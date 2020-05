Wasserkraftwerke, Straßen, „umgezogene“ Häuser: Die 12 wichtigsten Großbaustellen in Archivbildern

Sherer, Nabholtz and Co. / МАММ / MDF Sherer, Nabholtz and Co. / МАММ / MDF

1 1862 wurde eine Eisenbahn von Moskau nach Kolomna verlegt, einer Stadt unweit von Moskau. Seitdem wurde die Altstadt von Kolomna, die über einen eigenen Kreml verfügt, zu einem Industriezentrum mit einem Dampflokomotivenwerk und einer großen Brücke über den Fluss Oka.

2 Die Transsibirische Eisenbahn war eines der größten Bauprojekte im Russischen Reich. Auf dem Bild erstellen Arbeiter einen der Abschnitte - eine Brücke im Ural. Der Bau dauerte von 1885 bis 1899.

3 Der Weißmeer-Ostsee-Kanal wurde in Rekordzeit gebaut: 227 Kilometer in weniger als zwei Jahren (1931-1933). Er wurde auch eines der berüchtigtsten Bauprojekte in der sowjetischen Geschichte, da seine Errichtung etwa 12.000 Gulag-Gefangenen das Leben gekostet hat.

4 Am Dnjepr wurde eines der ersten Wasserkraftwerke der Sowjetunion errichtet. Der Bau, bei dem auch ausländische Technik eingesetzt wurde, begann 1927. Einige seiner Abschnitte wurden in Dienst gestellt, aber während des Zweiten Weltkriegs, als sich die sowjetischen Truppen zurückziehen mussten, beschloss das sowjetische Innenministerium, das Kraftwerk in die Luft zu sprengen. Es wurde erst nach dem Krieg neu gebaut.

5 Die erste Linie der Moskauer Metro wurde in den 1930er Jahren gebaut. Der weitere Ausbau des U-Bahn-Systems erfolgte erst nach dem Krieg in den 1950er Jahren. Eines der Großprojekte war die U-Bahn-Brücke über die Moskwa, die den Luschniki-Damm und die Moskauer Staatliche Universität auf den Sperlingsbergen mit dem Stadtzentrum verbindet.

6 Die berühmten Hochbauten, die so genannten „sieben Schwestern“, waren das Hauptbauprojekt der 1950er Jahre in Moskau. Der ursprüngliche Plan sah neun solcher Gebäude vor, aber am Ende wurden nur sieben fertiggestellt. Das linke Foto zeigt den Bau des Wohnhauses an der Kotelnitscheskaja-Uferstraße, während auf dem Foto rechts das neue Gebäude der Moskauer Staatlichen Universität abgebildet ist.

7 Auf diesem Archivfoto ist der Bau des Großen Fergana-Kanals zu sehen. Der Kanal war der Schlüssel für die Bewässerung riesiger Baumwollplantagen in den Sowjetrepubliken Usbekistan, Kirgisistan und Tadschikistan. In den Jahren 1939-1940 arbeiteten auf dieser Baustelle rund 160.000 Kolchosbauern.

8 In den 1950er Jahren begann der Bau einer großen Anzahl von Kraftwerken im ganzen Land. Dieses Foto zeigt das Wasserkraftwerk bei Wolgograd.

9 Das Foto zeigt den Bau des Wasserkraftwerks bei Bratsk am Fluss Angara. Als es 1961-1966 in Betrieb genommen wurde, war es das leistungsstärkste Wasserkraftwerk nicht nur in der UdSSR, sondern weltweit. 1971 wurde es jedoch von einem anderen sowjetischen Wasserkraftwerk, dem Krasnojarsker, am Fluss Jenissei übertroffen.

10 1935 genehmigte Stalin den berühmten Generalplan zur „Rekonstruktion der Stadt Moskau“, der den Bau von Wohngebäuden und der Metro sowie die Erweiterung bestehender Straßen und das Anlegen neuer Trassen vorsah. In der Twerskaja-Straße im Zentrum der Stadt mussten zum Beispiel sogar ganze Gebäude verrückt werden! Während der Kalinin-Prospekt, ursprünglich bekannt als Nowy-Arbat-Straße (auf dem Foto), in den frühen 1960er Jahren, bereits nach Stalins Tod, erbaut wurde.

11 Das Sajano-Schuschenskaja Wasserkraftwerk am Fluss Jenissei ist das größte in Russland. Der Bau begann im Sajan-Gebirge 1963 und wurde erst 2000 abgeschlossen. Das Foto stammt aus dem Jahr 1972.

12 Die Baikal-Amur-Magistrale (kurz BAM) im russischen Fernen Osten ist mit ihrer 4.300 Kilometer langen Eisenbahnstrecke eine der längsten der Welt. Der Bau dauerte von 1932 bis 1984! Das Foto zeigt das Projekt bereits in der Endphase. Zunächst wurde die BAM von etwa 160.000 Gefangenen bei extrem rauen Naturbedingungen errichtet.

