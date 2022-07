Warum haben sowjetische Soldaten in Afghanistan ihre Munition abgekocht?

Patrick Robert/Sygma via Getty Images

Ein weit verbreitetes Armeegerücht besagt, dass die Munition bis zu fünf Stunden lang gekocht werden musste. Aber wofür in aller Welt war das gut?

Während des sowjetischen Krieges in Afghanistan gab es eine weit verbreitete Geschichte. Russische Soldaten wurden oft dabei gesehen, wie sie ihre Munition stundenlang in einem Topf über einem offenen Feuer kochten. Die Erzählungen über diese weit verbreitete Praxis erscheinen vielen Zeitgenossen unerklärlich, aber es gab eine Logik hinter dieser seltsamen Angewohnheit erfahrener Krieger.

Das Kriegsgeschäft

Für die einen war die sowjetische Präsenz in Afghanistan eine Tragödie, andere sahen in dem Krieg eine Geschäftsmöglichkeit. Die sowjetische Regierung gab tonnenweise Geld aus, um ihre Truppen im Land zu unterhalten und zu versorgen. Einige Leute versuchten, durch Unterschlagung und Veruntreuung Profit daraus zu schlagen.

„In der Stadt herrschte rege Geschäftstätigkeit. Die Armeeangehörigen verkauften auf den Basaren alles, was sie verkaufen konnten, von militärischer Munition und Lebensmitteln bis hin zu Decken und Laken“, schrieb der Kriegshistoriker Michail Schirokow in einem Buch über die sowjetische Präsenz in Afghanistan.

Alles von Wert war eine Geschäftsmöglichkeit für einige korrupte Offiziere, die den Fluss der sowjetischen Waren nach Afghanistan kontrollierten.

„Im Jahr 1986 wurden [...] die strategischen Nahrungsmittellieferungen der Armee [...] nach Afghanistan geschickt. Sie erreichten die Armee nur teilweise. Das meiste davon landete auf afghanischen Basaren. Fleischkonserven [...] polnischer und ungarischer Schinken, grüne Erbsen, Sonnenblumenöl, Mischfett, Kondensmilch, Tee und Zigaretten - alles, was die hungrigen sowjetischen Soldaten nicht erreichte, wurde an afghanische Händler verkauft“, schrieb Schirokow.

Während skrupellose Offiziere schmutziges Geld verdienten, riskierten die Angehörigen der sowjetischen Streitkräfte in Afghanistan nicht nur täglich ihr Leben, sondern waren auch unterversorgt und oft unterernährt.

Afghanische Kaufleute

Auf sich allein gestellt, mussten die Soldaten handeln, um über die Runden zu kommen. Sie brauchten Geld, um bei lokalen afghanischen Händlern Lebensmittel, Kleidung und andere Dinge zu kaufen.

Das Einzige, was die Soldaten anzubieten hatten, war ihre Munition, denn die hatten sie im Überfluss. Außerdem war es in Kriegszeiten praktisch unmöglich, den Überblick über die Munition zu behalten; niemand konnte feststellen, ob fehlende Munition im Kampf verwendet oder unterschlagen wurde. Für Soldaten, die zu Unrecht abgezockt worden waren, war der Munitionshandel die Rettung.

Jedem war jedoch klar, wohin die verkaufte Munition als Nächstes gehen würde. Niemand zweifelte daran, dass die afghanischen Händler die sowjetische Munition an die afghanischen Mudschaheddin verkaufen würden, die gegen die von der Sowjetunion unterstützte afghanische Regierung kämpften.

Jede verkaufte Patrone konnte einen sowjetischen Soldaten oder sogar denjenigen töten, der sie verkauft hatte. Bevor die Munition verkauft werden konnte, mussten die sowjetischen Soldaten sicherstellen, dass die Kugeln irreparabel beschädigt waren.

Gekochte Munition

Damals war es eine weit verbreitete Legende innerhalb der Armee, dass Munition, die ein paar Stunden lang gekocht wurde, nicht mehr richtig funktionierte. Die Soldaten glaubten, dass längeres Kochen die Munition beschädigt, so dass das gegnerische Gewehr die untauglichen Patronen entweder ausspuckt oder gar nicht erst schießt.

Die Lösung war einfach und primitiv: Feuer machen, Wasser in einem beliebigen Metallbehälter zum Kochen bringen, die Munition in das kochende Wasser legen und vier bis fünf Stunden lang „kochen“. Das Wasser verhinderte, dass die Munition versehentlich detonierte, während man glaubte, dass eine längere Einwirkung hoher Temperaturen die Munition beschädigte, ohne dass die Kugeln sichtbar verändert wurden.

Es gab jedoch ein Problem. Die sowjetischen Soldaten in Afghanistan verfügten meist über zwei Kalaschnikow-Gewehre: das AMK, das Geschosse des Kalibers 7,62 verwendet, und das AK-74, das Geschosse des Kalibers 5,45 verwendet.

Trotz der weit verbreiteten Praxis, beide Geschosstypen vor dem Verkauf an die Afghanen abzukochen, hatte dies höchstwahrscheinlich keine Auswirkung auf die moderne Munition, da die Materialien, aus denen sie zusammengesetzt ist, sehr unterschiedlich sind.

Im 19. und frühen 20. Jahrhundert wurde Quecksilberfulminat in Zündhütchen verwendet, um das Treibmittel zu entzünden. Wenn ein solches Geschoss auf Temperaturen von etwa 100 °C erhitzt wird, zersetzt sich die Chemikalie thermisch. Kurz gesagt, ein altes Geschoss, in dem Quecksilberfulminat verwendet wurde, funktionierte nicht mehr, nachdem es einige Stunden lang gekocht worden war.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden jedoch neue, moderne und fortschrittlichere Verbindungen als Ersatz für das giftige und weniger stabile Quecksilberfulminat eingeführt. Diese neuen Verbindungen waren extrem widerstandsfähig gegen Wärmeeinwirkung. Ein modernes Geschoss feuert einwandfrei, auch wenn es stundenlang gekocht wurde.

Höchstwahrscheinlich waren die während des Afghanistankrieges in der UdSSR hergestellten Geschosse hitzebeständig, und die Bemühungen der Soldaten, sie vor dem Verkauf zu beschädigen, waren vergeblich.

Nichtsdestotrotz taten die sowjetischen Soldaten alles, um zu überleben. In Anbetracht der Tatsache, dass diese Armeelegende weit verbreitet war, war es nur natürlich, dass die sowjetischen Soldaten ihre Munition tatsächlich abkochten, bevor sie sie an die Afghanen verkauften.

