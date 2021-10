5 Straßen in Russland, die die Namen berühmter Briten tragen

1. Brusow (Bruce)-Gasse, Moskau

Russland, Moskau. Der Eingang zur Brusow-Gasse von der Twerskaja-Straße. Konstantin Kokoschkin/Global Look Press Konstantin Kokoschkin/Global Look Press

Die Brusow-Gasse in Moskau hat ihren Namen von dem Anwesen, das einst Jakow (James) Bruce (1730-1792), einem russischen General schottischer Abstammung (aus dem Bruce Clan), gehörte. Er war der Großneffe von Jacob Bruce (1669-1735), dem berühmten Berater und Freund von Peter dem Großen.

Senator, Graf James Bruce (1732 — 1791) von Pompeo Batoni. Pompeo Batoni Pompeo Batoni

Das Bruce-Haus (Brusow-Gasse 2/14, direkt gegenüber dem Moskauer Konservatorium in der Bolschaja-Nikitskaja-Straße 13) wurde 1777 nach einer früheren Version rekonstruiert (wahrscheinlich von dem berühmten Architekten Matwej Kasakow) und ist ein schönes Beispiel für neoklassizistische russische Architektur.

A.Savin (CC BY-SA 3.0)

2. Shakespeare-, Dickens- und Kipling-Straße - alle an einem Ort in Moskau

Shakespeare-Straße, Villensiedlung „Bristol“. Vlad Bakhman/Google maps Vlad Bakhman/Google maps

In der Villensiedlung „Bristol“, die sich in der Region „Neu-Moskau“ im Südwesten der Stadt befindet und seit 2011 verwaltungstechnisch zu Moskau gehört, gibt es mehrere Straßen, die nach berühmten englischen Schriftstellern benannt sind - William Shakespeare, Charles Dickens, Rudyard Kipling.

Die Gemeinde selbst ist in Stadtteile unterteilt, die die Namen von John Lennon, William Shakespeare, Winston Churchill, Charles Darwin und Elizabeth Bowes-Lyon tragen. Allerdings ist es für einen gewöhnlichen Moskauer nicht einfach, durch diese Straßen zu gehen - es handelt sich um einen geschlossenen Bereich, der rund um die Uhr bewacht wird. Offenbar ist diese Art der Straßenbenennung eher ein Marketingtrick, um wohlhabende Kunden anzuziehen, die es sich leisten können, dort zu leben, als ein echtes Zeichen der Wertschätzung für die berühmten Briten, nach denen die Straßen benannt sind.

3. John-Lennon-Straße (inoffiziell, St. Petersburg)

"John-Lennon-Str." – gefälschtes Straßenschild an der Wand eines der Höfe in Sankt-Petersburg, Russland. Zorgit (CC BY-SA 3.0) Zorgit (CC BY-SA 3.0)

In der Puschkinskaja-Straße 10 in St. Petersburg gibt es mehrere Innenhöfe, die in den 1980er Jahren von der Künstler- und Musiker-Bohème der Stadt bevorzugt und bewohnt wurden. Seitdem gibt es dort Werkstätten, Ateliers und Clubs, und eine Passage in einem der Höfe heißt „John-Lennon-Straße“ - wenn auch nur symbolisch. Aber es gibt eine Geschichte dahinter.

Nikolai „Kolja“ Wasin (1945-2018), ein gebürtiger St. Petersburger, war als Fan und Sammler von Beatles-Platten berühmt - zu Sowjetzeiten, als die Platten westlicher Bands in der UdSSR nicht legal verkauft wurden. In seinem Haus in der Puschkinskaja-Straße 10, gründete er ein „John-Lennon-Museum“, das seiner Leidenschaft für die Band gewidmet ist. Er finanzierte dieses Museum jahrelang per Crowdfunding.

4. Kameronowskaja (Cameron) Straße, Puschkin (Zarskoje Selo), Region St. Petersburg

Kameronovskaya Straße in Puschkin. Google maps Google maps

Puschkin, Region St. Petersburg, ist die Stadt, die früher - und weithin - als Zarskoje Selo („Zarendorf“) bekannt war, die Sommerresidenz der russischen Zaren. Der in London geborene Architekt Charles Cameron (1745-1812) wurde 1779 von Katharina II. beauftragt, Gebäude für Zarskoje Selo zu entwerfen. Zuvor hatte er in England und Italien Architektur studiert. „Ich bin vernarrt in Cameron, einen Architekten, der in Rom aufgewachsen ist, es ist ein brillanter Kopf“, schrieb Katharina über ihn.

Charles Cameron. Public domain Public domain

In Zarskoje Selo schuf Cameron die imposanten neoklassizistischen Gebäude des Achat-Pavillons, der Sophienkathedrale und der Cameron-Galerie, außerdem gestaltete er die Innenräume der Quartiere der Kaiserin im Palast. Er schuf auch einen Palast für Großherzog Paul in Pawlowsk und viele andere bemerkenswerte Gebäude in Russland, wo er bis zu seinem Tod lebte. Charles Cameron hielt sich jedoch fern von der russischen Bevölkerung und Gesellschaft, sprach kein Russisch und war ein sehr zurückhaltender Mensch.

Im Jahr 2017 wurde eine Straße in Puschkin nach Charles Cameron benannt, um sein Werk und seinen Einfluss auf die russische Kultur und Architektur zu ehren.

5. Charles-Gascoigne-Str., Petrosawodsk, Region Karelien

Ein Graffiti an einer Fabrikmauer in der Gascoigne-Straße. Google maps Google maps

Charles Gascoigne (1738-1806) wurde in England geboren und stammte aus einem schottischen Adelsgeschlecht. Er stieg in das Eisenhüttengeschäft ein und wurde Gründungspartner der Carron Company, der damals größten Eisenhütte der Welt. Zwischen 1769 und 1779 führte Gascoigne verschiedene Verbesserungen der Eisenproduktionstechniken ein und entwickelte außerdem eine neue Art von Marine-Kurzstreckenwaffen, die später „Carronade“ genannt wurde (in Anlehnung an den Namen der Carron Company) und bis in die 1850er Jahre im Einsatz war.

Charles Gascoigne von James Saxon, um 1804. James Saxon James Saxon

1786 kam Charles Cameron nach Russland und nahm damit ein Angebot von Katharina II. an. Er kam nach Petrosawodsk, um den Wiederaufbau der örtlichen Hüttenwerke zu beaufsichtigen und Kanonen nach seinen Techniken zu gießen. Bis 1789 belieferte Gascoigne die russische Armee mit 386 eisernen Geschützen - die besten in ganz Europa zu dieser Zeit. Er blieb in Russland und baute im Auftrag der Regierung neue Eisenhütten auf, bevor er 1806 starb. Gascoignes Arbeit revolutionierte die russische Eisenindustrie.

In Petrosawodsk ist eine Straße nach Charles Gascoigne benannt, und zwar direkt auf dem Gelände des alten Eisenwerks (heute Oneschskij Traktorenfabrik), das er mit aufgebaut hat.

