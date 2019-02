Die neun besten und schlechtesten Filme über den Krieg in Afghanistan

Unter den vielen Filmen über den sowjetischen Einsatz in Afghanistan waren einige echte Kassenschlager, andere floppten. Wählen Sie Ihren eigenen Favoriten.

1. Bestie Krieg (1988)

In Bestie Krieg (Originaltitel „The Beast“) begleiten wir eine sowjetische Panzerbesatzung, die hinter den feindlichen Linien gestrandet ist, bei dem Versuch, sich zurück zu den eigenen Truppen zu kämpfen.

Dies ist ein typisch amerikanischer Propagandafilm. Sowjetische Soldaten werden als das personifizierte Böse dargestellt, die unschuldige und hilflose afghanische Dorfbewohner ermorden. Die Sowjets haben hier keinerlei Gewissen und setzen auch verbotene chemische Waffen gegen die Zivilbevölkerung ein.

Der größte Bösewicht des Films sind nicht die Mudschahedin, die als Freiheitskämpfer verklärt werden, sondern es ist der Panzerkommandant. Rücksichtslos, wahnsinnig und fanatisch tötet er den Feind sowie auch seine eigenen Leute ohne mit der Wimper zu zucken.

2. Rambo 3 (1988)

Der letzte Teil der Rambo-Reihe ist ein typischer „Gut-gegen-Böse”-Hollywood-Film.

Der Vietnam-Veteran John Rambo macht sich auf nach Afghanistan, um seinen früheren Kommandanten Sam Trautman zu befreien, der von den Sowjets gefangen genommen wurde. Rambo kämpft im Alleingang gegen die feindliche Armee, um seinen Freund zu retten und das afghanische Volk zu befreien.

Für seine Darstellung wurde Rambo-Darsteller Sylvester Stallone die Goldene Himbeere für den schlechtesten Schauspieler verliehen.

Legion Media Legion Media

3. Cargo 300 (1989)

Dieser sowjetische Actionfilm setzt das ewige Gut-gegen-Böse-Thema fort, nur, dass hier die Amerikaner die Bösen sind. CIA-Spezialeinheiten und Söldner bereiten einen Hinterhalt gegen einen sowjetischen Konvoi vor. Ein US-Journalist ist auch dabei und will über diesen großen Sieg der Mudschahedin einen Sensationsartikel schreiben.

Der Filmtitel „Cargo 300” ist ein inoffizieller Militärcode, der einen Versehrtentransport vom Schlachtfeld bezeichnet.

Georgij Kusnezow/Swerdlowsk-Filmstudio, 1989 Georgij Kusnezow/Swerdlowsk-Filmstudio, 1989

4. Afghanistans Zusammenbruch (1991)

Der Film spielt am Vorabend des Abzuges der sowjetischen Truppen aus Afghanistan. Obwohl das Kriegsende kurz bevorsteht, wird erbittert weitergekämpft. Der Film ist weitaus mehr als nur ein Actionfilm. Erstmals stand im sowjetischen Film die gewöhnliche Bevölkerung Afghanistans im Mittelpunkt, die sich plötzlich inmitten eines grausamen Kampfes wiederfand.

Der Film ist eine sowjetisch-italienische Koproduktion. Die Hauptrolle spielt der bekannte italienische Schauspieler und Regisseur Michele Placido.

Wladimir Bortko/Lenfilm, 1991 Wladimir Bortko/Lenfilm, 1991

5. Black Shark (1993)

Der Hauptdarsteller des Films ist der Kampfhubschrauber Ka-50 Black Shark (bei der Nato auch Werwolf genannt), der im kriegsgeschüttelten Afghanistan zum Einsatz kommt. Zu den Feinden, die die Besatzung aufspüren und ausschalten soll, gehören nicht nur Mudschahedin, sondern auch amerikanische Spezialeinheiten.

„Black Shark” ist ein einzigartiger Film. Bei der Produktion spielten echte Kampfpiloten und echte Spezialkräfte mit. Statt Pyrotechnik wurde reale Munition verwendet. Der Ka-50 wurde nach seinem Filmeinsatz in den Nordkaukasus verlegt, um im Tschetschenien-Krieg zu kämpfen.

Witalij Lukin/Gorki-Filmstudio, 1993 Witalij Lukin/Gorki-Filmstudio, 1993

6. Flucht aus Afghanistan (1994)

„Flucht aus Afghanistan“ (Originaltitel „Peshawar Waltz“) beruht auf einer wahren Begebenheit, die sich im Jahr 1985 in Pakistan zugetragen hat. Eine Gruppe sowjetischer Kriegsgefangener probte in der Festung Badaber den Aufstand. Nach einer langen Belagerung mit vielen Verlusten, gelang es den Mudschahedin und der pakistanischen Armee die Revolte niederzuschlagen. Sie töteten nahezu alle sowjetischen Soldaten.

Regie führte Timur Bekmambetow den man von Hollywood-Produktionen wie „Wanted”, „Ben Hur” oder dem 2018 veröffentlichten Film „Profile” kennt.

Timur Bekmambetow/Dardkompani Ltd, 1994 Timur Bekmambetow/Dardkompani Ltd, 1994

7. Der Stern des Soldaten (2006)

Dieser Film (Originaltitel „L’étoile du soldat“) ist einer der wenigen, der nicht aus Russland (bzw. der UdSSR) oder den USA kommt. Es ist eine französisch-deutsche-afghanische Koproduktion.

Es geht um den sowjetischen Soldaten Nikolai, der von den Mudschahedin gefangen genommen wird. Während seiner Gefangenschaft betrachtet er diese irgendwann nicht mehr als Feinde.

Der Film basiert auf der Geschichte von Nikolai Bystrow, einem sowjetischen Soldaten, der aus der Gefangenschaft entlassen wurde und später Leibwächter des „Löwen von Pandschschir” Ahmad Shah Massoud wurde.

Christophe de Ponfilly/Albert Films, 2006 Christophe de Ponfilly/Albert Films, 2006

8. Die 9. Kompanie (2005)

Der Film mit dem Originaltitel „Die neunte Kompanie” ist ein Durchbruch im modernen russischen Kino im Hinblick auf die Kameraführung und visueller Effekte. Der Film erzählt die tragische Geschichte der 9. Kompanie, die in den letzten Kriegstagen am Berg 3234 in einem ungleichen Kampf unterging. Den Soldaten, die noch nicht vom Krieg gebrochen waren, gab der Zusammenbruch der UdSSR, der kurz darauf begann, den Rest.

In Wahrheit war die Geschichte anders. In dem besagten Kampf verlor die 9. Kompanie lediglich sechs von 39 Soldaten.

9. Leaving Afghanistan (2018)

Nach einer langen Pause widmet sich das russische Kino nun wieder dem Thema des Afghanistan-Konflikts. In diesem Jahr kam der Film „Leaving Afghanistan” [zu Russisch "Bratstwo" - "Kameradschaft"] heraus, indem es um den Rückzug der Sowjets geht. Eine Division muss den von den Mudschaheddin kontrolliertem Salang-Tunnel durchqueren. Damit die Soldaten ungehindert passieren können, bietet sich Leutnant Wasilij Schelesnjakow dem afghanischen Anführer als Geisel an. Sollte etwas schiefgehen, bürgt er mit seinem Leben.

