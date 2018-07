Die zehn schönsten russischen Trick-Kurzfilme, für die Sie keine Untertitel brauchen

1 "Eine Blechdose" - 2013, (6 min)

Dieser kurze Musikanimationsfilm beweist, dass Sie, unabhängig von Alter oder sozialem Status, das Kind im Inneren erhalten können: Spielen Sie doch mal wieder mit einer leeren Dose Kondensmilch! Regisseurin Tatjana Kiseljowa erhielt für ihren in Bleistift-Technik gedrehten Film beim Tokyo Children's Film Festival 2014 den Grand Prix. Es wurde auch beim Cannes Short Film Corner und TIFF Kids in Kanada gezeigt.

2. "Der Urvater" - 2012, (3 min)

Hinter den meisten Genies steht ein strenger und anspruchsvoller Vater. Das war in allen Epochen der Menschheit so, sicher auch zur Steinzeit. Wladimir Danilows Animationsfilm wurde auf 35 internationalen Filmfestivals, darunter Cannes Short Film Corner, Cinekid der Niederlande und der brasilianischen Anima Mundi, gezeigt.

3. "Schwer, ein Spatz zu sein" - 2014, (8 min)

Wenn Sie ein armer kleiner Spatz sind, müssen Sie einige Tricks kennen, um sich warm zu halten, Essen und Freunde zu finden. Dann erst finden Sie sicherlich einen freundlichen kleinen Jungen oder Mädchen, der Sie retten wird, wenn nötig. Aber opfern Sie dafür am Ende nicht Ihre Freiheit? Dieses schwarz-weiße Meisterwerk von Daria Wjatkina wurde beim Polnischen Trickfilmfestival als bester animierter Animationsfilm ausgezeichnet.

4. "Mann trifft Frau" - 2014, (17 min)

Im avantgardistischen Stil geschaffen, zeigt diese Geschichte, wie herausfordernd Liebe und Beziehungen sein können; vor allem, wenn Sie herausfinden, dass Ihre Frau ein hölzernes Bein hat. Regisseur Dmitrij Geller wurde für Preise beim Internationalen Trickfilmfestival in Hiroshima in Japan, beim Krakauer Filmfestival in Polen und beim Nika-Preis der Russischen Akademie für Filmkunst und Wissenschaft nominiert.

5. "Hamlet Comedy" - 2016, (5 min)

Bist du jemals mit deinen Schulkameraden und deinem Lehrer ins Theater gegangen? Oder hast du neben einer lauten Gruppe von Kindern gesessen? Dann wirst du wahrscheinlich viel mit der Handlung dieses Films gemeinsam haben. Dieser Kurzfilm wurde von Jewgeni Fadejew kreiert und auf fast 50 Filmfestivals auf der ganzen Welt, von Brasilien bis Südkorea, für Preise nominiert.

6. "Die Mole am Meer" - 2012, (5 min)

Dieser Film ist eine lustige Skizze über einen gewöhnlichen Tag an einem überfüllten öffentlichen Strand. Ein kleiner einsamer Maulwurf träumt vom Meer und einem Zug, um dorthin zu gelangen, aber unter den vielen faulen Sonnenanbetern, Schachspielern und wütenden Kindern ist kein Platz für ihn. Der Film von Anna Kadykowa wurde für einen Preis bei der berlinale, in Cannes, beim British LIAF und anderen prestigeträchtigen Festivals nominiert.

7. "Müll" - 2014, (5 Minuten)

Drei kleine, mit Müll gefüllte Plastiktüten fürchten sich davor, vom Müllwagen mitgenommen zu werden, also entfliehen sie ihrem Zuhause, dem Müllcontainer. Sie enden aber in einem noch gruseligeren Ort - einer großen Stadt. Nach einem Unfall werden die Taschen zerrissen und der ganze Müll wird verteilt. Sie befreien sich und fliegen gelassen in den Himmel. Wenn Sie mit Kindern über die Bedeutung von Recycling und Umweltschutz sprechen wollen, hilft Ihnen dieser Animationsfilm von Anjella Lipskaja.

8. "Pischto geht weg" - 2012, (9 min)

Protagonist Pischto ist gelangweilt und angewidert von seiner alltäglichen Routine. Eines Tages verlässt er Haus und Heimatdorf. In der großen kalten Welt geht es ihm jedoch nicht gut, bis er einen Freund findet. Das London International Animation Festival hat Sonja Kendels Film "märchenhaft" genannt. Pischto wurde auch in New York, Tokio und beim Stuttgarter Kinder- und Trickfilmfestival gezeigt.

9. "Küstenwarnung" - 2011, (8 min)

Moderne Kinder wissen wahrscheinlich nicht, wie es ist, auf die Post zu warten. Dieser berührende Animationsfilm handelt von einem Mädchen, das jeden Tag Briefe schickt, aber das Einzige, worauf sie wartet, ist der Postbote. Alexandra Schadrinas Arbeit wurde beim Internationalen Busan Kurzfilmfestival in Korea mit einem Preis für die beste Animation ausgezeichnet.

10. "Achtung, die Türen sind offen" - 2005, (5 min)

Was wäre, wenn die Menschen Knöpfe wären und jeden Tag in die U-Bahn gingen, wo Autos Reißverschlüsse waren? Regisseurin Anastasia Schurawljowa hat eine sehr kreative Art gefunden, die großartige Moskauer U-Bahn zu visualisieren und wurde beim Jameson Cinefest Film Festival in Ungarn dafür mit dem Grand Prix ausgezeichnet.

Mehr über die russische und sowjetische Trickfilmkunst erfahren Sie hier:

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.