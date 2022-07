Hatte der russische Kaiser eine Liebesaffäre mit Napoleons Frau?

Russia Beyond (Foto: Stepan Shchukin; Henry Thomas Ryall d'Apres; Paul Delaroche)

Kaiser Alexander von Russland hatte eine lange und schwierige Beziehung zu Napoleon Bonaparte. Napoleon hielt um die Hand von Alexanders beiden Schwestern an, wurde jedoch abgewiesen. Aber könnten Alexander und Napoleons zweite Frau, Joséphine de Beauharnais, in der Zwischenzeit eine Liebesaffäre gehabt - oder zumindest ein großes politisches Spiel miteinander geplant haben?

Verliebt in die Großen

Kaiserin Josephine. Firmin Masso Firmin Masso

Alexander und Josephine trafen sich erstmals 1808, als Alexander zu einem Treffen mit Napoleon nach Erfurt in Thüringen kam. Der „Erfurter Kongress“ brachte zwar keine ernsthaften politischen Vereinbarungen, blieb aber durch glanzvolle Empfänge, Jagdausflüge und nächtliche Theatervorstellungen in Erinnerung. Bei diesen Festlichkeiten lernte Alexander die französische Kaiserin Josephine kennen.

Alexander war damals 31 und Josephine 45 Jahre alt. Napoleons Kammerdiener Louis Constant Wairy erinnerte sich in seinen Memoiren daran, dass Alexander und Josephine in Erfurt eine Nacht miteinander verbrachten, während Napoleon selbst nach einem langen, arbeitsreichen Tag fröhlich in seinem privaten Schlafzimmer schlief. „Nach der ersten intimen Begegnung von Alexander und Josephine“, schrieb Wairy, „kam der russische Zar jeden Morgen in das Schlafzimmer der Kaiserin, und sie unterhielten sich lange Zeit allein, wie alte Bekannte.“ Sechs Jahre sollten vergehen, bevor Alexander Josephine wiedersehen würde.

Josephine de Bogart. Henry Thomas Ryall d'Après Henry Thomas Ryall d'Après

Als sich Alexander und Josephine 1808 in Erfurt zum ersten Mal trafen, waren sie wahrscheinlich beide in schwierigen Lebenssituationen. Monate zuvor hatte Alexanders Frau, Kaiserin Elisabeth Alexejewna, ihre zweite Tochter Elisabeth verloren, die nicht einmal zwei Jahre alt geworden war. Es gab jedoch starke Gerüchte, dass das Mädchen nicht einmal die Tochter des Kaisers war - Alexander und Elisabeth hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits entzweit, und der Kaiserin wurde nachgesagt, dass sie Liebhaber hatte.

Erfurter Kongress. Nicolas Goss Nicolas Goss

Alexander hingegen hatte eine „offizielle“ Favoritin namens Maria Naryschkina. Tatsächlich verließ er Erfurt mit einer neuen Geliebten, die ihm von Napoleon „vorgestellt“ wurde: Marie-Thérèse-Etiennette Bourgoin, eine französische Schauspielerin, die von Napoleon beauftragt wurde, mit Kaiser Alexander nach St. Petersburg zu gehen. Sie kehrte zwei Jahre später nach Frankreich zurück. Andererseits wurde 1808 für Napoleon klar, dass Josephine ihm keinen Erben schenken konnte. Im Jahr 1809 ließen sie sich scheiden. Obwohl Napoleon Marie Louise, Herzogin von Parma, heiratete und mit ihr einen Sohn hatte, behielt Josephine den Titel der Kaiserin von Frankreich und brach die Freundschaft und den Briefwechsel mit Napoleon nicht ab.

Marie-Thérèse-Etienette Bourgoin. Henri-François Riesener Henri-François Riesener

Das nächste Mal, als Alexander und Josephine sich trafen, geschah unter völlig anderen Umständen. Es war im April 1814 und die russische Armee zog nach ihrem siegreichen Feldzug in Paris ein und stürzte Napoleon, der nach Elba verbannt wurde. Am 6. April wurde die bourbonische Monarchie in Frankreich formell wiederhergestellt. König Ludwig XVIII. erhielt von Alexander I. jedoch erst die Erlaubnis, Paris zu betreten, nachdem er sich schriftlich verpflichtet hatte, als konstitutioneller Monarch zu regieren.

