Wem ist die einzige Kunstinstallation auf dem Mond gewidmet? (FOTOS)

Am 1. August 1971 stellte der Kommandant von Apollo 15, David Scott, am südöstlichen Rand des Mare Imbrium eine Aluminiumskulptur auf die staubige Oberfläche eines kleinen Kraters neben einem geparkten Mondrover. In diesem Moment wurde der Mond zum größten Ausstellungsraum des Universums.

Die Skulptur eines mit dem Gesicht nach unten liegenden Mannes mit dem Titel "Gefallener Astronaut" ist bisher die einzige Kunstinstallation auf dem Mond. Sie ist neun Zentimeter groß, geschlechtslos und ohne jegliche rassischen Merkmale. Die Figur wurde von dem belgischen Künstler Paul van Hoeydonck geschaffen. David Scott brachte sie in der Tasche seines Raumanzugs mit und stellte sie auf den kalten Mondboden. Daneben klebte er ein Namensschild mit acht amerikanischen und sechs sowjetischen Namen von Menschen, die einen großen Beitrag zur Erforschung des Weltraums geleistet hatten, aber nicht mehr am Leben waren.

Zu den amerikanischen Astronauten gehörten Theodore Freeman, Charles Bassett, Elliot C., Gus Grissom, Roger Chaffee, Edward White, Edward Givens und Clifton Williams. Wer waren die sechs sowjetischen Kosmonauten?

Wladimir Komarow

Sein Tod war der erste Todesfall im Weltraum. Wladimir Komarow war der Kapitän des Raumschiffs Sojus-1, das im April 1967 in die Umlaufbahn gebracht wurde. Er sollte eine einzigartige Mission durchführen: das erste Andocken von Raumschiffen. Gleich nach ihm startete eine Sojus-2 mit Besatzung in die Umlaufbahn. Doch die Dinge liefen von Anfang an aus dem Ruder.

Zunächst öffnete sich eine der Sonnenkollektoren nicht. Dann wurde der Befehl, das Raumschiff anhand der Sonne zu steuern, nicht befolgt. Dann wurde die Kurzwellenkommunikation unterbrochen. Es war offensichtlich, dass die Mission gescheitert war und es Zeit war, zurückzukehren.

In der letzten Phase des Abstiegs kam es zu einer fatalen Fehlfunktion: Die Fallschirmschlingen verdrehten sich und die Sojus-1 stürzte mit einer Geschwindigkeit von etwa 60 Metern pro Sekunde auf den Boden und explodierte. Später gaben die Ingenieure zu, dass die Sojus nicht perfekt war und es zu gefährlich gewesen sei, einen Kosmonauten mit diesem Raumschiff ins All zu schicken. Zumal keiner der drei vorangegangenen unbemannten Teststarts fehlerfrei verlaufen war.

Juri Gagarin

Juri Gagarin war der erste Mensch in der Geschichte, der in den Weltraum flog. Sein legendärer Flug am 12. April 1961 war zwar anstrengend und schwierig (die Einzelheiten wurden von der staatlichen Propaganda lange Zeit geheim gehalten), aber ein unbestreitbarer Sieg für die gesamte Menschheit.

Nach seinem legendären Flug nahm Gagarin nicht mehr an Weltraummissionen teil. Er wurde stellvertretender Leiter des Kosmonautenausbildungszentrums und Kommandant der sowjetischen Kosmonautenmannschaft. Im Jahr 1966 wurde er zum Ersatzmann von Komarow ernannt. Es ist bekannt, dass Sergej Koroljow, der Vater des sowjetischen Raumfahrtprogramms, Gagarin als Hauptpiloten von Sojus 1 vorgesehen hatte. Koroljows Tod jedoch änderte diese Pläne. Es war Komarow, der die Sojus flog und dabei tragisch ums Leben kam.

Gagarin starb zwei Jahre später, 1968, bei einem Trainingsflug mit der MiG-15UTI. Über die genaue Ursache von Gagarins Tod herrscht bis heute keine Einigkeit. Nach einer Version des Kosmonauten Alexej Leonow ereignete sich die Tragödie, nachdem das Flugzeug auf die Spur eines in der Nähe fliegenden Kampfjets geraten war. Nach einer anderen Version kollidierte das Flugzeug mit einem Wetterballon. Gagarin und sein Fluglehrer Wladimir Seregin verloren die Kontrolle über das Flugzeug und kamen beide ums Leben.

Pawel Beljajew

Beljajew war der erste Mensch, der einen erfolgreichen Weltraumspaziergang unternahm. Im März 1965 flog er zusammen mit seinem Co-Piloten Alexej Leonow in die Erdumlaufbahn. Beljajew hatte das Kommando über das Raumschiff, während Leonow den Auftrag hatte, in den Weltraum zu gehen.

Während der Mission kam es zu mehreren ungewöhnlichen Situationen. Zunächst schwoll Leonows Raumanzug während des Weltraumspaziergangs an, so dass es ihm für einige Zeit unmöglich war, zum Raumschiff zurückzukehren. In der Endphase des Fluges kam es dann zu einer Fehlfunktion des Lageregelungssystems des Raumschiffs. Dies machte eine automatische Landung unmöglich. Beljajew musste das Raumschiff manuell steuern, was noch nie zuvor bei einem bemannten Raumflug geschehen war. Dank der Fähigkeiten des Kapitäns landete die Besatzung sicher.

Beljajew starb weder im Weltraum noch während des Trainings. Er verstarb 1970 nach einer Operation an einer eitrigen Bauchfellentzündung.

Georgi Dobrowolski, Wiktor Patsajew, Wladislaw Wolkow

Vier Jahre nach dem Tod von Wladimir Komarow begab sich eine dreiköpfige Besatzung - Georgi Dobrowolski, Wiktor Patsajew und Wladislaw Wolkow - ins All. Im Juni 1971 koppelten sie als erste erfolgreich ein Raumschiff an die Orbitalstation Saljut-1 an und wurden anschließend zur Rückkehr aufgefordert.

Im Gegensatz zu Komarows Flug verlief ihre Mission reibungslos. Alles verlief reibungslos, bis beim Sinkflug 150 Kilometer über der Erde plötzlich die Funkverbindung zu den Kosmonauten abbrach. Dennoch setzte die Raumkapsel mit der Besatzung ihren geplanten Sinkflug fort. Sie trat in die Atmosphäre ein und landete auf dem vorgesehenen Platz. Als ein Rettungsteam vor Ort eintraf, fand es jedoch tote Astronauten im Inneren.

Eine anschließende Untersuchung ergab, dass sich das Entlüftungsventil, das für den Druckausgleich im Inneren der Kapsel zuständig war, in 150 Kilometern Höhe geöffnet hatte, während es sich normalerweise in vier Kilometern Höhe öffnet. Die Besatzung versuchte, das "Leck" zu reparieren, aber nach 40 Minuten fiel der Druck ab und die Kosmonauten wurden bewusstlos. Ihr Tod war einer der tragischsten in der sowjetischen Kosmonautik - und der letzte. Nach 1971 gab es keine weiteren Todesfälle unter sowjetischen oder russischen Kosmonauten mehr.

