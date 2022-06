So begeistert war Leo Tolstoi vom technischen Fortschritt (FOTOS)

Russia Beyond (Photo: L.N. Tolstoy State Museum; Biswarup Ganguly)

Tolstoi, der 82 Jahre alt wurde, lebte an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert - einer Ära des technischen Fortschritts. Sein Leben fiel mit dem Aufkommen der Eisenbahn, der Fotografie, des Kinos, der Tonaufnahme- und Tonwiedergabegeräte, der Schreibmaschinen und natürlich der Elektrizität zusammen.

All diese Erfindungen konnte er selbst miterleben. Wie beurteilte der große russische Schriftsteller und Denker diese Neuerungen und ihren Nutzen?

Fotografie

Tolstoi war von den ersten fotografischen Experimenten sehr begeistert. Im Jahr 1856 machte Sergej Lewizkij, der als Vater der russischen Fotografie gilt, die ersten Fotos von Tolstoi, die auf Papier gedruckt wurden. Auf diesen Fotos ist der noch sehr junge Schriftsteller allein und in Gesellschaft anderer Autoren abgebildet, die für die populäre Literaturzeitschrift „Sowremennik“ schrieben.

Der junge Tolstoi und andere Autoren der Zeitschrift "Sowremennik", 1856. Staatliches Museum L.N. Tolstoi Staatliches Museum L.N. Tolstoi

Später besuchte Tolstoi Fotostudios und ließ formelle Porträtaufnahmen anfertigen, die im Grunde die ersten „Visitenkarten“ waren, denen er sogar Briefe beifügte, wenn er Fotos mit seinen Brieffreunden austauschte.

Tolstoi in Brüssel, 1861. Foto von Géruse. Staatliches Museum L.N. Tolstoi Staatliches Museum L.N. Tolstoi

Im Jahr 1862 nahm Tolstoi sein erstes Selbstporträt auf. Um ein solches „Selfie“ zu machen, musste er zwei Pferde anspannen, die eine riesige und schwere Kamera auf einem Gestell zogen. Seine Frau Sofia Andrejewna beschrieb die Karte mit den Worten: „Ich habe ein Bild von mir gemacht.“

Die Bildunterschrift lautet "Сам себя снял" ("Ich habe mich selbst fotografiert"), 1862. Staatliches Museum L.N. Tolstoi Staatliches Museum L.N. Tolstoi

Die Fotografie wurde für Tolstoi zu einer Obsession. In vielerlei Hinsicht half Tolstois Frau, seine Leidenschaft für die Fotografie zu nähren. Auch sie fotografierte sehr gerne, und mehr als 20 Jahre lang war dies ihr bevorzugtes Hobby. Sie entwickelte sogar die Filme selbst.

Tolstoi in Jasnaja Poljana, 1897. Foto von seiner Frau Sofia. Staatliches Museum L.N. Tolstoi Staatliches Museum L.N. Tolstoi

Eine ganze Serie von Porträts wurde von Tolstois Sekretär und Freund Wladimir Tschertkow angefertigt. Auf den Portraits werden die intensiven Emotionen des Schriftstellers sichtbar.



Die Faszination schlug jedoch später in Irritation um. Im Jahr 1903 schrieb Tolstoi an seinen Freund Stasow, dass es ihm „furchtbar unangenehm“ sei, für Fotos zu posieren. Er sah etwas Schädliches darin, auf einem Film festgehalten zu werden - etwas, das das eigene Ego aufwertet, jedoch ein minderwertiges Gefühl hinterlässt.

Als die Fotografie in Russland an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert immer beliebter wurde, wollten viele Fotografen flüchtige Momente für die Nachwelt festhalten. Tolstoi war eines der Motive, dass sie natürlich auch besonders interessierte.

Ein Angriff von Fotografen: P. Kulakov und S. Prokudin-Gorsky beim Fotografieren von Tolstoi, 1908. Foto von P.A. Sergeenko. Staatliches Museum L.N. Tolstoi Staatliches Museum L.N. Tolstoi

Der russische Pionier der Farbfotografie, Sergej Prokudin-Gorskij, reiste durch das ganze Reich und fotografierte Gebäude, Kirchen und Menschen. Er besuchte auch Tolstoi und fertigte das einzige existierende Farbfoto des Schriftstellers an.

Leo Tolstoi in Jasnaja Poljana, 1908. Foto von Sergej Prokudin-Gorskij. Staatliches Museum L.N. Tolstoi Staatliches Museum L.N. Tolstoi

Kinematograph

Nicht nur Fotos, sondern auch Filmmaterial von Tolstoi in seinen letzten Lebensjahren ist bis heute erhalten geblieben. Ein Großteil dieser Aufnahmen wurde auf dem Landgut des Schriftstellers in Jasnaja Poljana gedreht und zeigt Tolstoi beim Spazierengehen und im Kreise seiner Familie, aber auch Aufnahmen von seinen Töchtern und Bauernkindern.