Teure Geschenke

Maria Naryschkina. Nikolai Tonchi Nikolai Tonchi

Am 16. April 1814 begab sich Alexander zum Château de Malmaison, einem Schloss in der Nähe von Paris, wo Josephine lebte. „Ich wäre schon früher zu Ihnen gekommen“, scherzte der Kaiser, „aber ich wurde durch die Tapferkeit Ihrer Soldaten aufgehalten". Bei seiner Ankunft war Alexander schockiert über die für eine Ex-Kaiserin „ärmlichen“ Verhältnisse, in denen Josephine lebte. Diesmal traf Alexander Josephines 31-jährige Tochter und ihre Enkel und gab seinen Untertanen den Befehl, Josephine und ihre Familie zu schützen und zu unterstützen. Nach den teuren Geschenken zu urteilen, die Alexander und Josephine austauschten, steckte jedoch etwas Wichtigeres hinter ihrem Treffen.

Gonzagas Cameo. Sailko (CC BY-SA 3.0) Sailko (CC BY-SA 3.0)

Josephine schenkte Alexander einen wertvollen Schatz, den sie in ihrer Sammlung aufbewahrte, die Gonzaga-Kamee. Das ist ein hellenistischer, gravierter Edelstein, der aus den drei Schichten eines indischen Sardonyx herausgeschnitten wurde. Sein Alter wird auf fast 2300 Jahre geschätzt. Alexander überreichte Josephine in seinem Namen auch ein wahrhaft königliches Geschenk - ein Collier mit 11 Diamanten.

Der russische Kaiser begann, häufig nach Malmaison zu kommen, lange Spaziergänge zu machen und sich mit Josephine zu unterhalten. Der politischen Gesellschaft von Paris kam dies verdächtig vor. Kaiser Alexander, der sich am Hof hätte vergnügen können, zog es vor, Zeit mit der Ex-Kaiserin zu verbringen, die in den Augen der Öffentlichkeit immer noch Napoleon repräsentierte.

Tiara der Kaiserin Joséphine. etee (CC BY-SA 2.0) etee (CC BY-SA 2.0)

Am 25. Mai fühlte sich Josephine plötzlich sehr krank und starb vier Tage später, nur einen Monat vor ihrem 51. Geburtstag. Es wurde gemunkelt, dass sie sich bei ihren Spaziergängen mit Alexander eine Erkältung zugezogen hatte - angeblich trug sie Sommerkleider, um ihn zu beeindrucken, obwohl es in jenem Mai noch nicht so warm war.

Es gibt jedoch auch eine andere Interpretation dieser Geschichte. Charles-Maurice de Talleyrand, der französische Außenminister und spätere Premierminister, war sehr besorgt über die Kommunikation zwischen Josephine und Alexander, da er vermutete, dass dies zur Ablösung Ludwigs XVIII. durch Napoleons Sohn, den dreijährigen Napoleon II. mit seiner Mutter Marie-Loiuse als Regentin führen könnte. Es war bekannt, dass Alexander I. Ludwig XVIII. verabscheute und ihn nicht auf dem französischen Thron haben wollte. Es lag der Verdacht nahe, dass Alexanders häufige Besuche in Malmaison eine geheime Absicht verfolgten. Sogar Napoleon selbst bezeichnete Alexander als „einen echten Byzantiner“ und spielte damit auf die schwer fassbare Natur des russischen Kaisers an.

Das Schloss Malmaison bei Rueuil, westlich von Paris auf einer Radierung des 19. Jahrhunderts. Wohnsitz Napoleon Bonapartes und seiner Frau Joséphine de Beauharnais während des Konsulats, 1800–1802 zusammen mit den Tuilerien Regierungssitz. Gemeinfrei Gemeinfrei

Es gab Gerüchte, dass Josephine in irgendeiner Weise von Talleyrands Agenten vergiftet worden sein könnte, um zu verhindern, dass sie Alexanders Repräsentantin wurde. Es könnte also durchaus sein, dass nicht die Erkältung, die sie sich bei den Spaziergängen mit Alexander zugezogen hatte, sondern etwas anderes die Ursache für ihr Ableben war. Nach dem Tod von Joséphine kaufte Alexander ihre Kunstsammlung von ihren Kindern.

Josephines Diamanten, die Alexander ihr geschenkt hatte, wurden von ihrem Sohn Eugène, dem Herzog von Leuchtenberg, geerbt und später Teil des Leuchtenberg-Diadems, das von Fabergé für Eugens Nachkommen angefertigt wurde. Das Diadem ist noch intakt. Es wurde 2007 von einem amerikanischen Kunstsammler erworben und ist heute im Houston Museum of Natural Science ausgestellt. Die Gonzaga-Kamee ist Teil der Sammlung der Staatlichen Eremitage in St. Petersburg.

