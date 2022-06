9 Briten, die mit dem sowjetischen Friedenspreis ausgezeichnet wurden

In der späten Stalinära beschloss die sowjetische Führung, einen Friedenspreis an Ausländer zu verleihen, die einen bedeutenden Beitrag zu mehr gegenseitigem Verständnis und Harmonie in der Welt geleistet hatten. Auch neun Briten wurden Preisträger.

Der „Internationale Preis für die Stärkung des Friedens unter den Völkern“ war eine der renommiertesten Auszeichnungen der Sowjetunion. Er wurde 1949 ins Leben gerufen und trug bis 1955 den Namen Stalin-Friedenspreis. Nach der Entstalinisierung wurde er zu Ehren des sowjetischen Revolutionsführers Wladimir Lenin umbenannt und wurde als Lenin-Friedenspreis bekannt.

Der Preis wurde jährlich an fünf bis zehn Bürger eines beliebigen Landes der Welt verliehen, „ungeachtet ihrer politischen, religiösen und rassischen Unterschiede, für herausragende Verdienste im Kampf gegen Kriegstreiber und zur Stärkung des Friedens".

Der Preisträger wurde von einem speziellen Ausschuss ausgewählt und erhielt eine Medaille, ein Diplom und einen Geldpreis (nach dem damaligen Wechselkurs etwa 25 000 Dollar).

Im Laufe seines Bestehens wurde der Preis an neun Briten und viele andere Personen verliehen.

1. Hewlett Johnson, im Jahr 1951

Moskau, UdSSR. 27. Juni 1951. Der Dekan von Canterbury Hewlett Johnson, Träger des Stalin-Friedenspreises, bei der Verleihung. Wasily Jegorow, Wladimir Sawostjanow/TASS Wasily Jegorow, Wladimir Sawostjanow/TASS

Hewlett Johnson (1874-1966), eine bekannte religiöse Persönlichkeit und Rektor der Kathedrale von Canterbury, unterstützte offen die Revolution von 1917 in Russland und die neue sowjetische Regierung. Ein „wahrer Christ kann kein Feind des Kommunismus sein", pflegte er zu sagen.

Johnson, der als „roter Dekan von Canterbury" bezeichnet wurde, wurde im Vereinigten Königreich wegen seiner Sympathien für die Bolschewiki mit Misstrauen und sogar Wut betrachtet. Die Verleihung des sowjetischen Friedenspreises an ihn im Jahr 1951 erschütterte seine Glaubwürdigkeit noch mehr, und er wurde zum Objekt ernsthaften Interesses der Geheimdienste. Unter dem Druck der Öffentlichkeit war er sogar gezwungen, von seinem Amt als Rektor zurückzutreten. Im selben Jahr wurde übrigens ein anderer prominenter Priester, der Amerikaner Arthur Moulton, mit dem sowjetischen Friedenspreis ausgezeichnet.

2. Monica Felton, 1951

Moskau, UdSSR. 25. April 1952. Der Vorsitzende des Stalin-Friedenspreiskomitees, der Physiker Dmitri Skobelzyn, verleiht der britischen Schriftstellerin Monica Felton den Internationalen Stalin-Friedenspreis. Wasily Jegorow, Wladimir Sawostjanow/TASS Wasily Jegorow, Wladimir Sawostjanow/TASS

Diese britische Schriftstellerin (1906-1970) war für ihre Antikriegs- und feministischen Ansichten bekannt. Als Mitglied der International Democratic Women's Federation (zu der auch sowjetische Frauen gehörten) besuchte sie verschiedene Länder, um für den Frieden zu werben. Weil sie während des Koreakriegs ihre Sympathie für Nordkorea zum Ausdruck brachte, wurde sie im Vereinigten Königreich des Verrats verdächtigt. Die Sowjetunion hingegen würdigte ihre Aktivitäten mit dem Friedenspreis.

3. John Desmond Bernal, 1953

Der englische Wissenschaftler, Professor John Bernal, während eines Vortrags. Internationales Symposium zur Hochschulbildung. Michail Ozersky/Sputnik Michail Ozersky/Sputnik

J.D. Bernal (1901-1971), ein Physikprofessor, nahm an vielen wissenschaftlichen Tagungen in der UdSSR teil und wurde sogar Ehrenprofessor an der Staatlichen Universität Moskau. Er sympathisierte sehr mit dem Land und persönlich mit Stalin. Mehrere Jahre lang war Bernal Präsident des Weltfriedensrats, einer unabhängigen antiimperialistischen Organisation, die das militärische Vorgehen der USA kritisierte und, wie sich später herausstellte, insgeheim von der UdSSR gesponsert wurde. Durch diese Bemühungen half er der UdSSR, die Risiken eines neuen globalen Krieges und einer nuklearen Bedrohung zu verringern - wofür er 1953 den sowjetischen Friedenspreis erhielt.

4. Denis Pritt, 1954

Der englische Anwalt und Sozialaktivist Denis Knowell Pritt bei der Verleihung des Internationalen Leninpreises "Für die Festigung des Friedens zwischen den Nationen". Links ist Nikolai Tichonow, Vorsitzender des sowjetischen Friedenskomitees, zu sehen. Н. Maksimow/Sputnik Н. Maksimow/Sputnik

Bereits in den 1930er Jahren unterstützte der Anwalt Denis Pritt (1887-1972) aktiv die UdSSR, Stalin und sogar Stalins Große Säuberung und den sowjetisch-finnischen Krieg. Viele Jahre lang leitete er die Britische Gesellschaft für kulturelle Beziehungen mit der UdSSR. In den 1950er Jahren, während des Kalten Krieges, machte sich Pritt in Großbritannien wegen seiner Ablehnung der NATO äußerst unbeliebt. Im Jahr 1954 wurde er von der UdSSR mit dem Friedenspreis geehrt.

