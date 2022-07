Vom Pudel bis zum Elefanten: Wer waren die Lieblingstiere der russischen Monarchen? (BILDER)

1. Lisetta, die Retterin

Louis Caravaque. Schlacht von Poltawa im Jahr 1709. Zar Peter I. von Russland ist auf einem Pferd abgebildet. Eremitage Eremitage

Auf dem Rückweg von einer diplomatischen Mission in Europa begegnete Peter I. am Rande von Riga einigen Händlern, die ein Pferd der Rasse Karabach führten. Für den russischen Kaiser war es Liebe auf den ersten Blick: Er bot sein eigenes Ross und zusätzlich 100 niederländische Goldmünzen für das Pferd. Er überlegte nicht lange, wie er es nennen sollte - Lisetta. Es wird angenommen, dass der Name einer der Frauen gehörte, die mit ihm das Bett teilten. Der Kauf rechtfertigte sich schnell. Das Pferd wurde dem Kaiser geschenkt und erkannte nur ihn als Herrn an.

Johann Gottfried Tannauer. Peter I. in der Schlacht von Poltawa. Staatliches Russisches Museum Staatliches Russisches Museum

Peter und Lisetta kämpften unter anderem im Nordischen Krieg und im Persischen Feldzug. Während der Schlacht von Poltawa rettete Lisetta ihrem Herrn angeblich das Leben. Als die Schweden begannen, auf Peter zu schießen, schwenkte Lisetta zur Seite und die Kugeln trafen nur den Sattel und den Hut des Kaisers.

2. Herr und Frau Anderson

Wladimir Borowikowskiy. Katharina II. schlendert durch den Park von Zarskoje Selo. Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Katharina II. liebte Hunde. Ihre größte Leidenschaft galt den Windhunden: Ein Paar kleiner, eleganter Hunde, die sie Herr Tom und Frau Anderson nannte, wurde ihr von Thomas Dimsdale, einem Arzt, geschenkt. Sie wurden die Stammeltern einer ganzen Familie von kaiserlichen Hunden. Die Kaiserin schenkte ihre Nachkommen ihrem Gefolge. Die stattlichen Windhunde lebten in den Haushalten Wolkonski, Naryschkin und Orlow. Und obwohl ein spezieller Diener mit der Pflege der Vierbeiner beauftragt war, führte Katharina sie stets selbst aus. Eine solche Szene hat der Künstler Wladimir Borowikowski festgehalten.

In einer ihrer Korrespondenzen erzählte Katharina fröhlich, wie es ihren Haustieren ging, und entschuldigte sich häufig für ihre schlechte Handschrift und die Tintenkleckse, die einer ihrer widerspenstigen Hunde auf dem Papier hinterließ. Einer von Katharinas Lieblingshunden war die Urenkelin von Herrn Tom, Zemira. Die Kaiserin scheute keine Kosten, um dem Hund ein Leben in purem Luxus zu ermöglichen. Er durfte sogar auf den alten Pelzmänteln seiner Herrin schlafen.

Katharina fiel es besonders schwer, den Tod eines ihrer Tiere zu verkraften. Wenn sie in der Residenz in Zarskoje Selo spazieren ging, hielt sie immer an der Grabstätte der Tiere am Bolschoje-See an.

3. Zirkuspudel

Georg von Bothmann. Nikolaus I. von Russland mit Hund. Georg von Bothmann Georg von Bothmann

Wenn die Menschen in die deutsche Stadt Karlsbad (heute Tschechien) reisten, versuchten sie immer, die Vorstellung zu besuchen, in der Minuto der Pudel Berechnungen anstellte, Farben erriet und sogar Karten legte. Die Nachricht von dem Wunderhund erreichte den Botschafter Dmitri Taischew, der ihn als Geschenk für Nikolaus I. kaufte. Der russische Zar taufte ihn in "Gusar" (Husar) um. Der Hund wurde sein Ein und Alles: Nikolaus ging persönlich mit ihm spazieren und fütterte ihn beim Frühstück mit Brotkrumen. Wenn ein Mitglied des königlichen Hofes gerufen werden musste, schickte der Zar den Hund, der die gesuchte Person immer fand und an ihrer Kleidung zerrte.

