W. Lenin" umbenannt) und ein Langstreckenflugzeug im Hintergrund. Das Abzeichen wurde 2019 für 1,15 Millionen Rubel (15.000 $) erworben.

„Sternenreise“, 1927 - $13.000

Dieses „OSOAVIAKHIM"-Abzeichen aus dem Jahr 1927 wurde bei einer Auktion für eine Million Rubel (13.000 $) verkauft. Die oben genannte Abkürzung steht für die Gesellschaft zur Unterstützung der Verteidigung, der Luftfahrt und des chemischen Baus - eine der ersten Freiwilligenorganisationen in der UdSSR. In den ersten Jahren ihres Bestehens führte die Organisation eine Reihe von Kampagnen zur Förderung des Flugzeugbaus als Berufswahl durch, und es wurden Abzeichen ausgegeben. Am 18. Juni 1927 fand die so genannte „Sternenreise" statt: Zwölf Flugzeuge aus zwölf verschiedenen Städten flogen alle nach Moskau. Sie wurden von jungen Flugschulabsolventen gesteuert. Alle erhielten silberne und goldene Abzeichen, um an das historische Ereignis zu erinnern.

„Zum Gedenken an die Allsowjetische Leichtflugzeugreise", 1935 - $13.000

Eine weitere seltene Plakette zu Ehren eines Massenflugs wurde 2009 für den stolzen Preis von einer Million Rubel versteigert (ähnliche Plaketten sind auch für etwas weniger zu haben - rund 10.000 Dollar). Der Flug im Jahr 1935 führte von Moskau über die Wolgaregion und die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik in die Uralregion und zurück. Insgesamt nahmen 34 Flugzeuge teil, wobei 16 Zwischenstopps auf der Strecke vorgesehen waren.

„Ausgezeichneter Landwirt von Mossovet“, 1940 - 6.000 $

Diese Abzeichen wurden für hervorragende Leistungen im Bereich der Moskauer Kommunaldienste verliehen und erstmals 1940 vergeben. Allerdings ist vor Beginn des Zweiten Weltkriegs nur ein Probedurchlauf produziert worden, so dass heute nur noch sehr wenige Exemplare im Umlauf sind. Experten schätzen den Wert eines solchen Abzeichens auf 6.000 Dollar, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sie eines finden. Das Abzeichen besteht aus Silber und Goldstaub unter Zusatz von Emaille. Die Vorderseite zeigt ein Denkmal für die Kolchosbauern und -bäuerinnen mit dem Kreml im Hintergrund. Im Jahr 1944 erschien ein ähnliches Abzeichen - diesmal für die „städtische Landwirtschaft", ebenfalls aus Silber, das allerdings zehn Mal weniger wert war.

„Für die Industrialisierung des Landes“, 1929 - $5.000-$7.500

In der Zeit der Industrialisierung (1929-1941), als die UdSSR aktiv modernisiert wurde, machte die Wirtschaft des Landes einen gigantischen Sprung nach vorn, von der agrarischen Vergangenheit in die industrielle Zukunft. Wer in der Fabrik hervorragende Leistungen erbrachte, erhielt Abzeichen mit der Aufschrift „Für die Industrialisierung des Landes". Sie wurden erstmals 1929 ausgegeben, waren aus Silberemaille gefertigt und galten als prestigeträchtige Auszeichnung. Heute sind die meisten Abzeichen, die noch im Umlauf sind, nur noch in russischen Museen zu finden. Einige können jedoch bei Auktionen entdeckt werden, und da sie so selten sind, können sie je nach Zustand zwischen 400.000 und 600.000 Rubel (5.000 bis 7.000 US-Dollar) erzielen. Dies war der Fall bei dem Abzeichen zu Ehren der Andre Marti-Fabrik (der Name der alten St. Petersburger Admiralitätswerft aus der Sowjetzeit).