5. Ivor Montague, 1959

Preisträger des Internationalen Leninpreises für die Förderung des Friedens zwischen den Völkern, Ivor Montague (Vereinigtes Königreich). Weltfriedenskongress (25. bis 31. Oktober). Juri Abramotschkin/Sputnik Juri Abramotschkin/Sputnik

Der englische Aristokrat und Filmemacher Ivor Montague (1904-1984) war Mitglied des Exekutivausschusses der Kommunistischen Partei Großbritanniens. In den 1920er Jahren lernte er dank seiner kommunistischen Verbindungen den sowjetischen Filmregisseur Sergei Eisenstein kennen, den Filmgiganten seiner Zeit. Gemeinsam machten sie sich auf, Hollywood zu erobern und drehten einen Film, Assault on La Zarraza. Montague sympathisierte offen mit der UdSSR und war Mitglied des oben erwähnten Weltfriedensrats. Im Jahr 1959 erhielt er den sowjetischen Friedenspreis.

6. Gordon Shaffer, 1965

6. Okt. 1965. Filmregisseur Grigorij Alexandrow, der englische Publizist und Journalist Gordon Shaffer, Träger der Goldmedaille und des Internationalen Leninpreises "Für den Frieden zwischen den Völkern", und seine Frau Rosa Shaffer während der Verleihungszeremonie im Kreml. Wasily Jegorow/TASS Wasily Jegorow/TASS

Der Journalist und Friedensaktivist Gordon Shaffer (1905-1997) war viele Jahre lang Vorsitzender des britischen Friedenskomitees und setzte sich für Abrüstung ein. Er war auch Mitglied des Präsidiums des Weltfriedensrates. Im Jahr 1964 kam er persönlich mit seiner Frau nach Moskau, um den Lenin-Friedenspreis entgegenzunehmen (Bild rechts oben).

7. Eric Henry Stoneley Burhop, 1972

Eine erweiterte Sitzung des Vorstandes des Weltverbandes der wissenschaftlichen Mitarbeiter. Der sowjetische Biologe und Biochemiker, Alexander Oparin (Mitte), und der Präsident des WFNR, Professor Eric Henry Stonley Burope, während einer Pause zwischen den Sitzungen. Alexander Tscheprunow/Sputnik Alexander Tscheprunow/Sputnik

Der in Australien geborene Physiker und Professor am Londoner University College, Eric Burhop (1911-1980), wurde von den Geheimdiensten abwertend als „Pink" bezeichnet, d. h. als nicht ganz rot, aber dennoch als Sympathisant des Kommunismus. Burhop arbeitete im Rahmen des Manhattan-Projekts der USA an der Entwicklung einer Atombombe und war einer der ersten, der sich um die internationale Sicherheit sorgte. In Foren auf der ganzen Welt, auch in der UdSSR, sensibilisierte er die Öffentlichkeit aktiv für dieses Thema. Im Jahr 1972 wurde Burop mit dem sowjetischen Friedenspreis ausgezeichnet, und in den 1970er Jahren kam er wiederholt zu verschiedenen wissenschaftlichen und friedenspolitischen Tagungen nach Moskau.

8. James Aldridge, 1973

Das IV. Internationale Filmfestival Moskau (eröffnet am 5. Juli 1965). Von links nach rechts: die Schriftsteller James Aldridge und Konstantin Michailowitsch Simonow sowie der Filmregisseur, Dramatiker und Volkskünstler der UdSSR Sergej Apollinarjewitsch Gerasimow. Michail Ozersky/Sputnik Michail Ozersky/Sputnik

Der in Australien geborene Journalist James Aldridge (1918-2015) zeigte in einem seiner bekanntesten Romane, The Diplomat (1949), die Arbeit sowjetischer und britischer Diplomaten während der iranischen Revolution 1945. Aldridge sympathisierte mit der Sowjetunion, wofür er hinter dem Eisernen Vorhang geschätzt und mit dem Friedenspreis ausgezeichnet wurde. Aldridge besuchte die UdSSR mehrmals, nahm am Internationalen Filmfestival in Moskau und am Kongress der friedliebenden Kräfte teil und besuchte sogar Schriftstellerkongresse der UdSSR.

9. Dorothy Mary Crowfoot Hodgkin, 1987

Vorsitzende der Pugwash-Bewegung, Nobelpreis für Chemie (1964) Dorothy Hodgkin (Vereinigtes Königreich). All-Union Conference of Scientists for Freeing Mankind from the Threat of Nuclear War, for Disarmament and Peace. Wladimir Wjatkin/Sputnik Wladimir Wjatkin/Sputnik

Die Chemikerin Dorothy Hodgkin (1910-1994) stand einem anderen sowjetischen Friedenspreisträger, John Bernal, nahe und arbeitete mit ihm an wissenschaftlichen Projekten. Als Nobelpreisträgerin für Chemie (1964) leitete sie acht Jahre lang die Pugwash-Bewegung von Wissenschaftlern, die sich für den Frieden einsetzten (und auch sowjetische Professoren einluden). Dorothy erhielt 1987 den sowjetischen Friedenspreis, nachdem sie seit 1976 ausländisches Mitglied der Akademie der Wissenschaften der UdSSR war.