4. Loyaler Milord

Nikolai Swertschkow. Alexander II. Russisches Museum Russisches Museum

Alexanders II. Lieblingshund Milord wurde ebenfalls vom Zaren persönlich ausgeführt. Keiner durfte diese Aufgabe übernehmen. Der schwarze Hund mit der weißen Pfote war allen bekannt: Der Setter benahm sich gelegentlich daneben und lauerte verschiedenen Mitgliedern des Hofes bei Spaziergängen im Sommergarten auf. Einer dieser Unglücklichen war ein junger Mann, der auf dem Weg war, seiner Großmutter eine Brezel zu geben. Als er den Kaiser sah, blieb er sofort stehen und salutierte. Genau in diesem Moment riss ihm eine unsichtbare Kraft das Brot aus der anderen Hand. Es stellte sich heraus, dass es Milord war. Der Kaiser befahl der Küche, als Ersatz für die gestohlene Brezel einen Kuchen zu backen. Zusätzlich wurde der junge Mann mit mehreren Pfund entschädigt.

Nikolai Swertschkow. Alexander II. von Russland Ostankino-Museum-Siedlung Ostankino-Museum-Siedlung

Wie die Windhunde Katharinas zeugte auch der Setter des Zaren Nachkommen, von denen einer von dem legendären Schriftsteller Leo Tolstoi übernommen wurde. Milord hing so sehr an seinem Besitzer, dass ihm dies schließlich zum Verhängnis wurde. Während seiner Reise zur Weltausstellung in Paris im Jahr 1867 beschloss der Zar, den Setter zu Hause zu lassen. Der Hund starb aus Verzweiflung daran.

5. Kamtschatka der Schlittenhund

Zar Alexander III., Zarewitsch Nikolaus, Großfürst Michael und Hund, Kaiserin Marie Feodorowna, Großfürst Georg und Großfürstin Xenia. Die Aufnahme entstand vor dem kaiserlichen Palast in Gatschina. Gemeinfrei Gemeinfrei

"Habe ich auch nur einen einzigen selbstlosen Freund unter den Menschen? Nein! Und ich könnte auch nie einen haben. Aber unter den Hunden gab es einen. Kamtschatka war ein solcher Hund", sagte Alexander III. in Erinnerung an seinen weiß gefleckten Husky. Der Hund wurde von Matrosen des Schlachtschiffs "Afrika" von einer Weltreise mitgebracht. Er ging mit ihm auf die Jagd, ließ ihn in seinem Quartier schlafen und fütterte ihn mit speziell zubereiteten Leber- und Hackfleischhappen.

Nikolai Samokisch. Jagdgesellschaft mit Zar Alexander III. und Kaiserin Maria Feodorowna. Gemeinfrei Gemeinfrei

Das Leben des Hundes wurde auf tragische Weise beendet, als ein Zug mit der königlichen Familie an Bord auf dem Rückweg von der Krim nach St. Petersburg entgleiste. Alle Familienmitglieder überlebten mit leichten Prellungen, aber Kamtschatka starb. Alexander befahl, den Hund in Gatschina im Garten gegenüber seinem Arbeitszimmer zu begraben.

6. Die Elefanten Seiner Majestät

Nikolaus II. füttert den Elefanten in Zarskoje Selo. Gemeinfrei Gemeinfrei

Diese majestätischen Tiere wurden den Romanows seit dem frühen 19. Jahrhundert als Geschenk überreicht. Sie hatten ihr eigenes Gehege in Zarskoje Selo. Nikolaus II. erhielt ein Paar der freundlichen Riesen: 1891 brachte er einen indischen Elefanten von einer Reise in den Osten mit, während ein afrikanischer Elefant irgendwann aus Abessinien gebracht wurde. Die Elefanten hatten ihren eigenen Pfleger, der auch für ihre Ausbildung verantwortlich war. Die Haltung der Elefanten war nicht billig und kostete etwa 18.000 Rubel pro Jahr. Jeden Tag verzehrte ein Elefant zwei Pfund in Butter gebratene Pfannkuchen. Ein weiteres tägliches Ritual war ein Ausflug zum nahegelegenen Teich, wo die Elefanten ein Bad nahmen. Nikolaus schrieb in sein Tagebuch: "Alexei und ich brachten den Elefanten zu unserem Teich und hatten viel Freude daran, ihm beim Baden zuzusehen". Der afrikanische Riese lebte in Zarskoje Selo bis 1917, als er während der Revolution von meuternden Matrosen erschossen wurde.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.