12 architektonische Meisterwerke des sowjetischen Empirestils (FOTOS)

Russia Beyond

Die Gebäude der sieben stalinistischen Wolkenkratzer Moskaus und der Lenin-Bibliothek sind recht bekannt, aber der Fotograf Michail Rosanow wirft ein neues Licht auf sie und enthüllt die Details, die Sie wahrscheinlich noch nie bemerkt haben.

Seine Schwarz-Weiß-Serie „Metschta“ („Traum“) widmet sich dem letzten großen Baustil der Sowjetunion: dem „sowjetischen Neoklassizismus“. Er enthält viele Variationen, einschließlich des sogenannten Stalinist Empirestils, der den Pomp und die Größe des „Landes der sowjetischen Leute“ demonstrieren soll.

Schauen Sie sich die monumentale Verzierung der Gebäude der Moskauer Staatlichen Universität, der Lenin-Bibliothek, der Wolkenkratzer am Kotelnitscheskaja-Ufer, des zentralen Pavillons am WDNCh und anderer Gebäude aus der Sowjetzeit an.

Michail Rosanow. Aus der Serie „Metschta“. C-Print, 2019-2020 Michail Rosanow. Aus der Serie „Metschta“. C-Print, 2019-2020

Michail Rosanow. Aus der Serie „Metschta“. C-Print, 2019-2020 Michail Rosanow. Aus der Serie „Metschta“. C-Print, 2019-2020

Michail Rosanow. Aus der Serie „Metschta“. C-Print, 2019-2020 Michail Rosanow. Aus der Serie „Metschta“. C-Print, 2019-2020

Michail Rosanow. Aus der Serie „Metschta“. C-Print, 2019-2020 Michail Rosanow. Aus der Serie „Metschta“. C-Print, 2019-2020

Michail Rosanow. Aus der Serie „Metschta“. C-Print, 2019-2020 Michail Rosanow. Aus der Serie „Metschta“. C-Print, 2019-2020

Michail Rosanow. Aus der Serie „Metschta“. C-Print, 2019-2020 Michail Rosanow. Aus der Serie „Metschta“. C-Print, 2019-2020

Michail Rosanow. Aus der Serie „Metschta“. C-Print, 2019-2020 Michail Rosanow. Aus der Serie „Metschta“. C-Print, 2019-2020

Michail Rosanow. Aus der Serie „Metschta“. C-Print, 2019-2020 Michail Rosanow. Aus der Serie „Metschta“. C-Print, 2019-2020

Michail Rosanow. Aus der Serie „Metschta“. C-Print, 2019-2020 Michail Rosanow. Aus der Serie „Metschta“. C-Print, 2019-2020

Michail Rosanow. Aus der Serie „Metschta“. C-Print, 2019-2020 Michail Rosanow. Aus der Serie „Metschta“. C-Print, 2019-2020

Michail Rosanow. Aus der Serie „Metschta“. C-Print, 2019-2020 Michail Rosanow. Aus der Serie „Metschta“. C-Print, 2019-2020

Michail Rosanow. Aus der Serie „Metschta“. C-Print, 2019-2020 Michail Rosanow. Aus der Serie „Metschta“. C-Print, 2019-2020

Die Werke von Michail Rosanow können Sie vom 6. Februar bis zum 29. März in der Galerie Ruarts in der Ausstellung „Metschta“ im Rahmen der Fotobiennale 2020 sehen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.