Tolstoi schätzte die Macht des bewegten Bildes. „Ach, wenn ich doch nur meinen Vater und meine Mutter so sehen könnte, wie ich mich selbst sehe", sagte der Schriftsteller. Später bemerkte er in einem Interview mit einer St. Petersburger Zeitung, dass „es interessant war, sich selbst fast lebendig zu sehen: man ist fast zweigeteilt.“

Der Autor von „Krieg und Frieden“ war dennoch auch über den moralischen Aspekt des Fortschritts besorgt. Er kam zu dem Schluss, dass die technische Entwicklung nur dann nützlich sei, wenn sie dem Wohl der Menschheit dient.

Telefon und Telegraf

Leo Tolstoi und Anton Tschechow auf der Krim, 1901. Staatliches Museum L.N. Tolstoi Staatliches Museum L.N. Tolstoi

„Ich habe gerade mit Leo Tolstoi telefoniert“, schrieb Tschechow 1901 an seine Frau. Der Schriftsteller Maxim Gorki wiederum, der das Telefongespräch auf der anderen Seite der Leitung miterlebte, erinnerte sich, dass Tolstoi voller Freude ins Telefon rief: „Heute habe ich einen so guten Tag, ich fühle mich so glücklich, dass ich möchte, dass du auch glücklich bist. Besonders du. Du bist sehr gut, sehr gut!“

Leo Tolstoi und Maxim Gorki in Jasnaja Poljana, 1900. Staatliches Museum L.N. Tolstoi Staatliches Museum L.N. Tolstoi

Ab Ende des 19. Jahrhunderts war Tolstoi auch ein begeisterter Nutzer des Telegrafen. Er selbst verschickte im Gegensatz zu seiner Frau einige Telegramme und erhielt im Gegenzug unzählige Nachrichten aus verschiedenen Teilen des Landes.

Phonograph und Grammophon

Beim Betrachten von Filmen bedauerte Tolstoi oft, dass der Ton fehlte, um ein vollständigeres Bild und eine größere Nähe zu den Ereignissen und zum Leben zu vermitteln. Er erlebte den Tonfilm nicht mehr. Aber er hatte die Freude, den Phonographen und das Grammophon zu benutzen.

Ein Phonograph (unten links) in Tolstois Kabinett. Foto von P.A. Sergeenko. Staatliches Museum L.N. Tolstoi Staatliches Museum L.N. Tolstoi

1908 schickte der Erfinder Thomas Edison einen Phonographen als Geschenk an Tolstoi. Der Schriftsteller war begierig darauf, kurze Sprüche und Briefe zu diktieren. Zunächst nahm er alles auf, doch dann fand er, dass diese Neuerung nicht zum Vergnügen missbraucht werden sollte, und beschloss, nur kluge Sprüche zu hinterlassen.

Im Herbst 1909 nahmen Vertreter der Firma Graphophone Tolstois Stimme in Russisch, Englisch, Französisch und Deutsch auf. Hören Sie sich Tolstoi hier auf Deutsch an.

Ein Grammophon wurde sogar früher, bereits 1903, nach Jasnaja Poljana gebracht. Der Schriftsteller war sehr musikbegeistert. Mit dem Grammophon konnte Tolstoi Beethoven, Chopin, Tschaikowsky, Opernarien und Violinkonzerte hören.

Ein Grammophon aus den frühen 1910er Jahren. Staatliches Museum L.N. Tolstoi Staatliches Museum L.N. Tolstoi

Eisenbahnen

Die Eisenbahn ist in Anna Karenina kein zufälliges Element. Die wichtigsten Episoden, wie Annas Treffen mit Wronskij und ihr Selbstmord, sind direkt mit der Eisenbahn verbunden. So fällt Tolstoi sein Urteil: Ja, sie ist Fortschritt und Bequemlichkeit, aber auch ein Instrument des Todes.

Unter den Rädern eines Zuges stirbt schon zu Beginn des Romans ein Mensch. Übrigens wurde Annas Selbstmord durch Ereignisse aus dem wirklichen Leben inspiriert - ein Mädchen, das in der Nähe von Jasnaja Poljana lebte, warf sich vor einen Zug, was den Schriftsteller zutiefst erschütterte.

Tolstoi besaß eine Remington-Schreibmaschine. Staatliches Museum L.N. Tolstoi Staatliches Museum L.N. Tolstoi

Ironischerweise starb Tolstoi selbst in der Nähe der Eisenbahn. Eines Nachts floh er mit dem Zug, wurde aber unterwegs schwer krank. Infolgedessen verbrachte er seine letzten Tage im Haus des Bahnhofsvorstehers des kleinen Bahnhofs von Astapowo.

