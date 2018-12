Die Kraniche ziehen (1957)

Dies ist die tragische Geschichte von Weronika, deren Geliebter im Zweiten Weltkrieg an die Front geht und dort fällt. Sie heiratet unwillig dessen Cousin, verlässt ihn aber, als sich herausstellt, dass dieser nur durch Bestechung vom Kriegsdienst verschont wurde. Die junge Frau hofft auf die Rückkehr ihres Geliebten und kann erst nach dem Krieg dessen Tod akzeptieren, als sie seine Kameraden bei der Siegesparade in Moskau trifft... Diese Geschichte über Liebe, Schuld und Erlösung gewann 1958 bei den Filmfestspielen in Cannes die Goldene Palme. Emir Kusturica nannte Die Kraniche ziehen einen „echten 3D-Film, der in die Seele des Menschen eindringt“.

Friede dem Eintretenden (1961)

Der Film wurde vom berühmten sowjetischen Regisseurduo Alexander Alow und Wladimir Naumow gedreht und spielt am Ende des Zweiten Weltkriegs. Sowjetische Soldaten begleiten eine schwangere deutsche Frau ins Krankenhaus. Der junge Leutnant, der für die Mission verantwortlich ist, wächst mit seiner Aufgabe und ist am Ende um eine Vieles reifer. Ein anderer sowjetischer Soldat, der nach einer Granatenexplosion taub und stumm ist, kümmert sich um die Frau, die schuld am Tod seines Kameraden ist. Der Film endet mit der Geburt eines Babys in einer neuen, friedlichen Welt.

Drama auf der Jagd (1978)

Eine weitere Geschichte über eine unglückliche, schöne, junge Frau. Sie ist arm und schwankt zwischen Liebe und Geborgenheit, während sie sich mit drei Männern einlässt, die in ihrer Nähe leben. Sie heiratet den einen, lässt sich auf eine Romanze mit dem zweiten ein und gesteht dem dritten ihre Liebe.

Die einprägsame Melodie aus der Tanzszene stammt von Jewgenij Doga, einem sowjetisch-moldawischen Komponisten. Man sagt, dass selbst US-Präsident Ronald Reagan diese überaus populäre Melodie mochte (rus), obwohl nicht klar ist, wie er auf sie gestoßen ist.

Moskau glaubt den Tränen nicht (1980)

Man sagt, US-Präsident Reagan habe den Film vor seinem Treffen mit dem Sowjet-Führer Michail Gorbatschow mehrmals gesehen, um die russische Seele besser zu verstehen.

Der Oscar-prämierte Film erzählt die Geschichte von drei Freundinnen. Katerina, die Hauptfigur, ist entschlossen, eine Karriere aufzubauen und die Universität zu besuchen. Eine der beiden anderen sieht das Leben in Moskau als eine große Lotterie, während die dritte als Maler auf einer Baustelle arbeitet und einen Kollegen heiratet.

Liebe und Tauben (1984)

Als diese romantische Komödie in die Kinos kam, war sie der Kassenschlager. Im Zentrum steht ein Provinzbewohner, der sich in einer Ferienanlage in eine Frau aus der Großstadt verliebt. Doch seine Familie vermisst ihn und will ihn zurück (ebenso wie die Tauben, die er auf dem Dachboden hält), und er muss sich zwischen beiden Welten entscheiden. Der Film ist berührend und wird von sehr einfühlsam agierenden Schauspielern geprägt.

Eine bittere Romanze (1984)

Basierend auf dem russischen Klassiker Mädchen ohne Mitgift von Alexander Ostrowski aus dem 19. Jahrhundert erzählt der Film die tragische Geschichte einer armen jungen Frau, die in einen Mann verliebt ist, dem auch sie nicht gleichgültig ist, der sich aber für die Ehe mit einer reichen Frau entscheidet. Der wohlhabende Mann im Ort sieht für sie währenddessen die Rolle einer heimlichen Geliebten vor. Der Film strotzt vor Leidenschaften und Selbstreflektion.

Der Bruder (1997)

Das Krimi-Drama von Regisseur Alexej Balabanow hat in Russland Kultstatus (Wie auch die Fortsetzung, Der Bruder 2, die wahrscheinlich sogar noch erfolgreicher war). Der Film erzählt die Geschichte des jungen Mannes Danila, der nach dem Militärdienst nach St. Petersburg kommt und bei seinem Bruder wohnen will. Dieser jedoch ist ein Killer und bezieht den Protagonisten in seine Pläne ein.

Danila wird von den Idealen der Gerechtigkeit angetrieben und setzt sich für Hilfebedürftige ein. Er ist aber auch ein harter Action-Typ – bei der Armee hat er gelernt, Probleme mit Gewalt zu lösen, und er schreckt auch nicht davor zurück zu töten, um seine Ideale zu verteidigen.

